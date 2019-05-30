Счастливая и одновременно трагическая жизнь «парижского воробушка» — Эдит Пиаф

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11 октября 1963 года весь Париж замер — жители самого романтичного города в мире прощались с Эдит Пиаф. Миллионы людей полюбили певицу за пронзительный голос и необычайную артистичность, но мало кто знал, что драмы исполнительнице хватало не только на сцене, но и за ее пределами. Пиаф так и не осмелилась рассказать всю историю своей жизни, а биографы до сих пор пытаются разобраться, о чем умалчивала шансонье.

AdMe.ru постарался узнать как можно больше о жизни великой певицы, чтобы передать всю силу, которая скрывалась в этой миниатюрной женщине, чей рост составлял всего 147 см.

Детство и прозрение в публичном доме

С самого детства жизнь Эдит Джованны Гассьон была непростой: отец ушел на фронт во время Первой мировой войны, а мать отдала ее на воспитание своим родителям. Но бабушке не хотелось присматривать за внучкой — она наливала в детскую бутылочку разбавленное вино вместо молока, чтобы маленькая Эдит не доставляла беспокойств. Когда отец приехал повидаться с дочерью и увидел истощенного ребенка, которого за все время даже не помыли, он забрал малышку и отвез ее к своей матери — в Нормандию.

К счастью, бабушка со стороны отца была добра и всячески заботилась о внучке, был только один нюанс: новая воспитательница заправляла публичным домом, и девочке пришлось жить там же. Только когда Эдит оказалась на новом месте, стало понятно, что малышка совершенно слепа. Предыдущая «няня» не заметила (или не хотела замечать), что у девочки кератит. Лечить кроху помогали все, а когда уже надежды не осталось, то работницы борделя собрали деньги, чтобы отвезти Эдит к мощам святой Терезы и попросить ту о помощи. Спустя три года случилось чудо — девочка прозрела. С тех пор и всю свою жизнь Эдит носила на шее медальон с изображением святой и крест.

Первая сцена — улицы Парижа

Жизнь постепенно начала налаживаться и пришло время идти в школу, но родители учеников были против, чтобы с их детьми училась девочка, живущая в публичном доме. Эдит пришлось бросить учебу. Отец забрал дочь в Париж, но на его содержании было еще 8 детей, и всем, чем он мог ей помочь, — взять с собой на уличные выступления, которыми зарабатывал на жизнь. С появлением Эдит доход вырос: люди не могли пройти мимо крошечной девочки в лохмотьях, но с удивительно громким голосом. Это и стало ее первым опытом выступления на публике.

В 14 лет Пиаф начала жить самостоятельно и сняла комнату. Начинающая певица стала завсегдатаем самых злачных мест Парижа. Нескладная, худая, с вульгарным макияжем и яркими нарядами, за которыми она не трудилась ухаживать, — ее внешность производила на публику не лучшее впечатление, но стоило ей запеть, как люди оказывались под ее чарами. В 16 лет Эдит встретила Луи Дюпона — владельца магазина, с которым у них быстро возникла обоюдная симпатия. Луи пытался найти своей возлюбленной хорошую работу и убеждал, что пора заканчивать с улицами, но упрямая Эдит стояла на своем. Год спустя у влюбленной пары родилась девочка, которую назвали Марсель. Но даже это событие не заставило юную маму сменить работу. Луи забрал дочь к себе, в надежде что в Эдит проснутся материнские чувства и она вернется к ним. Эдит вернулась спустя два года, когда Марсель заболела менингитом. Ребенка увезли в больницу, но спасти девочку не удалось.

В 20 лет Эдит все так же пела на улицах в стоптанной обуви. Однажды после исполнения: «Родилась, как воробей, прожила, как воробей, умерла, как воробей» — на нее обратил внимание Луи Лепле, владелец кабаре «Жернис» на Елисейских Полях, и предложил ей сотрудничество. Новая дива, настоящий алмаз в коллекции Лепле, требовал соответствующей «огранки»: ее пришлось учить манерам, работать с аккомпаниатором, объяснять ей, как важно артисту хорошо выглядеть. Лепле также дал ей новое имя — Малышка Пиаф (псевдоним певицы означает «воробушек»). Черное платье, которое станет ее фирменной одеждой, тоже появилось благодаря Лепле. Афиши с именем Малышка Пиаф привлекали внимание, и успех не заставил себя ждать — публика влюбилась в Эдит с первых ее выходов на сцену. Чуть позже Луи организовал выступление на большом концерте в цирке «Медрано» вместе с французскими знаменитостями, и небольшой отрывок попал на радио, после чего слушатели стали постоянно звонить в эфир и требовать «включить Малышку Пиаф». За оглушительным успехом последовал крах: Лепле застрелили, и Пиаф оказалась в списке подозреваемых, потому как в его завещании было ее имя. Журналисты не упустили возможности раздуть из этого настоящую сенсацию, настроив поклонников певицы против нее. Несмотря на то что достаточных улик не было и вина певицы не подтвердилась, люди намеренно срывали ее выступления.

Второй шанс

«Я хочу, чтобы люди плакали, когда слышат мои песни. Даже если не понимают слов». Эдит Пиаф

После криминальной истории потребовалось восстановить имидж, и Пиаф обратилась к поэту Раймону Ассо, с которым их связывали романтические отношения. Тот немного подкорректировал созданный образ Лепле: предложил сменить сценическое имя на Эдит Пиаф, ограничил круг общения певицы (исключил из него тех, кто мог порочить ее репутацию) и написал ей песни, сюжетом в которых стала жизнь Пиаф. Также Раймону удалось организовать выступление в самом знаменитом мюзик-холле Парижа, и на следующее утро пресса написала: «Вчера на сцене „АВС“ во Франции родилась великая певица».

Вторая мировая война

Эдит Пиаф разговаривает в госпитале с военнопленным во время тура в Германии. 1944 год.

Новые нападки на Пиаф начались во время Второй мировой войны. С 1940 года она выступала в ночных клубах и борделях, которые часто посещали немецкие офицеры. Певицу стали приглашать в тур по Берлину, и Пиаф согласилась. За сотрудничество с оккупантами люди считали певицу предателем родины и требовали запретить ее выступления на радио. Но мало кто знал, что Эдит рвалась в Германию не ради снисхождения немцев. После концертов перед военнопленными певица просила сделать фотографию «на память», а уже в Париже передавала снимки в подпольную мастерскую, где лицо каждого пленного переснимали на отдельную карточку, увеличивали и приклеивали к фальшивому удостоверению личности. Спустя время Пиаф возвращалась с концертом и раздавала документы под видом автографов. Пленным оставалось только выждать удобный момент и бежать. Таким образом удалось спасти 120 человек.

Дружба с Шарлем Азнавуром

Танец с Шарлем Азнавуром. 1958 год.

В жизни Эдит Пиаф было немало мужчин, но Шарль Азнавур занимал особое место в ее сердце. Их встреча состоялась после окончания Второй мировой войны в парижском клубе. Певица не боялась знакомиться первой и, оглядев Шарля, позвала его танцевать. Но Азнавур знал, как должны вести себя истинные джентльмены, и, напомнив, что женщина среди них — Пиаф, пригласил ее по всем правилам. Вскоре после знакомства Эдит предложила Шарлю и его другу Рошу выступить с ней в Америке. Азнавур и Рош в то время были без работы, и им стоило большого труда найти деньги на перелет. Но в США у певицы начался новый роман, и она отменила все концерты, улетев с возлюбленным в Париж, посоветовав Азнавуру и Рошу попытать счастье в Канаде. На пути в Канаду друзья вспоминали Пиаф не самыми добрыми словами, но в итоге им улыбнулась удача, и им удалось заработать приличный гонорар. На одном из концертов Рош влюбился в местную певицу, и Азнавуру пришлось возвращаться в Париж одному. После приезда на родину Шарлю хотелось встретиться с той, которая их так подло оставила в чужой стране, чтобы продемонстрировать свой успех. Но, когда они увиделись, Пиаф громко рассмеялась при виде нарядного Азнавура: на нем был пиджак изумрудного цвета и широкий галстук с полуголой девушкой. Певица предположила, что успех нашел Азнавура в цирке. Несмотря на то что слова Эдит задели Шарля, тот понимал, что в Париже у него никого не осталось: Рош в Канаде, жена подала на развод. Вскоре он переехал к Пиаф, и это стало началом их странной дружбы. Азнавур 8 лет потакал всем капризам певицы, выполнял ее поручения, а она делилась рассказами о новых любовниках. В течение многих лет журналисты пытались выяснить, было ли между двумя знаменитыми шансонье что-то еще помимо дружбы. Азнавур умер 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет и всю жизнь оберегал память своей подруги, уверяя, что романтических отношений между ними не было.

Любовь и трагедия всей жизни

Подруга и свидетельница на свадьбе Эдит Пиаф и Жака Пилса — Марлен Дитрих. 1952 год.

О романах певицы ходили легенды: маленькая и нескладная женщина умела очаровать любого мужчину. У Эдит Пиаф было правило: «Когда любовь остывает, ее нужно или разогреть, или выбросить. Это не тот продукт, который хранится в прохладном месте», поэтому от своих любовников она уходила первой, едва заметив, что чувства остывают. Главной любовью всей ее жизни стал знаменитый боксер Марсель Сердан. На момент знакомства с Пиаф у Марселя была жена и трое сыновей. Но спорстмен не смог устоять перед этой маленькой женщиной и постоянно разрывался между официальной семьей и знаменитой любовницей. Эдит чувствовала, что ради нее он готов на все, и каждый раз звала его с собой, где бы ни проходили ее гастроли. Вот и в октябре 1949 года Пиаф попросила Сердана прилететь в Нью-Йорк. Влюбленный мужчина бросил все и помчался к Эдит. Самолет, в котором летел Марсель, разбился над Атлантическим океаном. Останки боксера опознали по часам, которые подарила ему Пиаф. Гибель близкого человека привела певицу в глубочайший шок, а затем в депрессию. Спасалась певица работой, алкоголем и морфием. Вскоре Эдит решила покончить с одиночеством и вышла замуж за певца Жака Пилса, но брак быстро распался. А дальше ее ждала череда неудач: за один год вместе с Азнавуром певица пережила две серьезные автокатастрофы, получив перелом руки и ребер. Врачи старались облегчить боль с помощью уколов морфия, и Эдит вновь ушла в наркотическую зависимость, которая продлилась 4 года. К работе ее смогли вернуть два молодых автора песен — Шарль Дюмон и Мишель Вокер, которые сочинили песню, ставшую хитом, — «Non, je ne regrette rien».

Эдит Пиаф и Тео Сарапо.

Последним мужчиной в жизни легендарной Пиаф стал сын греческих эмигрантов — Теофанис Ламбукас, который был младше ее на 20 лет. Но певицу это не волновало — на тот момент она уже знала о своем диагнозе — рак. Эдит и Теофанис поженились. Угасающая певица хотела помочь своему молодому мужу прославиться и придумала ему сценическое имя — Тео Сарапо. Но журналисты, которые неустанно писали злые статьи, оказались сильнее и видели в Тео только альфонса. Тем не менее Сарапо с любовью относился к жене и ухаживал за ней до последнего ее дня. Семейная жизнь продлилась 11 месяцев. Тео разбился в аварии спустя 7 лет после смерти Эдит. Пиаф умерла 10 октября 1963 года в возрасте 47 лет, но тело певицы перевозили из Грасса в Париж в обстановке строгой секретности, поэтому официально объявили о ее кончине только на следующий день. Через день после смерти певицы от сердечного приступа скончался ее друг Жан Кокто. Католическая церковь отказалась отпевать Пиаф, назвав ее жизнь сплошным грехом, но 40 тысяч человек думали иначе — именно столько ценителей ее таланта пришло проститься с любимой певицей. Азнавур вспоминал, что после окончания Второй мировой войны похороны Эдит были единственным случаем, когда в Париже остановилось все движение, а цветов было так много, что люди вынуждены были идти прямо по ним.

А как вы думаете, можно ли талантливому человеку простить сложный характер?