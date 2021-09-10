AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

Спорим, что вы не сможете угадать нашу знаменитость по старому фото

-3--

Сегодня звезды, которых мы каждый день видим на экранах наших телевизоров и смартфонов, серьезно работают над своим обликом, стараясь выглядеть модно, молодо и стильно. А ведь когда-то они были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычную школу с белыми бантами на макушке, носили растянутые свитера с несуразными узорами. Поэтому на архивных снимках нам было нелегко разглядеть популярных сегодня музыкантов, юмористов, телеведущих и моделей.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько быстро вам удастся распознать отечественных звезд шоу-бизнеса на их детских фотографиях.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© bilanofficial / Instagram, © Memetov Arsen / East News

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© valeriya / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© lolitamilyavskaya / Instagram, © Zilber Mihail / East News

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© fkirkorov / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© alsou_a / Instagram, © East News

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© achekhova / Instagram, © Lomohov Anatoly / East News

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© lazarevsergey / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© glukozamusic / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© irinashayk / Instagram, © IMP FEATURES / East News

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© maxgalkinru / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© juliakovalchuk / Instagram, © Lomohov Anatoly / East News

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© timurbatrutdinov / Instagram, © East News

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© ann_semenovich / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© apollonov_ag / Instagram, © East News

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© gagara1987 / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© dmitriy_malikov / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

Ответы

1. Дима Билан
2. Валерия
3. Лолита
4. Филипп Киркоров
5. Алсу
6. Анфиса Чехова
7. Сергей Лазарев
8. Глюкоза
9. Ирина Шейк
10. Максим Галкин
11. Юлия Ковальчук
12. Тимур Батрутдинов
13. Анна Семенович
14. Андрей Григорьев-Аполлонов
15. Полина Гагарина
16. Дмитрий Маликов

Кого из отечественных звезд вы сразу же узнали на фотографиях?

Фото на превью glukozamusic / Instagram, alsou_a / Instagram
-3--
Поделиться этой статьёй