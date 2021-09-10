Спорим, что вы не сможете угадать нашу знаменитость по старому фото
Сегодня звезды, которых мы каждый день видим на экранах наших телевизоров и смартфонов, серьезно работают над своим обликом, стараясь выглядеть модно, молодо и стильно. А ведь когда-то они были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычную школу с белыми бантами на макушке, носили растянутые свитера с несуразными узорами. Поэтому на архивных снимках нам было нелегко разглядеть популярных сегодня музыкантов, юмористов, телеведущих и моделей.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько быстро вам удастся распознать отечественных звезд шоу-бизнеса на их детских фотографиях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ответы
1. Дима Билан
2. Валерия
3. Лолита
4. Филипп Киркоров
5. Алсу
6. Анфиса Чехова
7. Сергей Лазарев
8. Глюкоза
9. Ирина Шейк
10. Максим Галкин
11. Юлия Ковальчук
12. Тимур Батрутдинов
13. Анна Семенович
14. Андрей Григорьев-Аполлонов
15. Полина Гагарина
16. Дмитрий Маликов
Кого из отечественных звезд вы сразу же узнали на фотографиях?