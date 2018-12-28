14 знаменитостей до того, как они обзавелись своей фирменной лысиной

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Некоторые мужчины очень переживают, если волосы начинают стремительно покидать голову. Но эти звезды доказывают: лысину можно превратить в часть имиджа. Действительно, сложно представить Вина Дизеля или Дуэйна Джонсона с богатой шевелюрой. К тому же нам кажется, что отсутствие волос наделяет этих парней особым шармом.

AdMe.ru нашел фотографии известных мужчин, на которых они запечатлены без своей знаменитой лысины.

1. Дуэйн Джонсон

2. Вин Дизель

3. Федор Бондарчук

4. Брюс Уиллис

5. Дмитрий Нагиев

6. Вуди Харрельсон

7. Джон Малкович

8. Билли Зейн

9. Марк Стронг

10. Сэмюэл Л. Джексон

11. Зинедин Зидан

12. Моби

13. Стэнли Туччи

14. Гоша Куценко

Бонус: эти ребята не всегда бывают лысыми

Терри Крюс

Дональд Фэйсон