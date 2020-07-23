О чем на самом деле поется в 10 песнях, которые мы годами напевали себе под нос

«Камбьо долор пор либертааад», — подпевали мы в детстве, не имея понятия, о чем, собственно, песня. Отдельные энтузиасты даже выучили язык, чтобы узнать перевод, но большинству из нас подлинное значение осталось неизвестным.

Редакция AdMe.ru любит зажигательные латиноамериканские ритмы. Мы составили список иностранных хитов и разобрались, о чем там поется на самом деле.

1. Natalia Oreiro — «Cambio dolor»

Название песни переводится с испанского как «Меняю боль». Взамен неприятным ощущениям певица просит свободу и достойную мечту, которая поможет ей продолжать путь дальше. Cambio dolor por libertad!

Cambio heridas por un sueño

que me ayude a continuar.

Cambio dolor... Felicidad

Que la suerte sea suerte

y no algo que he de alcanzar... Меняю боль на свободу,

меняю раны на мечту,

которая помогает мне продолжать.

Меняю боль... Счастье,

что удача — это удача,

а не то, чего я должна достичь.

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2. Luis Fonci & Daddy Yankee — «Despacito»

Как и многие латиноамериканские песни, «Despacito» — о любви. Название переводится как «Медленно» и рассказывает историю неторопливого соблазнения красивой девушки. Метафоричности текста позавидовал бы сам Пушкин. Чего только стоят слова из середины припева: Quiero desnudarte a besos despacito.

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Я хочу медленно раздевать тебя, покрывая поцелуями,

Подписать стены твоего лабиринта

И превратить все твое тело в манускрипт.

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3. Shakira & Alejandro Sanz — «La tortura»

Нашумевший хит нулевых переводится как «Пытка». Она о расставании («Es una tortura perderte» — «Это пытка потерять тебя»), последующих бурных извинениях и попытках помириться. Oye mi negra no me castigues mas

Porque alla afuera sin ti no tengo paz.

Yo solo soy un hombre arrepentido.

Soy como el ave que vuelve a su nido. Выслушай, моя смугляночка, не мучай меня больше,

Потому что там, снаружи, у меня нет мира.

Я одинокий раскаявшийся человек.

Я как птица, которая возвращается в свое гнездо.

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4. Alvaro Soler — «La cintura»

Еще одна — на этот раз оптимистичная — песня о любви переводится как «Талия». Она о том, как молодому человеку понравилась красивая девушка, тот хочет потанцевать и просит ее научить этому. Porque mi cintura

Necesita tu ayuda.

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar. Потому что моя талия

Нуждается в твоей помощи.

У меня нет этого в венах,

И я не могу ее контролировать.

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5. Michel Telo — «Ai Se Eu Te Pego»

Песня больше известна по припеву «Nossa, Nossa». Nossa в португальском — это абстрактное выражение, которое прямо переводится как «Боже!», а в переносном смысле означает «Ничего себе!». Употребляется, когда человек чему-то сильно удивляется, хочет выразить восторг или, наоборот, сожаление. Собственно, песня как раз о восхищении и удивлении парня, который увидел в клубе красивую девушку, подошел к ней и сказал много комплиментов. Nossa, nossa!

Assim você me mata.

Ai se eu te pego...

Ai ai se eu te pego! О боже, боже!

Так ты меня просто убиваешь.

Если я тебя поймаю...

Ах, если я тебя поймаю!

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6. Don Omar & Lucenzo — «Danza Kuduro»

«Danza Kuduro» — это саундтрек к известному бразильскому сериалу «Проспект Бразилии». Она о популярном в стране танце кудуро. Это направление родом из Анголы, которое сначала прижилось в Португалии, а затем перекочевало в Бразилию. Сейчас кудуро активно танцуют наряду со знаменитой самбой. Oi oi oi oi oi oi oi!

Vem para quebrar kuduro,

vamos dançar kuduro! Ой-ой-ой, ой-ой-ой!

Приходим сломать кудуро,

Давайте танцевать кудуро!

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7. Juanes — «A Dios Le Pido»

Красивая песня колумбийского певца Хуанеса кажется легкой и танцевальной. Но на деле она довольно философская и религиозная — название «A Dios Le Pido» переводится как «Я молю Господа». Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo

a Dios le pido.

Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde

a Dios le pido. Пусть мои глаза просыпаются от света твоего взгляда,

Я молю Господа.

Пусть моя мать не умирает и пусть мой отец помнит меня,

Я молю Господа.

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8. Ricky Martin — «Livin’ La Vida Loca»

От латиноамериканской культуры песне Рики Мартина достались только зажигательный ритм и испаноязычное название — «La vida loca» переводится как «Безумная жизнь». Основной текст песни на английском. Она об обаятельной красивой девушке, жизнь с которой будет сумасшедшая, но никак не скучная. Upside inside out,

She’s livin’ la vida loca.

She’ll push and pull you down

Livin’ la vida loca. Все шиворот-навыворот,

Она живет безумной жизнью.

Она оттолкнет тебя и поставит на колени

Своей безумной жизнью.

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9. Enrique Iglesias — «Súbeme la radio»

Энрике Иглесиас не изменяет себе и в каждой песне поет о любви к прекрасной девушке. Но конкретно эта композиция с одной особенностью: певец страдает в ней под собственные песни. Súbeme la radio que esta es mi canción,

Siente el bajo que va subiendo. Включи погромче радио — это моя песня,

Почувствуй, как басы усиливаются.

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10. Las Ketchup — «The Ketchup Song»

Название хита и его припев — это каламбур на строки песни «Rapper’s Delight» группы The Sugarhill Gang, которая вышла в 1979 году. Главный герой песни «Aserejé» по имени Диего гуляет и пританцовывает румбу. Под нос он напевает припев той самой песни «Rapper’s Delight», но текста точно не знает, поэтому выходит: I said a hip, hop, the hippie to the hippie Aserejé ja de jé de jebe the hip-hip-hop, a you don’t stop tu de jebere sebiunouva (seibiunouva) the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie majabi (majavi) an de bugui to the rhythm of the boogie, the beat an de buididipí

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