О чем на самом деле поется в 10 песнях, которые мы годами напевали себе под нос

1. Natalia Oreiro — «Cambio dolor»

Cambio dolor por libertad! Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor... Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que he de alcanzar...

2. Luis Fonci & Daddy Yankee — «Despacito»

3. Shakira & Alejandro Sanz — «La tortura»

Oye mi negra no me castigues mas Porque alla afuera sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido.

4. Alvaro Soler — «La cintura»

Porque mi cintura Necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar.

5. Michel Telo — «Ai Se Eu Te Pego»

6. Don Omar & Lucenzo — «Danza Kuduro»

7. Juanes — «A Dios Le Pido»

Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido.

8. Ricky Martin — «Livin’ La Vida Loca»

Upside inside out, She’s livin’ la vida loca. She’ll push and pull you down Livin’ la vida loca.

9. Enrique Iglesias — «Súbeme la radio»

10. Las Ketchup — «The Ketchup Song»

Название хита и его припев — это каламбур на строки песни «Rapper’s Delight» группы The Sugarhill Gang, которая вышла в 1979 году. Главный герой песни «Aserejé» по имени Диего гуляет и пританцовывает румбу. Под нос он напевает припев той самой песни «Rapper’s Delight», но текста точно не знает, поэтому выходит:

I said a hip, hop, the hippie to the hippie

Aserejé ja de jé de jebe

the hip-hip-hop, a you don’t stop

tu de jebere sebiunouva (seibiunouva)

the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie

majabi (majavi) an de bugui

to the rhythm of the boogie, the beat

an de buididipí