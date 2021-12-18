Мы сравнили, как выглядели 15+ знаменитостей на своих первых и последних красных дорожках

Красная ковровая дорожка всегда была особым местом для людей со статусом, олицетворением очарования и роскоши пленительного мира шоу-бизнеса. Впервые этот атрибут использовали на премьере фильма «Робин Гуд» в далеком 1922 году. С тех пор красная дорожка стала неотъемлемой частью всех знаковых в этой индустрии событий: фестивалей, церемоний награждения престижных премий, презентаций новых кинолент и т. д.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели знаменитости во время своих первых и последних громких выходов в свет. Кто-то за этот промежуток времени практически не изменился, а у других наших кумиров произошла кардинальная смена имиджа.

1. Кристен Стюарт в 2002 и 2021 годах

2. Натали Портман в 1994 и 2021 годах

3. Киану Ривз в 1988 и 2020 годах

4. Кирстен Данст в 1994 и 2021 годах

5. Анджелина Джоли в 1986 и 2021 годах

6. Эмма Уотсон в 2001 и 2021 годах

7. Джуд Лоу в 1995 и 2020 годах

8. Дрю Бэрримор в 1982 и 2021 годах

9. Хлоя Грейс Морец в 2005 и 2019 годах

10. Тимоти Шаламе в 2013 и 2021 годах

11. Сальма Хайек в 1995 и 2021 годах

12. Кэмерон Диас в 1994 и 2019 годах

13. Энн Хэтэуэй в 1999 и 2020 годах

14. Мэнди Мур в 1999 и 2021 годах

15. Оливия Уайлд в 2003 и 2021 годах

16. Бритни Спирс в 1999 и 2018 годах