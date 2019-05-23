Пользователи твиттера рассказали о своих самых странных встречах со знаменитостями

Однажды шли с другом по Центральному парку и увидели Бьорк. Мой друг закричал ей: «Вы Бьорк?» Она посмотрела на нас и ответила: «Иногда». © fransquishco

Постоянно шутил, что слушал бы даже, как читают меню, если бы это делал Алан Рикман — так люблю его голос. И однажды я сел рядом с Аланом Рикманом в ресторане и услышал, как он читает меню. © agraham999

Моя история про Алана Рикмана в ресторане: нас собралось человек 20 на праздничный обед Чикагского института искусств, и мы попросили официанта сфотографировать нас. Он пятился, пока не уткнулся спиной в другого посетителя. Это был Алан Рикман, который обедал с Сигурни Уивер. Тот посмеялся. © DevinsTaint

У меня бывало всякое: однажды принял кетамин, а потом случайно оказался в компании своего босса и президента Ирландии. © shockproofbeats