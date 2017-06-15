Тест: Сможете ли вы отгадать национальность знаменитостей?
Каждая национальность обладает своими особенностями, которые проявляются в том числе и во внешности. Но иногда природа проявляет себя непредсказуемо.
AdMe.ru предлагает вам в этом тесте отгадать национальность знаменитостей. Не игнорируйте свою интуицию, потому что без нее тут не обойтись.
Кто из них украинка по материнской линии?
У кого оба родителя — евреи?
Кто из актеров шотландец?
Чей отец мексиканец?
У кого есть африканские корни?
Кто из актрис наполовину кубинка?
Кто из них ливанец по отцу?
Чей отец итальянец?
Кто из них пуэрториканка?
Кто из актеров на одну треть китаец?
Фото на превью rexfeatures, eastnews
По материалам ethnicelebs, thefamouspeople, famousfix