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Редко кто из нас остается довольным своими школьными фото. Обычно мы прячем их в дальний угол и показываем разве что самым близким. Но есть и счастливчики, которые уже в школе были просто прелестными. У звезд тоже есть фото школьных времен. Кто-то из них с тех пор сильно изменился и похорошел, а кто-то уже тогда завораживал своей харизмой.