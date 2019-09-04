Российские знаменитости показали, как они выглядели в свои школьные годы
1 сентября у большинства людей ассоциируется с началом нового учебного года. Кто-то в этот день вновь садится за парты и грустит, что лето уже позади, а кто-то ностальгирует по давним временам, выкладывая в соцсети снимки со школьных времен. Представители российского шоу-бизнеса тоже принимают участие в таком своеобразном флешмобе. В этом году своих поклонников особенно рассмешил певец Сергей Лазарев.
Мы в AdMe.ru изучили звездные аккаунты и выяснили, как выглядели 28 отечественных знаменитостей во время учебы в школе.
Олег Меньшиков
Филипп Киркоров
Анна Хилькевич
Игорь Крутой
Ляйсан Утяшева
Сергей Лазарев
Ирина Аллегрова
Нюша
Андрей Григорьев-Апполонов
Юлия Снигирь
Елена Воробей
Артем Ткаченко
Марина Александрова
Павел Воля
Стас Пьеха
Стас Ярушин
Валерия
Денис Клявер
Согдиана
Андрей Чадов
Ольга Кабо
Тимур Батрутдинов
Елена Летучая
Максим Леонидов
Жасмин
Регина Тодоренко
Анна Семенович
Надежда Мейхер-Грановская
Поделитесь и вы своими фотографиями со школьных времен.