Посмотрите, как выглядели 13 российских звезд без своих фирменных усов
Имидж для артиста — один из важнейших атрибутов. Сложно представить Мэрилина Мэнсона без макияжа в черных тонах, Гвен Стефани — без красной помады, а Михаила Боярского — без шляпы. А еще без усов. Как и других знаменитостей из нашей статьи, чья брутальная растительность над верхней губой неизменно ассоциируется с ними.
AdMe.ru нашел редкие снимки отечественных известных личностей, на которых они запечатлены без своих знаменитых усов.
1. Никита Михалков
2. Валерий Меладзе
3. Денис Клявер
4. Армен Джигарханян
5. Максим Фадеев
6. Александр Панкратов-Черный
7. Никита Джигурда
8. Стас Михайлов
9. Александр Друзь
10. Илья Олейников
11. Леонид Филатов
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12. Михаил Боярский
13. Игорь Николаев
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