Российские знаменитости показали, как они выглядели в свои школьные годы

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1 сентября у большинства людей ассоциируется с началом нового учебного года. Кто-то в этот день вновь садится за парты и грустит, что лето уже позади, а кто-то ностальгирует по давним временам, выкладывая в соцсети снимки со школьных времен. Представители российского шоу-бизнеса тоже принимают участие в таком своеобразном флешмобе. В этом году своих поклонников особенно рассмешил певец Сергей Лазарев.