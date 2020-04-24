Мы сравнили, как выглядят знаменитости на красной дорожке и вдали от вспышек фотокамер

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Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде: с безупречным макияжем, над которым несколько часов трудилась команда стилистов, в нарядах, чья стоимость граничит с ценой за квартиру. Но за пределами красных ковровых дорожек звезды мало чем отличаются от нас с вами. Так же, как и мы, они ходят в цветастых пижамах, любят поваляться в постели до обеда и делают масочки для лица.