Пользователи твиттера рассказали о своих самых странных встречах со знаменитостями
Есть ли такой человек, музыка которого заставляет ваше сердце танцевать? Или актер, фильмы которого вы знаете наизусть? А встречали ли вы их в жизни? Журналист Майкл Сегалов попросил своих подписчиков рассказать об их самых странных встречах со знаменитостями и получил в ответ целую кучу бережно хранимых воспоминаний о звездах мирового уровня.
AdMe.ru делится с вами некоторыми из этих историй. В следующий раз присмотритесь к прохожим или соседям по ресторану — вдруг и вам повезет натолкнуться на звезду.
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Однажды шли с другом по Центральному парку и увидели Бьорк. Мой друг закричал ей: «Вы Бьорк?» Она посмотрела на нас и ответила: «Иногда». © fransquishco
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Постоянно шутил, что слушал бы даже, как читают меню, если бы это делал Алан Рикман — так люблю его голос. И однажды я сел рядом с Аланом Рикманом в ресторане и услышал, как он читает меню. © agraham999
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Моя история про Алана Рикмана в ресторане: нас собралось человек 20 на праздничный обед Чикагского института искусств, и мы попросили официанта сфотографировать нас. Он пятился, пока не уткнулся спиной в другого посетителя. Это был Алан Рикман, который обедал с Сигурни Уивер. Тот посмеялся. © DevinsTaint
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У меня бывало всякое: однажды принял кетамин, а потом случайно оказался в компании своего босса и президента Ирландии. © shockproofbeats
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Мой друг продюсировал шоу, в котором участвовал Робин Уильямс, и я провел с ним целый день на съемочной площадке. Хотя ему пришлось подождать своей очереди, он оказался первым, кто очень тепло поздоровался с каждым членом команды, а еще он вел себя со мной так, будто мы давно дружим, хотя встретил меня впервые. © rob1davis
- В банке принял Моргана Фримена за друга родителей, потому что он поздоровался со мной, и 10 минут рассказывал ему о здоровье мамы. Он был очень мил и внимателен. Кассир спросила, откуда я его знаю, только тогда я осознал ситуацию и посмотрел на него в шоке, а он лишь улыбнулся и подмигнул в ответ. ©DomesticDervish
- Ждала собеседования в книжном магазине, когда увидела Стивена Фрая. Я подошла к нему, мы поболтали, а потом он дождался менеджера вместе со мной и сказал, что они должны меня нанять. Я получила работу. ©lauramayo_
- Встретил на вечеринке Джареда Лето, но не знал тогда, кто он. Спросил, чем он зарабатывает на жизнь, на что получил смущенный ответ: «Я — Джаред Лето». Я не был уверен, идиот он или просто не расслышал мой вопрос, поэтому применил британскую вежливость, сказал «Вот как» и удалился. ©toadinthecity
- Виктория Бекхэм задела меня своим Range Rover, когда я шел по улице. Я упал, но больше из-за собственной неуклюжести. Они с Дэвидом выскочили из автомобиля, и она спросила, в порядке ли я. Я сказал, что да, просто споткнулся, а Дэвид сказал: «Еще бы, ведь она неслабо ударила тебя!» Они оба очень красивы. ©TravisEGates
- Брал 20-минутное интервью у Нельсона Манделы в его доме в Йоханнесбурге, и на середине разговора он сбросил звонок президента, чтобы ответить на оставшиеся у меня вопросы. Истинный сторонник равноправия. Я был никем для него, но он выкроил время на обстоятельную беседу со мной. ©thenitinsawhney
- Двери лифта уже закрывались, когда кто-то просунул руку между ними, и это оказался Робин Уильямс. Я так удивился, что сказал: «Что вы делаете в моем лифте?» Робин невозмутимо огляделся: «Здесь где-то написано ваше имя? Могу я купить этот лифт?» Мы рассмеялись. Выяснилось, что он едет к тому же врачу, что и я. Самая смешная встреча. © shoelvr32
- Я тоже встретила Робина Уильямса однажды! Нарезала круги в поисках места для парковки, а он шел к своей машине и заметил это, а потом крикнул мне, что сейчас уедет. Я уже проехала это место и не могла развернуться, так что он сказал, что подождет. Я поблагодарила его, объехала блок, и он дождался меня! © heidieatsalot
- На скучной правительственной встрече внезапно появился Арнольд Шварценеггер: ему должны были вручить премию (я не знал об этом). Встречу приостановили, и Арнольд начал резать и раздавать торт. Арнольд Шварценеггер и торт — это была лучшая встреча. © jspears5
- Сидела в кафе с мамой, и на мне была самодельная шляпа. Пришел Арнольд Шварценеггер и похвалил мою шляпу, а потом посмотрел на мою маму и спросил: «Разве эта шляпа не прекрасна?» © missannabiller
- Джек Блэк сидел в самолете передо мной и слушал что-то в наушниках, а потом надел один на ребенка рядом с собой и начал трясти головой. Серьезно. Трясти головой рядом с ребенком. «Школа рока» в реальной жизни. © jewstein3000
«Мой сын Нео встретил сегодня тезку. Добавлю, что меня зовут Константин».
- Встретил Квентина Тарантино в Virgin Megastore в 2007 году. Спросил насчет фильма про Вторую мировую, который он планировал снять, и он долго рассказывал об идее, которая потом выросла в «Бесславных ублюдков». Но я тогда решил, что он несет чушь. Еще он довольно едко прокомментировал мои сандалии. © codeinedrums
- У меня тоже есть история про Тарантино и ноги. Несколько лет назад примеряла обувь в Selfridges и вдруг заметила, что какой-то человек снимает это на очень старую видеокамеру. Он поднял голову и пугающе улыбнулся. Это был Тарантино собственной персоной. © puffinpie
- Первым местом моей работы был магазинчик Godiva Chocolates в холле St. Regis Hotel в Нью-Йорке. У нас работала доставка в отеле. Однажды я принес заказ наверх, постучался и мне открыл Сальвадор Дали. © kenlipman1
- Когда был маленьким, отец взял меня на выступление Мохаммеда Али, устроенное «Черными пантерами». Мы были единственными белыми там. Али пожал мне руку и сказал, что рад видеть здесь маленького белого мальчика. Никогда не забуду этого. © joshhayes51
- Вечеринка в честь моего 18-летия. Я реву в вестибюле гостиницы, потому что меня не приняли в университет, поднимаю глаза и вижу Стивена Тайлера из Aerosmith. Он спросил, что не так, потом спел «Happy Birthday» и сфотографировался с нами. © LaurenMaiman
- Летний вечер в лондонском районе Примроуз-Хилл, несколько американских подростков бренчат на гитаре и поют старые песни, в том числе The Beatles. Я спустился к главной дороге и вдруг увидел шедшего мимо Пола Маккартни. Он, наверное, мог слышать их, но они никогда не узнают об этом. ©Simonjhbenson
- Рэйф Файнс агрессивно ел два банана (держа по одному в каждой руке), уставившись в окно магазина Rymans. ©lulukeanwould
- Снимался в массовке фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Однажды во время обеда сел рядом с девушкой и мы проболтали полчаса. В конце она спросила, как зовут персонажа, которого я играю, и я гордо ответил по-русски: «Никто». Задал встречный вопрос, и она ответила: «Королева Амидала» (это была Натали Портман). ©cjsviolin
- На пароме до острова Малл зашел в буфет, Бьорк стояла в очереди передо мной, и мы разговорились. Она заказала черный пудинг с сосиской без овощей, а я 3 кофе. Кассир посчитала все на меня, и, прежде чем я успел сказать, что мы не вместе, Бьорк сказала «Спасибо» и ушла. ©sonofthechief2
- Встретил Лайзу Минелли в вагоне 1-го класса в поезде до Ноттингема. Поинтересовался, зачем она туда едет, и ее спутник ответил, что они хотят сходить в Музей холокоста. Я уговорил ее сфотографироваться, сказав, что моя жена никогда не поверит, что я встретил Лайзу Минелли. Нет, это был не сон. ©mrmichaelsmiley
- Вуди Харрельсон однажды помог моей жене достать что-то с верхней полки в магазине в Спрингборо, штат Огайо. © ParallaxFlip
- Работала в гостинице в Германии, когда меня попросили помочь англоговорящему гостю. Им оказался Пирс Броснан, который открыл мне дверь в боксерах и халате. Конец. © CarrieGrif
- Моя семья владеет рестораном русской кухни, и туда пришел Джастин Бибер. Ни один клиент не знал его, а один старик еще и отругал Джастина за то, что он не убрал свой чайник. © BraveTheWorld
- Застряла в лифте в футболке, в которой обычно сплю, с полными руками очень сочных крылышек «Баффало» и в компании с Леонардо Ди Каприо. © MaddyKinsella
- Подростком поехала с семьей в Лас-Вегас и решила окунуться в бассейн в Hard Rock. Просто кружила на воде, когда буквально наткнулась на Роберта Дауни — младшего, тот плавал в вязаной шапке. До сих пор считаю его самой крутой рок-звездой. Это было до его возвращения в шоу-бизнес в 2003-м. © stephmcgowan11
- Роуэн Аткинсон задел мою машину, выезжая с парковки в Аспене. Он опустил окно, и я начала кричать на него, пока не осознала, кого вижу, и не сказала: «Вы Мистер Бин». © dinabloom
- Встретил Бейонсе на благотворительном ужине несколько лет назад. Она увидела, что я нервничаю, прошла через всю комнату, поправила мне галстук и попросила фотографа снять нас вместе. © jbsuperman
А вы сталкивались со знаменитостями? Поделитесь своими историями в комментариях.
Фото на превью DerDieDas / Reddit