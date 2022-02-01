15 фотографий знаменитых мужчин и их сыновей в одном возрасте

Согласно исследованиям генетиков, мальчики чаще похожи на мам, нежели на пап. Они наследуют от матерей хромосому, которая отвечает за их будущие черты лица. Но зачастую происходит и обратная ситуация: отличить главу семейства и его отпрыска не представляется возможным. Вот и доверяй после этого словам ученых.

Мы в AdMe.ru решили сравнить сходство знаменитых отцов и их наследников в одном возрасте и как следует прошерстили фотоархивы. Взгляните и вы на эти снимки.

Жерар Депардье и Гийом Депардье, 34 года

Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм, 22 года

Стивен Тайлер и Тадж Талларико, 28 лет

Майк Тайсон и Амир Тайсон, 21 год

Бен Кингсли и Фердинанд Кингсли, 29 лет

Майкл Китон и Шон Дуглас, 33 года

Джеки Чан и Джейси Чан, 30 лет

Харрисон Форд и Бенджамин Форд, 49 лет

Тим Роббинс и Джек Генри Роббинс, 30 лет

Оззи Осборн и Джек Осборн, 33 года

Вигго Мортенсен и Генри Мортенсен, 29 лет

Джон Войт и Джеймс Хейвен, 44 года

Вэл Килмер и Джек Килмер, 26 лет

Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас, 40 лет

Игги Поп и Эрик Бенсон, 47 лет