Почему Леди Гага перестала быть королевой эпатажа и ее стиль так сильно изменился с годами?

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В 2019-м певица и актриса Леди Гага стала первым человеком в истории, который получил премии «Грэмми», BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» в один год. Благодаря своему творчеству она неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса, а благодаря своей нестандартной внешности становилась обладательницей различных прозвищ («мама монстров», королева эпатажа). При этом немногим известно, что за головокружительной карьерой и эпатажными образами всегда была внутренняя борьба обычного человека, настоящего, как все остальные.

AdMe.ru решил посмотреть на эволюцию стиля певицы и узнать, какая история стоит за его становлением. Возможно, она окажется близка и вам. И вы узнаете немало нового о личности неординарной артистки.

Стефани Джерманотта

Талантлива? Нет.

До 2006 года Леди Гага окружающие знали как Стефани Джерманотту. Уже будучи на пике славы, в интервью одному из известных таблоидов певица откровенно рассказала о том, каким нападкам со стороны сверстников она подвергалась в школьные годы. Так, например, у девушки в памяти навсегда остался эпизод, когда одноклассники в буквальном смысле бросили ее в мусорный бак.

Когда Леди Гага училась в университете, в одной из соцсетей «доброжелатели» создали закрытое сообщество «Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой». И сейчас, если оглядываться назад, становится все более понятным, что за каждым эпатажным образом певицы стоят неподдельные эмоции.

Когда я только начинала, у меня было чувство, что я слишком странная, чтобы стать популярной. Леди Гага в интервью The Guardian

До популярности, 2006 год

В 2006 году начинающая певица выбрала для себя сценический псевдоним Леди Гага. Он появился с подачи музыкального продюсера Роба Фьюзари и был навеян клипом группы Queen на песню «Radio Ga Ga». Девушка выступала в клубах, позже на фестивалях. Также она являлась автором песен для популярных артистов.

Сценические наряды Леди Гага в то время не были замысловатыми, но своей откровенностью уже начали заявлять о раскрепощенности певицы и ее намерении выделяться из толпы похожих друг на друга исполнителей.

Меня раздражало то, что я должна была быть «нормальной» или не такой, какой я родилась. Именно поэтому я получала радикальное удовольствие, выражая себя таким грандиозным образом. Это никогда не выглядело идеально — это просто значило быть собой. Леди Гага в интервью Vogue

The Fame, 2008 год

В 2008 году выходит дебютный альбом певицы The Fame, который моментально возносит ее на вершину славы. Треки Just Dance и Poker Face неизменно находятся на вершинах мировых чартов. В этом же году Леди Гага отправляется в свой первый большой тур.

Певица сразу запоминается своим еще не кричащим, но уже оригинальным стилем. Максимум грима, длинные белые волосы и накладные ресницы, броские аксессуары, яркие цвета и необычный крой нарядов мгновенно становятся предметом обсуждения. А в интернете появляется множество видеороликов и инструкций, как в домашних условиях воссоздать прическу певицы — бант из волос.

Только когда я выпустила свою музыку в мир, я смогла заглянуть в себя, уважать мое несоответствие стандартам и принять то, как со мной обращались, когда я была ребенком, и то, как это повлияло на меня. Леди Гага в интервью Rolling Stone

The Fame Monster, 2009 год

Год спустя выходит мини-альбом певицы The Fame Monster, он повествует об обратной, темной стороне славы. Сама Леди Гага сравнила 2 своих диска с инь и ян. В композиции 2-го альбома она вложила видение и эмоции от того, с чем столкнулась за прошедшие 2 года сольной карьеры и гастролей.

Ее наряды становятся все более немыслимыми, диковинными и вызывающими. Чего только стоит «мясное» платье. По мнению певицы, оно было отражением борьбы за гражданские права людей. В эти годы Леди Гага снискала славу королевы эпатажа и «мамы монстров», а также дала понять всему миру, что музыка и мода для нее неразделимы.

Для меня мода, искусство и музыка всегда были формой брони. Я просто продолжала фантазировать, чтобы сбежать, чтобы примерить на себя новую кожу. И каждый раз, когда я сбрасывала ее, это было все равно что принять душ: смыть с себя все плохое и стать чем-то новым. Леди Гага в интервью Vogue

Born This Way, 2011 год

В 2011 году выходит очередной студийный альбом певицы — Born This Way. Если предыдущие 2 альбома были о славе, то этот затрагивал темы свободы, индивидуальности, феминизма и религии. В этом же году Леди Гага попадает в Книгу рекордов Гиннесса как «самая разыскиваемая женщина в интернете».

Певица продолжает экспериментировать и удивлять публику своим внешним видом. Каждый выход в свет по-прежнему остается интригой и сюрпризом. Все ее новые наряды словно подкрепляют тему перерождения, проходящую через новый альбом. Примечательно, что на нескольких мероприятиях Гага появляется даже в образе своего мужского альтер эго.

Если бы вы спросили меня, что я хочу сделать, я бы ответила, что не хочу быть знаменитостью, я хочу сделать что-то иное. Я никогда не хотела выглядеть красиво на сцене и петь о чем-то, что мы все слышали раньше. Я предпочла бы поговорить о предательстве, прощении и непонимании, поговорить с фанатами и выяснить, что нужно обществу. Если я смогу быть лидером, я сделаю это. Леди Гага в интервью The Guardian

Artpop, 2013 год

Альбом Artpop 2013 года дебютирует на первых строчках международных чартов. Но от критиков получает смешанные отзывы. Некоторые считают его недооцененным из-за субъективного отношения к личности певицы. А для самой Леди Гага альбом становится воплощением «обнаженных чувств».

В своем модном стиле певица остается верной себе: необычные принты, текстуры, экстравагантность неизменно присутствуют в ее одежде. Тем не менее все чаще в этих образах начинают проявляться элегантность и женственность.

Когда ты становишься знаменитой или становишься звездой, тебе приходится работать с системой, особенно в современной музыкальной индустрии. Ты имеешь дело с этой потоковой войной, и быть артистом — это настоящий кошмар, потому что речь идет не о музыке, а о бизнесе. А я совсем не такая. В конце концов, кто я есть на самом деле — так это маленькая девочка, которая любила играть на пианино. Леди Гага в интервью NME

Cheek to Cheek, 2014 год

В 2014 году вышел совместный джазовый альбом Леди Гага и Тони Беннетта Cheek to Cheek. Немало критиков назвали его теплым и глубоким. Своей способностью и манерой исполнения джаза певица преподнесла настоящий сюрприз общественности.

Много неожиданного можно найти и в стиле Леди Гага. Подача ее образов переходит от зрелищности к блистательности. Наряды все так же остаются запоминающимися, но изящество и шик становятся доминирующими составляющими. Интересно, что певица становится лицом рекламных кампаний модных марок — от H&M до Versace.

Я не бренд. У меня есть свое уникальное существование, как и у всех остальных, и, в конце концов, именно наше человеческое и связывает нас. Это то, что порождает сострадание и сочувствие, и это то, что меня волнует больше всего. Доброта! Леди Гага в интервью Vogue

Joanne, 2016 год

Новый студийный альбом Joanne Леди Гага назвала в честь своей тети, которая ушла из жизни в молодом возрасте из-за болезни. Здесь певица не ограничивается одним стилем в музыке и делает упор на свой вокал. Этот альбом рассказывает о ее семье, родителях и отношениях.

Образы Леди Гага становятся более лаконичными. Кажется, что их простота в хорошем смысле делает артистку более открытой окружающим. И необходимость защитных «доспехов», о которых она говорила раньше, отпадает. Тем не менее иногда певица все же напоминает публике о том, что она по-прежнему Леди Гага, и выходит в свет в откровенных и экстравагантных нарядах.

Я та, кто я есть, благодаря моей семье, и долгое время я стыдилась своего бунтарства. Но я поняла, что сила во мне исходит из того, что было до меня, и от всего, что пережили моя семья и семьи, которые были до нее. Леди Гага в интервью NME

A Star Is Born, 2018 год

В 2018 году певица записывает альбом-саундтрек к фильму A Star Is Born («Звезда родилась»), который стал режиссерским дебютом Брэдли Купера. Композиция имеет большой успех и становится настоящим лейтмотивом на данном этапе творческого пути Леди Гага.

Образы певицы становятся все более шикарными. Платья и костюмы Леди Гага от-кутюр — подобающие настоящей диве и звезде. В них певица предстает женственной, утонченной и величественной. И при этом выглядит очень естественно.

Все мои песни всегда отражают то, кем я являюсь в данный момент и где я нахожусь в моей жизни. Леди Гага в интервью NME

Триумф, 2019 год

С начала 2019 года певица продолжает пожинать плоды своей актерской и певческой работы в фильме «Звезда родилась». И к концу февраля становится обладательницей 3 статуэток «Грэмми», «Золотого глобуса», награды Британской академии кино и телевизионных искусств и «Оскара». Это стало настоящим триумфом.

За свою более чем 12-летнюю карьеру под сценическим именем Леди Гага певица и актриса пришла к тому, что в действительности ей уже не нужно никому ничего доказывать. В настоящий момент она является сильной и успешной женщиной, которая наверняка не остановится на достигнутом. И эволюция внешнего облика артистки в действительности показывает, какой на самом деле может быть внутренняя борьба человека со своими страхами и эмоциями и как, возможно, выглядит победа над ними.

Когда-то у меня был парень, который постоянно повторял, что скорее мир перевернется, чем меня номинируют на «Грэмми», что я никогда не напишу ни одного хита и что у меня вообще ничего не получится. Тогда я ему ответила, что когда-нибудь, когда мы уже не будем вместе, он не сможет и кофе заказать в кафе, не услышав мои песни из динамиков или не увидев меня по ТВ. Леди Гага в интервью Cosmopolitan / MTV

Бонус

На церемонии вручения премии «Оскар-2019» Леди Гага появилась в ожерелье, главным акцентом которого стал знаменитый бриллиант Тиффани (Tiffany Diamond) весом 128,54 карат и стоимостью 23 млн фунтов стерлингов. До певицы только 2 женщины носили украшения с этим камнем, последней из них была актриса Одри Хепберн. Такая честь, оказанная Леди Гага всемирно известным ювелирным домом, является еще одним доказательством признания неподражаемого стиля певицы.

Леди Гага — абсолютный создатель, новатор и нарушитель правил, и я очень рад, что именно она будет носить легендарный бриллиант Тиффани на красной дорожке впервые с момента его обнаружения 141 год назад. Рид Кракофф, художественный руководитель Tiffany & Co

А как вы относитесь к творчеству и личности Леди Гага? Изменилось ли после прочтения статьи ваше мнение о ней? Или, возможно, и раньше она была для вас положительным примером того, как упорно можно выражать свою индивидуальность во всем?