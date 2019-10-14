Посмотрите, как изменились бунтари рок-сцены 2000-х
Не обязательно быть поклонником альтернативной музыки, чтобы знать такие имена, как Тилль Линдеманн, Серж Танкян или Эми Ли. Наверняка каждый в свое время заслушивал до дыр такие песни, как «American Idiot», «In The Shadows» или крутой кавер Мэрилина Мэнсона на хит группы Eurythmics — «Sweet Dreams», вне зависимости от музыкальных предпочтений.
AdMe.ru обращается с просьбой включить хотя бы один из вышеупомянутых треков (или любой другой из полюбившихся в 2000-е) и посмотреть, как изменились известные музыканты со времен, когда их популярность была на пике. И хотя сегодня они уже не те беззаботные ребята, которых мы привыкли называть неформалами (многие обзавелись сединой, бородой, усами и семьями, конечно же), они по-прежнему радуют нас своими работами.
19. Тарья Турунен (Nightwish)
18. Билли Джо Армстронг (Green Day)
17. Брендон Ури (Panic! At The Disco)
16. Лаури Юлёнен (The Rasmus)
15. Серж Танкян (System of a Down)
14. Дарон Малакян (System of a Down)
13. Вилле Вало (HIM)
12. Дерик Уибли (Sum 41)
11. Джонатан Дэвис (Korn)
10. Эми Ли (Evanescence)
9. Джоэл и Бенджи Мэдден (Good Charlotte)
8. Мэрилин Мэнсон
7. Брэндон Флауэрс (The Killers)
6. Фред Дёрст (Limp Bizkit)
5. Билл и Том Каулитц (Tokio Hotel)
4. Пит Вентц (Fall Out Boy)
3. Тилль Линдеманн (Rammstein)
2. Сандра Насич (Guano Apes)
1. Гвен Стефани
Признавайтесь сразу, помните ли вы песни, которые когда-то исполняли эти певцы? Или вас на протяжении всей статьи не покидала мысль: «Кто все эти люди?»
Фото на превью EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, marilynmanson / instagram