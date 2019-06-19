Песни Далиды пел весь мир, а про ее трагическую судьбу не знал почти никто

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Далида — одна из ярчайших певиц XX века, которая до сих пор остается иконой французского шансона. Ее творчество неподвластно ни времени, ни границам, а ее музыку любят миллионы поклонников во всем мире. Несмотря на то что Далида ушла из жизни еще в прошлом веке, она все еще живет в своих песнях.

Мы в AdMe.ru были потрясены трагической судьбой великой дивы, поэтому решили отследить все этапы ее жизни и творчества.

Сделка с Нефертити

Далида часто рассказывала такую историю из своей биографии. В 16 лет она поехала на экскурсию в Луксор, в египетскую Долину царей. Пока группа слушала гида, ей вдруг послышался голос царицы Нефертити, которая спросила девочку, чего ей хочется больше всего на свете. Тогда Далида не растерялась и ответила: «Хочу быть красивой, как и ты! И еще хочу стать звездой». «Пусть так и будет, — ответил голос. — Ты станешь красивой, но взамен ты потеряешь всех своих мужчин». И девочка согласилась не раздумывая. Конечно, никто не знает, была ли эта таинственная история правдой или плодом богатого воображения певицы, но последующие трагические обстоятельства в судьбе Далиды можно объяснить разве что злым роком.

Из Иоланды в Далилу

Иоланда Джильотти в 1937 году. На фото ей 4 года.

Настоящее имя звезды — Иоланда Кристина Джильотти. Она родилась в Египте в семье скрипача и швеи в 1933 году. Родители были выходцами из Италии, но переехали в Каир в поисках лучшей жизни.

Певица со своим братом Орландо в 1972 году.

У Иоланды было 2 брата, один из которых, Орландо, впоследствии стал ее менеджером.

Иоланда со своей крестной матерью.

Когда малышке Иоланде было 10 месяцев, она подхватила сильную инфекцию, которая поразила глаза. Девочке сделали 2 операции, но зрение восстановить полностью не удалось. Кроме того, из-за врачебной ошибки у нее развилось косоглазие и появились сильнейшие головные боли. Впоследствии глаза на всю жизнь стали слабым местом певицы — она не могла долго находиться в темноте и всегда спала с включенным светом.

В школе чересчур высокой и крупной Иоланде, которая к тому же носила огромные очки, приходилось терпеть насмешки одноклассников, которые называли ее «Четырехглазкой». В 13 лет девочка решила кардинально изменить внешность: она выбросила очки в окно и ходила дома с повязкой на один глаз, чтобы исправить косоглазие. Постепенно из неуклюжего подростка юная Иоланда превратилась в красивую девушку. Через несколько лет по совету подруги она приняла участие в конкурсе красоты, где заняла 2-е место.

На следующий день откровенное фото Иоланды в леопардовом купальнике было на обложках всех глянцевых журналов страны. Однако вместо славы в родном городе на нее обрушился шквал критики и осуждения. В то время она была помолвлена с соседским парнем, но после такого дерзкого поступка его семья отменила свадьбу. Но это не сильно расстроило будущую звезду — она уже познала вкус славы и свет софитов и поняла, что ее настоящее призвание — это сцена. Тогда Иоланда решила начать новую жизнь. Она устроилась работать манекенщицей и сделала еще одну операцию, чтобы полностью исправить косоглазие. Через 3 года девушка завоевала титул «мисс Египет». Новый статус открыл ей двери в мир кино. Она начала свою актерскую карьеру с того, что взяла псевдоним Далила в честь обольстительной героини из известной библейской притчи «Самсон и Далила».

Вскоре девушка появилась на экране в эпизодических ролях в нескольких фильмах. Однако Далила быстро поняла, что в мусульманской стране с ее строгими нравами ей будет сложно построить творческую карьеру, поэтому, получив согласие матери, она поехала покорять Париж.

Музыка и Париж

Вначале Париж принял будущую певицу совсем недружелюбно — новых предложений относительно съемок в кино не поступало, и было совершенно непонятно, кем она будет работать. Правда, в одном девушке повезло: ее соседом оказался Ален Делон, с которым она сразу подружилась. Позднее в своей книге «Женщины моей жизни» актер написал о своей соседке так: «На том же этаже, в другой мансарде, обитала некая Иоланда Джильотти. Мы мечтали о славе и о свете. 10 лет спустя она стала Далидой, а я — Делоном».

Далила решила заняться музыкой. Ее учитель сначала увидел в ней просто «смазливую девочку», но, услышав ее голос, он был потрясен и понял, что у девушки большое будущее. Вскоре удача улыбнулась юной певице — ее особая красота и редкие вокальные данные были отмечены в клубе «Вилла д`Эсте», где состоялось ее первое выступление. Там же она познакомилась с известным писателем Альфредом Машаром, который посоветовал ей заменить букву в последнем слоге ее творческого псевдонима — так певица стала Далидой. Потом она приняла участие в конкурсе, организованном радиостанцией «Европа-1», после которого ее заметил директор радиостанции и владелец фирмы звукозаписи. Певице предложили записать несколько песен, одна из которых, «Бамбино», стала настоящим хитом. Успех был колоссальный. Далида подписала контракт со звукозаписывающей фирмой, «Бамбино» попала во французский хит-парад тoп-10 и продержалась там 45 недель. Через год было распродано 300 000 копий пластинок, а о Далиде узнали за рубежом. Карьера певицы резко пошла в гору.

Далее последовали другие хиты и многочисленные музыкальные конкурсы, где Далида получала всевозможные награды. Ее имя не сходило с обложек газет и журналов, она совершила тур по Франции, а затем по всей Европе. Кстати, вокруг певицы часто появлялись различные газетные мифы. Например, ходил слух, что в ее доме жили карлики, которые помогали ей по хозяйству. Но на самом деле Далида держала мопсов, а миф возник из-за неправильного перевода французского слова carlin — «мопс».

Вскоре певицу пригласили выступить в Америке, где продюсер знаменитой джазовой певицы Эллы Фицджеральд предложил Далиде заключить контракт и сделать карьеру в США, но она отказалась. Спустя год звезда с триумфом вернулась в родной Каир и перевезла свою семью в Париж. Слава певицы была огромной, и в 1963 году она получила почетное звание командора ордена Искусств и литературы во Франции.

Чтобы идти в ногу со временем, Далида постоянно экспериментировала: она начала исполнять песни в новом стиле твист и превратила каждый свой выход на сцену настоящее шоу. Для того времени это было очень прогрессивно. Также поп-дива стала первой во Франции, кто исполнил песни в стиле диско. К средине 60-х разошлось более 10 млн ее пластинок.

На сцене Далида провела более 30 лет и исполнила множество песен на самых разных языках — от итальянского и греческого до японского и иврита. Певица стала обладательницей бриллиантового диска за 80 млн проданных дисков во всем мире. А в начале 80-х она заняла 2-е место в списке самых влиятельных женщин Франции. На 1-м месте оказалась жена президента республики Даниэль Миттеран.

«Прощай, любовь, прощай»

Далида и ее муж Люсьен Морисс.

В отличие от блестящей карьеры, личная жизнь поп-дивы складывалась неудачно. В начале 60-х девушка вышла замуж за директора радиостанции «Европа-1» Люсьена Морисса, с которым встречалась уже 5 лет. Однако их совместная жизнь продлилась недолго — темпераментная Далида часто уезжала на гастроли, где ее окружали толпы восхищенных поклонников. Вскоре она познакомилась с молодым польским художником Жаном Собески, и между ними вспыхнула страсть. Конечно, Люсьен не простил измены, и пара развелась. Однако вскоре Жан начал тяготиться успехом своей возлюбленной, он не мог больше играть роль «мсье Далида», поэтому ушел от певицы.

Певица со своим возлюбленным Луиджи Тенко.

Позже Далида знакомится с итальянским певцом Луиджи Тенко, ей кажется, что она нашла свое счастье, но на самом деле это была роковая встреча. Через год на фестивале в Сан-Ремо они вместе с Луиджи дуэтом исполнили его песню «Прощай, любовь, прощай», но песня не прошла в финал. Самолюбие Тенко было задето, он не смог перенести эту неудачу и застрелился в гостиничном номере. Именно Далида обнаружила тело возлюбленного — это так ее потрясло, что она тоже решила покончить с собой, приняв смертельную дозу снотворного. К счастью, певицу удалось спасти. Она провела в коме 90 часов и на какое-то время потеряла голос. Потом ее еще долго преследовали провалы в памяти и приступы глухоты.

После этих трагических событий в репертуаре Далиды появились серьезные философские песни, и ее успех у зрителей стал еще больше. Она вернулась на сцену с песней «Я буду жить», и вместо привычной красной ковровой дорожки в концертном зале ее ждал ковер из тысяч живых роз. Однако успех и обожание поклонников не могли заполнить пустоту — Далида мечтала найти свою вторую половинку. Вскоре певица знакомится с французским писателем и путешественником Арно Дежарденом, но роман не был удачным: Арно был женат, а Далида не хотела разрушать семью. Однако вместе с ним она отправилась в Тибет, Непал и Индию в поисках душевного равновесия. В Индии один мудрец сказал ей, что ее миссия заключается в том, чтобы петь и нести людям радость. Это окрыляет Далиду, и она с головой уходит в работу.

Но тут приходит новое трагическое известие: бывший муж дивы Люсьен Морисс, страдая от депрессии, застрелился из пистолета. В день похорон у Далиды был запланирован концерт в Афинах, она умоляла организаторов все отменить, но они отказали — зал был полон, и выступление состоялось. Тогда дива вышла на сцену и сказала публике, что сегодня она будет петь не для них, а для своего Люсьена. Концерт прошел с таким надрывом, что зрители не могли сдержать слез. После выступления певица сильно заболела и, будучи в температурном бреду, часто повторяла: «Я настоящая Далила. Они все умирают. Я виновата в их смертях...»

Далида и Ален Делон на Монмартре.

Как известно, время — лучший лекарь. Спустя 3 года Далида смогла оправиться после тяжелого удара, и вместе со своим другом, французским актером Аленом Делоном записала знаменитую песню «Слова, слова». Очень скоро она стала настоящим хитом в Европе, Канаде и даже в Японии.

Певица со своим возлюбленным Ришаром Шанфре.

В это же время певица снова влюбляется. На этот раз ее избранником стал художник Ришар Шанфре, который называл себя «реинкарнацией графа Сен-Жермена» — известного авантюриста. Надо сказать, что Шанфре имел довольно сомнительную репутацию — про него говорили, что он альфонс и карточный игрок, но, несмотря на это, Далида была счастлива и прожила с ним 9 лет. Потом по неизвестной причине пара рассталась, и певица тяжело переживала их разрыв. Спустя 2 года она узнала страшную новость: из-за долгов Ришар покончил жизнь самоубийством. Это был 3-й мужчина в ее судьбе, который свел счеты с жизнью.

Это событие окончательно сломило звезду. Она перенесла еще 2 операции на глаза, поскольку яркий свет софитов начал причинять невыносимую боль и ей стало сложно выступать на сцене. Свой последний альбом Далида выпустила в 1986 году и назвала его «Лицо любви». В этом же году она сыграла главную роль в фильме «Шестой день».

Красивый уход

Несмотря на жесточайшую депрессию, какое-то время поп-дива продолжала выступать и ездить на гастроли, но во всем этом чувствовался сильнейший внутренний надлом. В 1987 году Далида дала свой последний концерт в Турции, который прошел с аншлагом, и даже рассматривала сценарий мюзикла «Клеопатра», где должна была исполнить главную роль.

Однако звезда все острее стала ощущать свое одиночество — она не могла смириться с тем, что, добившись колоссального успеха в творчестве, она так и не смогла обрести личное счастье. По воспоминаниям друзей и родственников, Далида могла позвонить среди ночи и сказать в трубку: «Я не сплю третьи сутки... Мне страшно... Пожалуйста, не оставляйте меня».

2 мая 1987 года Далида надела роскошный белый пеньюар, тщательно накрасилась и выпила смертельную дозу снотворного с виски. Ее предсмертная записка была очень лаконичной: «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня».

Утром тело 54-летней дивы обнаружили родственники, которые была поражены, насколько спокойно и умиротворенно выглядела одна из лучших певиц того времени в свой последний час.

Певицу похоронили на кладбище Монмартр. Проститься с нею пришли тысячи жителей Парижа. Далида стала 4-й женщиной после Жанны д’Арк, Сары Бернар и Эдит Пиаф, которой поставили памятник в столице Франции. Также ее именем названа площадь в Париже.

В 2016 году во Франции был снят художественный фильм о жизни великой певицы — «Далида. Любовь и страсть».

А вы знакомы с творчеством Далиды? Знали про ее трагическую судьбу?