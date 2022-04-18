Посмотрите, как круто изменился образ 16 знаменитых мужчин, когда мы добавили им усы

Наверняка многие из вас фантазировали на тему того, как бы выглядели знаменитости, если бы отрастили усы. Согласитесь, ведь трудно представить себе с растительностью на лице Адриано Челентано, Элтона Джона или Тимоти Шаламе.

Мы в AdMe.ru решили немного похулиганить и представить себе, а как бы выглядели звезды, отрасти они себе усы.

1. Адриано Челентано

2. Стив Джобс

3. Квентин Тарантино

4. Грегори Пек

5. Марлон Брандо

6. Элтон Джон

7. Род Стюарт

8. Оззи Осборн

9. Тимоти Шаламе

10. Майлз Теллер

11. Тейлор Лотнер

12. Элайджа Вуд

13. Марчелло Мастроянни

14. Криштиану Роналду

15. Робби Уильямс

16. Элвис Пресли