Посмотрите, как выглядели 13 российских звезд без своих фирменных усов

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Имидж для артиста — один из важнейших атрибутов. Сложно представить Мэрилина Мэнсона без макияжа в черных тонах, Гвен Стефани — без красной помады, а Михаила Боярского — без шляпы. А еще без усов. Как и других знаменитостей из нашей статьи, чья брутальная растительность над верхней губой неизменно ассоциируется с ними.