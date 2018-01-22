Посмотрите, как выглядели самые первые фотографии 28 звезд в Instagram
У большинства знаменитостей есть свои странички в Instagram. Мы привыкли видеть там красивые наряды, дорогие автомобили, путешествия и другие яркие моменты из жизни звезд. А ведь все эти фотоотчеты начинались с одной самой первой фотографии.
AdMe.ru просмотрел аккаунты многих знаменитостей и собрал 28 их первых фотографий.
А в конце статьи вы увидите первое фото в Instagram того, кто уже несколько лет удерживает пальму первенства как самый активный звездный пользователь.
Ким Кардашьян
Крис Хемсворт
Джастин Бибер
Том Хиддлстон
Кайли Дженнер
Эд Ширан
Леди Гага
Марго Робби
Роберт Дауни — младший
Ники Минаж
Лиам Хемсворт
Кейт Хадсон
Блейк Лайвли
Ева Мендес
Ариана Гранде
Дуэйн Джонсон
Джейсон Стейтем
Бенедикт Камбербэтч
Стинг
Бритни Спирс
Марк Уолберг
Леонардо Ди Каприо
Ферги
Адам Сэндлер
Марион Котийяр
Дональд Трамп
Камерон Диас
Уилл Смит
Бонус: Снуп Дог
Невероятно, но за 7 лет Снуп Дог сделал почти 34 тыс. публикаций, в то время как другие звезды опубликовали «всего лишь» от нескольких сотен до нескольких тысяч снимков. Еще в январе 2015 года он был назван самой активной знаменитостью в Instagram. Кстати, комментарии к первой фотографии в аккаунте Снупа доказывают, что добраться до нее довольно сложно.
А что вы впервые опубликовали в Instagram?
Фото на превью willsmith/instagram, camerondiaz/instagram