Посмотрите, как изменились бунтари рок-сцены 2000-х

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Не обязательно быть поклонником альтернативной музыки, чтобы знать такие имена, как Тилль Линдеманн, Серж Танкян или Эми Ли. Наверняка каждый в свое время заслушивал до дыр такие песни, как «American Idiot», «In The Shadows» или крутой кавер Мэрилина Мэнсона на хит группы Eurythmics — «Sweet Dreams», вне зависимости от музыкальных предпочтений.

AdMe.ru обращается с просьбой включить хотя бы один из вышеупомянутых треков (или любой другой из полюбившихся в 2000-е) и посмотреть, как изменились известные музыканты со времен, когда их популярность была на пике. И хотя сегодня они уже не те беззаботные ребята, которых мы привыкли называть неформалами (многие обзавелись сединой, бородой, усами и семьями, конечно же), они по-прежнему радуют нас своими работами.