Музыкальный вкус может рассказать весьма неожиданные вещи о вашем характере

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«Ты то, что ты ешь» — гласит древняя мудрость. Как насчет того, что ты слушаешь? Многие верят в то, что по музыкальным вкусам можно хорошо узнать человека, а также в то, что рок слушают асоциальные агрессоры, а любители классики — снобы и зануды. В этой статье мы разберемся в стереотипах, а также узнаем научный подход к связи музыки и личности.

AdMe.ru «посоветовался» с исследованиями британских ученых и выяснил о характере фанатов разнообразной музыки следующее:

Поп-музыка

Если вы любитель послушать топ-40 и без труда подпеваете последним трекам Rihanna и Flo Rida, скорее всего, вы экстраверт, цените честность и придерживаетесь традиционных взглядов. Хотя любители поп-музыки редко проявляют себя как творческие люди, они по-настоящему трудолюбивы и ответственность для них совсем не пустой звук.

Рэп / хип-хоп

Snoop Dogg и Eminem — вот ваш стиль? Несмотря на стереотип о жесткости и агрессивности любителей такой музыки, ученые не нашли этому никакого подтверждения. Обычно это люди с высокой самооценкой, легко идущие на контакт.

Кантри

Людей, предпочитающих такую музыку, можно смело назвать трудолюбивыми, отзывчивыми и простыми. В то время как кантри-песни часто посвящены разбитому сердцу и переживаниям, их фанаты выказывают большую эмоциональную устойчивость.

Рок-музыка

Несмотря на приклеившийся к ним агрессивный и часто неадекватный образ, любители этого музыкального направления — натуры довольно мягкие. Они склонны к творчеству, среди них много интровертов, и они нередко страдают из-за низкой самооценки.

Инди

Обожаете искать малоизвестные группы и независимых исполнителей? Поклонники инди-жанра умеют ценить одиночество, тяготеют ко всему интеллектуальному и творческому. По мнению исследователей, их трудно назвать дисциплинированными или мягкосердечными людьми. Зачастую они пассивны, беспокойны и не слишком уверены в себе.

Танцевальная музыка

Если вы не понаслышке знаете, что такое чувствовать ритм всем телом, то вы напористый, энергичный и очень общительный человек.

Классика

Среди любителей классической музыки немало интровертов, однако при этом такие люди умеют находить внутреннюю гармонию и ладить с окружающим миром. Они обожают творчество, и у них хорошо развито чувство собственного достоинства.

Джаз / Блюз / Соул

Люди, которые с удовольствием слушают музыку этих стилей, показали себя экстравертами с довольно высокой самооценкой. Они также склонны проявлять креативность, блистать эрудицией, но при этом держаться совершенно непринужденно.

Узнали себя в описании ученых? Делитесь своими «за» и «против» в комментариях!