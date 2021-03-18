Мы вспомнили, как выглядели в молодости 19 знаменитых мужчин с нестандартной внешностью

Взобраться на вершину голливудских холмов и стать мировой величиной непросто. Однако путь на звездный олимп открыт для всех, и вовсе не обязательно быть эталоном красоты. Даже наоборот: актеры, обладающие нестандартной внешностью и харизмой, с легкостью западают нам в душу.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели актеры яркой неординарной внешности в самом начале своего пути к успеху — когда мы их и полюбили.

Бенедикт Камбербэтч

Еще до начала кинокарьеры Бенедикт Камбербэтч отправился в Азию и обосновался в тибетском монастыре, где год преподавал английский язык монахам. Затем он вернулся в Лондон, где начал оттачивать свои актерские навыки: сначала в Манчестерском университете, затем в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Венсан Кассель

Режиссер Матьё Кассовиц отметил талант молодого Касселя во время совместной работы над фильмом «Метиска» и предложил ему главную роль — паренька из парижского гетто — в своей драме «Ненависть» (1995).

Алан Рикман

Алан Рикман дебютировал в большом кино в 42 года в фильме «Крепкий орешек», где работал в паре с Брюсом Уиллисом. Роль главного злодея принесла Рикману мировую славу, до этого он был известен только английской театральной публике.

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон появился на телеэкранах в 1985 году, в 4-м сезоне сериала «Чирс». Благодаря этой роли он приобрел известность. Однако Харрельсон мечтал о карьере в большом кино. Уже в 1991–1994 годах он снялся сначала в фильме «Доктор Голливуд», а затем в картинах «Белые не могут прыгать», «Прирожденные убийцы» и «Непристойное предложение».

Джек Николсон

Джек Николсон мечтал стать большим актером. После окончания школы он переехал в Лос-Анджелес. Там у него заметили способности мультипликатора, однако Николсон отказался от работы иллюстратора и продолжил намеченный путь. Уже через 4 года он сыграл главную роль в картине Роджера Кормана «Плакса-убийца».

Хоакин Феникс

В начале актерской карьеры, в 80-е, Хоакин довольствовался в основном эпизодами в сериалах и небольшими ролями в кино. Всемирную славу он приобрел в 2000 году, когда на экраны вышел фильм «Гладиатор». Феникс сыграл яркого и многогранного персонажа — римского императора Коммода. После этой картины масштабные проекты последовали один за другим.

Хьюго Уивинг

Хьюго родился в Нигерии, в семье британцев. Через год после его появления Уивинги вернулись в Великобританию. Там мальчик заинтересовался театром. А после очередного переезда (на этот раз в Австралию) Уивинг поступил в Сиднейский национальный институт драматического искусства.

Дэнни Де Вито

В 1975 году Де Вито сыграл пациента психбольницы в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Кстати, с исполнителем главной роли Джеком Николсоном Де Вито был знаком с детства, их семьи владели парикмахерской в Нью-Джерси.

Квентин Тарантино

Кажется, кинематограф был в жизни Тарантино всегда. Его отчим поощрял увлечение мальчика и устраивал совместные походы в кино. В 14 лет Квентин написал один из первых сценариев «Капитан Пичфуз и анчоусовый бандит». В 15 лет он работал билетером в кинотеатре для взрослых в Торрансе. Позже Тарантино посещал курсы актерского мастерства в театральной труппе Джеймса Беста, где познакомился с несколькими своими будущими коллегами.

Уиллем Дефо

Окончив школу и бросив университет, Дефо стал гастролировать с молодежным экспериментальным театром. Через 4 года он начал предпринимать попытки стать киноактером. Отказы, проходные роли и прочие сложности не остановили Уиллема, и он добился огромного успеха, снявшись в ленте «Взвод» Оливера Стоуна. За роль сержанта Гордона Элиаса Дефо был впервые номинирован на «Оскар».

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс начинал свою актерскую карьеру на театральных подмостках. Но он мечтал о кино. Именно поэтому переехал из Лондона в Голливуд, имея в арсенале роль Ричарда в фильме «Лев зимой» и съемки в нескольких эпизодах.

Лоренс Фишберн

В военной драме «Апокалипсис сегодня» Фишберн сыграл дерзкого 17-летнего помощника наводчика. В начале работы над картиной молодому человеку было всего 14 лет. Чтобы получить роль, он солгал, сказав, что ему 17. Съемки продолжались так долго, что на момент выхода ленты актеру как раз исполнилось 17.

Брайан Крэнстон

Намерение работать в полиции, сан священника, съемки в рекламе, эпизодические роли, более запоминающиеся появления в фильмах и сериалах и, наконец, работа в триумфальном сериале «Во все тяжкие» — путь Байана Крэнстона может стать отличным примером того, что никогда не стоит опускать руки.

Стив Бушеми

Актером Бушеми стал не сразу: он принимал участие в студенческих постановках, сам писал сценарии и ставил пьесы. После череды эпизодических ролей Стив Бушеми впервые попал в картину братьев Коэн «Перекресток Миллера». После успеха фильма он снялся у Коэнов еще 4 раза.

Гару

Гару научился играть на гитаре в 3 года. Во время службы в армии он основал группу Untouchables. В 1997 году на одном из выступлений оказался Люк Пламондон. Он пригласил молодого человека на роль Квазимодо в мюзикле «Собор Парижской Богоматери», который принес Гару славу сначала во Франции, а затем и во всем мире.

Хавьер Бардем

Бардем дебютировал в кино в 21 год, сыграв небольшую роль в фильме «Возрасты Лулу». Режиссер Бигас Луна оценил талант Хавьера и пригласил его уже на главную роль в картину «Ветчина, ветчина», где молодому актеру досталось изображать продавца ветчины и манекенщика, демонстрирующего нижнее белье.

Киаран Хайндс

До начала актерской карьеры Хайндс профессионально занимался ирландскими танцами, а затем учился на юриста. Однако любовь к театру и кино оказалась сильнее: он променял юридический факультет на обучение в Королевской академии драматического искусства, которую с успехом окончил в 1975 году.

Марк Энтони

Помимо 12 млн музыкальных альбомов, проданных во всем мире, и нескольких премий «Грэмми» на счету Марка Энтони съемки в фильмах «Хакеры», «Воскрешение мертвых», «Певец», «Времена бабочек» и т.д.

Мадс Миккельсен

Мадс подался в актеры вслед за старшим братом. Однако случилось это не сразу. Театральное образование он получил в 1996 году, уже будучи 30-летним мужчиной. А до этого Миккельсен профессионально занимался танцами.