Посмотрите, как изменились 11 наших любимых рок-певиц за годы своего творчества

За внешним видом зарубежных певиц многие следят с особым вниманием. При этом в тени иностранных коллег с мировым именем остаются талантливые исполнительницы российской рок-сцены. А между прочим, у каждой из них тоже есть своя модная история. Жанна Агузарова не всегда была такой марсианкой, Диана Арбенина отказывается смотреть на свои старые фото, а Блондинка Ксю вообще считается отечественной Гвен Стефани.

AdMe.ru проследил, как менялся подход к выбору нарядов у королев российской рок-сцены, и может уверенно сказать, что на каждом этапе жизни одежда являлась отражением внутреннего мира певиц.

Диана Арбенина

Диана Арбенина в шутку отказывается смотреть на свои фото 15-летней давности. Певица даже говорит, что ее внешний вид был кошмарным и она ассоциирует себя с Бенджамином Баттоном. Долгое время Диана не уделяла большого внимания одежде. Главное, чтобы было удобно и ничего не мешало. Настоящая любовь к одежде у певицы открылась только 7 лет назад. Трансформация была естественной, и сейчас артистка уже не помнит, как она произошла. Диана хочет нравиться себе и от этого испытывает удовольствие не меньшее, чем от процесса написания песен. По мнению Арбениной, женственность — это уметь носить комбинацию с кроссовками, это не бояться быть собой, сочетать несочетаемое и быть уверенной в себе. Певица отмечает, что сейчас она молодеет. В свои 45 она спокойно и с уверенностью говорит, что внутренне ощущает себя на 19. И на вопросы о том, что делать для того, чтобы так хорошо выглядеть, Диана отвечает, что нужно просто кайфовать от жизни.

Линда

Линда из тех девушек, которые не думают о том, какое мнение о них складывается у окружающих. Певица говорит, что она не имеет никакого представления, что происходит с мужчинами, когда они обращают на нее внимание. Для нее это неважно. Про свой стиль Линда не говорит много, просто упоминает, что ей комфортно так, как есть. Она не занимается самоанализом. Но отмечает, что у нее нет цели спрятать свою фигуру и себя за мешковатыми нарядами.

Лусинэ Геворкян

Лусинэ Геворкян, солистка группы LOUNA, старается избегать различных штампов, связанных с внешним видом и жизненными установками. Самое смешное, что ей говорили в жизни, — это критика относительно ее пирсинга и татуировок. Она говорит, что искренне не понимает людей, которые ограничивают себя рамками во всем, в том числе и рок-музыке, считая, что они уже слишком взрослые и статус не позволяет им ходить на концерты. Молодость Лусинэ сохраняет благодаря общению с молодыми артистами. Она отмечает, что очень важен обмен энергией, который позволяет не стареть душой. Певица рассказала, как однажды оказалась в обществе бывших одноклассников и по сравнению со всеми ними, взрослыми и уставшими, чувствовала себя ненормальной малолеткой.

Юлия Коган

Юлия Коган не проводит много времени в салонах красоты и в принципе не тратит долгие часы на ежедневный уход за собой. Певица убеждена: чем меньше использовать косметики и «удобрять» себя, тем медленнее идет процесс старения. Коган даже рассказала, что не заметила разницы между кремом для лица за 60 рублей и каким-то люксовым продуктом. А для тела и рук использует крем с фитофлораном, который делает кожу нежной, как шелк. У певицы настолько яркая внешность, что в честь ее волос даже назван один из альбомов группы «Ленинград», в которой Юлия какое-то время была солисткой. На фотографии для обложки альбома ей сделали настолько яркие волосы, что это натолкнуло на мысль о возможной рекламе хны. Из-за этой шутки альбом и получил свое название — «Хна».

Земфира

Многие считали, что Земфира похожа на пацанку, хотя сама певица так не думала. При этом она говорила, что формула успеха очень проста: быть естественным, при этом неважно, какая на тебе одежда или какая на твоей голове стрижка. Певица никогда не хотела быть похожей на кого-то. Ее имидж — это она сама. Земфире важно чувствовать себя комфортно.

Юлия Чичерина

Песни в исполнении Юлии Чичериной в начале 2000-х звучали из каждого радио, магнитофона и телевизора. В то время она со своей группой была одной из самых популярных рок-исполнительниц страны. Однако в 2003 году Чичерина приняла решение уйти в свободное творчество, отказавшись от сумасшедшего графика шоу-бизнеса. Певица говорит, что ей намного важнее уделять время себе, семье и своим животным. Вполне логично, что из ярких нарядов, которые нужны были для сцены, Юлия Чичерина переоделась в более комфортную, даже домашнюю одежду.

Мара

В начале 2000-х Мара всегда выступала в облегающих нарядах, которые подчеркивают формы тела. Артистка любит свое тело и не стесняется его демонстрировать. Судя по соцсетям, сейчас певица стала выбирать более скромные наряды для выступлений, однако они не менее яркие и все так же позволяют подчеркнуть ее фигуру.

Маша Макарова

Группа «Маша и Медведи» в 90-х исполнила «Любочку», и о них заговорила вся страна. А солистка Маша Макарова на пике популярности удивляла всех своим стилем. Артистка настолько не боялась экспериментов с внешностью, что перед съемками клипа побрилась налысо. Сейчас «Маша и Медведи» хоть и продолжают свою творческую деятельность, однако дела у них идут более скромно, чем 20 лет назад. Машу Макарову перестали узнавать на улицах, а она этому и рада. По ее словам, она вообще считает, что сейчас работает вовсе не певицей, а домохозяйкой.

Юта

В начале своей карьеры Юта была настоящей роковой женщиной. Поклонники видели ее в скандально открытых нарядах. Сейчас певица выглядит не менее стильно, только теперь она вместо полупрозрачных боди выбирает плотные майки, вместо мини-юбок — свободные штаны, а шпильки заменяет на легкие удобные сабо.

Блондинка Ксю

Блондинку Ксю называют русской Гвен Стефани. Хотя сама артистка считает, что больше на ее стиль повлияла Кортни Лав, которую она даже называет своим кумиром. Певица убеждена, что артист обязан быть ярким, а яркость не может быть естественной. Ксения поделилась, что для своего первого рок-концерта в 14 лет она выбрала очень короткую кожаную юбку и рваные черные колготки. Когда мама увидела дочь, то была в шоке и позвала отца посмотреть. Тот хоть и был очень строгим, но сказал важную фразу: «Ну так она же на сцене выступала, в чем она, по-твоему, должна там быть?» Артистка говорит, что и не вспомнит ситуации, когда кто-то упрекал бы ее за излишнюю яркость. Блондинка Ксю одевается так, как подсказывает ей внутренний мир. Например, сейчас ей совсем не хочется носить мини-юбки и облегающую одежду, ее больше привлекает легкая небрежность и оверсайз. Также певица разобралась с некоторыми своими комплексами, потому что раньше без макияжа и укладки не могла выйти даже в магазин. Сейчас она ко всему относится проще, но для яркой блондинки все так же важно быть «на стиле».

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова не без труда нашла свой собственный стиль. Сначала на концертах группы «Браво» певица появлялась в мини-юбках и кожаных куртках. Но позже такие наряды стали сменяться мужскими ретрокостюмами. Уже тогда она стала выделяться своим стилем и не хотела делать так, как сделали бы все. Немалое влияние на формирование неземного стиля Жанны Агузаровой оказал стилист Гарик Асса. Именно благодаря ему на певице все увидели накладную косу, ирокез и большие пиджаки поверх народных платьев. Участникам группы «Браво» не нравился такой имидж коллеги, но Жанна не стала изменять себе и через какое-то время покинула группу, занявшись сольной карьерой. В конце 90-х Агузарова предстала перед публикой такой, какой мы знаем ее сейчас: на высокой платформе, в цветном парике и в одежде, сочетание элементов которой вызывает вопросы, но певица в таком наряде выглядит максимально непринужденно.