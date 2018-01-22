Посмотрите, как выглядели самые первые фотографии 28 звезд в Instagram

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У большинства знаменитостей есть свои странички в Instagram. Мы привыкли видеть там красивые наряды, дорогие автомобили, путешествия и другие яркие моменты из жизни звезд. А ведь все эти фотоотчеты начинались с одной самой первой фотографии.

AdMe.ru просмотрел аккаунты многих знаменитостей и собрал 28 их первых фотографий.

А в конце статьи вы увидите первое фото в Instagram того, кто уже несколько лет удерживает пальму первенства как самый активный звездный пользователь.