Мы выяснили, в каких ситуациях прослушивание музыки в наушниках может быть полезно, а в каких — вредно

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Сегодня многие слушают музыку почти непрерывно: по пути на работу, в машине, в самолете, в офисе, в зале. Однако мы редко задумываемся о том, какое влияние может оказать музыка на наш мозг во время тех или иных занятий. Между тем многие научные исследования доказывают, что не во всех ситуациях прослушивание любимых песен может быть полезно. В то же время иногда правильно подобранная мелодия может довольно быстро изменить ваше эмоциональное состояние.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, когда можно и нужно включать музыку, а когда лучше оставаться в тишине. Ну а в конце статьи вас ждет неожиданный факт о привычке слушать любимые песни в машине.

1. Во время работы в офисе

Идея о том, что прослушивание любимой музыки помогает людям лучше работать, кажется, нашла научное подтверждение, правда, с некоторыми оговорками. Ученые пришли к выводу, что музыкальное сопровождение во время работы повышает настроение, производительность и качество работы. Во время эксперимента сотрудники отмечали, что оптимистичная поп-музыка повышает творческие способности, помогает расслабиться и обойти ментальные блоки. Однако не во всех ситуациях это уместно. Например, вы можете включить любимый плей-лист, если занимаетесь знакомыми, рутинными задачами. В то же время, если вам нужно поработать над новой задачей, требующей когнитивных ресурсов и концентрации, например понять прочитанное или изучить что-то новое, то лучше это делать в тишине или с музыкой без слов. Также некоторые исследователи советуют слушать музыкальные композиции в течение 10–15 минут перед важной работой, чтобы лучше подготовить свой мозг для фокусировки. Резюме: можно, но не во всех ситуациях.

2. В спортзале

Многие надевают наушники в зале, чтобы не слышать посторонний шум и не отвлекаться. При этом некоторые тренеры говорят, что лучше не слушать музыку во время занятий спортом. Выполняя различные упражнения, очень важно следить за дыханием и за работой той группы мышц, на которую направлены ваши усилия, а не отвлекаться на то, что играет у вас в ушах. Так что, если вы хотите выжать максимум пользы из тренировок и сделать их эффективнее, лучше задействовать все 5 чувств и слушать свое тело, а не любимую песню. При этом музыка будет уместна во время кардиотренировок, где вам не нужно сосредотачиваться на определенной цели. Здесь идеально подойдет музыка в стиле R’n’B или любая другая с ритмом примерно 140 бит в минуту, чтобы частота пульса была не меньше 120 ударов. Резюме: во время силовых не стоит, а на беговой дорожке — вполне.

3. Во время езды на велосипеде

Здесь стоит сразу оговориться о том, с какой целью вы ездите на велосипеде. Если речь идет просто о велопрогулках или передвижении из точки А в точку Б, то можно смело надевать наушники, только не стоит забывать про элементарные правила безопасности. Однако в том случае, если вы занимаетесь велоспортом, есть нюансы. Так, еще в прошлом веке американские ученые пришли к выводу, что велосипедисты крутят педали намного быстрее, если слушают ритмичные мелодии, потому что они заглушают сигналы усталости. Когда тело чувствует физическое истощение, оно посылает в мозг импульс о том, что мышцам нужно восстановить силы, а музыка предопределяет эти сигналы и заставляет человека заниматься дольше. Кстати, многие велосипедисты отмечают, что им лучше кататься под хип-хоп. Резюме: можно, но вы рискуете быстрее устать.

4. В самолете

Невозможно представить себе долгий перелет без любимого плей-листа. Однако не стоит надевать наушники сразу же после того, как вы сели в кресло. Во время взлета и посадки самолета, когда он резко набирает или снижает высоту, происходит серьезный скачок давления, поэтому у нас часто закладывает уши. Если в это время ваши перепонки будут испытывать дополнительную нагрузку, то вы рискуете остаться с неприятными ощущениями в ушах еще на несколько дней. Кроме того, при взлете и посадке вас не должно ничего отвлекать, чтобы вы сразу же смогли услышать команды бортпроводников и пилотов. А вот после того, как самолет набрал высоту, можно смело включать плеер или телефон с той музыкой, которая действует на вас успокаивающе. Резюме: можно, но не на протяжении всего полета.

5. В метро

Шум поезда метро составляет 90 дБ. Для сравнения, обычный разговор — это 30–35 дБ, а музыка средней громкости — 40 дБ. При этом, если вы едете в метро в наушниках, то вам наверняка захочется прибавить громкость, чтобы заглушить внешние шумы. Так вот, по мнению экспертов, это может привести к разрушительным процессам в структуре внутреннего уха, когда наступает утомление мышц и они перестают выполнять свою защитную функцию. Поэтому в идеале следует обходиться в подземке без музыки, но если этот вариант вам не подходит, то лучше выбирать не маленькие наушники-«затычки», а средние или большие, с функцией шумоподавления. Резюме: лучше не слушать.

6. На пробежке

Пробежка — это довольно монотонное занятие, поэтому его так и хочется разбавить музыкой. Однако если вы готовитесь к марафону или к какому-то важному забегу, то вам стоит учитывать, что сегодня организаторы таких мероприятий все чаще не разрешают слушать музыку на дистанции. Так что не стоит привыкать к музыкальному сопровождению во время тренировок, чтобы потом вам было легче адаптироваться к «боевым» условиям. Кроме того, нельзя забывать о безопасности. Когда у вас в ушах наушники, вы плохо слышите то, что происходит вокруг. Наконец, любимые композиции могут помешать вам следовать плану тренировки. Определенные песни, скорее всего, заставят вас бежать медленнее или быстрее, и вы выйдете из нужной кардиозоны. Резюме: если вы тренируетесь для марафона, лучше бегать без музыки.

7. Во время еды

Многие диетологи сходятся во мнении, что прослушивание музыки положительно сказывается на пищеварении. Во-первых, с музыкой человек есть дольше, а значит, более тщательно пережевывает пищу. Во-вторых, музыкальное произведение может выступать в роли «звуковой приправы» и влиять на наши вкусовые ощущения. Например, чем больше человеку нравится песня, тем больше удовольствия от еды он получает. Также есть мнение, что много низких звуков делают вкус блюда более горьким. А еще некоторые исследования показали, что лучше пробовать блюда национальной кухни под традиционную музыку этой страны. Резюме: можно и в некоторых ситуациях даже нужно.

8. Перед сном

Грамотно подобранная музыка поможет вам расслабиться перед сном и поспособствует замедлению частоты дыхания и сердечного ритма. Не так давно ученые пришли к выводу, что если слушать классическую музыку за 45 минут до сна, то заснуть получится намного быстрее. Также полезно слушать любые мелодии, ритм которых составляет 60 ударов в минуту, то есть они не должны будоражить. Более того, недавно группа нейробиологов помогла диджею из Великобритании записать альбом Better Sleep, треки которого помогают от бессонницы. Резюме: можно, если подобрать правильную музыку.

Бонус: как быть с музыкой во время вождения

Существует большое количество гипотез о том, как прослушивание музыки влияет на процесс вождения, но, увы, ни одна из них не может однозначно ответить на вопрос о том, безопасно ли это. Некоторые водители утверждают, что любимые песни не только не мешают им водить, но даже помогают лучше управлять автомобилем. Однако результаты недавнего исследования заставили усомниться в этом. В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что водители сделали наибольшее количество ошибок именно во время прослушивания любимых мелодий. Немного меньше опасных ситуаций было в полной тишине, а самым оптимальным вариантом оказалась нейтральная музыка, выбранная самими исследователями и включенная не очень громко. Резюме: можно, но лучше рандомно выбирать мелодии, а не включать любимые.