Спорим, что вы не сможете угадать нашу знаменитость по старому фото

Сегодня звезды, которых мы каждый день видим на экранах наших телевизоров и смартфонов, серьезно работают над своим обликом, стараясь выглядеть модно, молодо и стильно. А ведь когда-то они были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычную школу с белыми бантами на макушке, носили растянутые свитера с несуразными узорами. Поэтому на архивных снимках нам было нелегко разглядеть популярных сегодня музыкантов, юмористов, телеведущих и моделей.