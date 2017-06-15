Тест: Сможете ли вы отгадать национальность знаменитостей?

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Каждая национальность обладает своими особенностями, которые проявляются в том числе и во внешности. Но иногда природа проявляет себя непредсказуемо.

AdMe.ru предлагает вам в этом тесте отгадать национальность знаменитостей. Не игнорируйте свою интуицию, потому что без нее тут не обойтись.