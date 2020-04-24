Мы сравнили, как выглядят знаменитости на красной дорожке и вдали от вспышек фотокамер
Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде: с безупречным макияжем, над которым несколько часов трудилась команда стилистов, в нарядах, чья стоимость граничит с ценой за квартиру. Но за пределами красных ковровых дорожек звезды мало чем отличаются от нас с вами. Так же, как и мы, они ходят в цветастых пижамах, любят поваляться в постели до обеда и делают масочки для лица.
Мы в AdMe.ru восхищаемся известными женщинами, которые стремятся быть ближе к своим поклонникам и не стесняются делиться домашними снимками, устав от глянца и бесчисленных слоев косметики.
19. Дженнифер Лопес
18. Риз Уизерспун
17. Тайра Бэнкс
16. Кеша
15. Джессика Бил
14. Кэти Перри
13. Синди Кроуфорд
12. Хайди Клум
11. Дженнифер Гарнер
10. Дрю Бэрримор
9. Гвинет Пэлтроу
8. Зои Салдана
7. Шэрон Стоун
6. Эмилия Кларк
5. Наоми Уоттс
4. Шакира
3. Мила Кунис
2. Рианна
1. Леди Гага
А вы на своих страничках в соцсетях часто публикуете «домашние» фото? Вдохновляют ли вас примеры знаменитостей?