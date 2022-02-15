Мы сравнили, как в зрелом возрасте выглядят отечественные звезды прошлого и нынешние
За последнюю пару десятков лет огромный скачок совершила не только медицина, но и косметология. В распоряжении современных женщин для борьбы с первыми признаками старения целый арсенал: подтяжки и омолаживающие процедуры, инъекции и кремы, маски и патчи. Наши бабушки и мамы обо всем этом зачастую могли только мечтать. Даже артисткам приходилось стареть естественно, а кто-то отказывался от любого вмешательства сознательно.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как после 50 выглядели знаменитости прошлого, и сравнить с тем, как в аналогичном возрасте выглядят их современные коллеги. Поверить в то, что на фото запечатлены ровесницы, порой очень непросто.
1. Нонна Мордюкова и Ирина Салтыкова в 55 лет
2. Рина Зеленая и Марина Зудина в 56 лет
3. Валентина Талызина и Алика Смехова в 53 года
4. Татьяна Доронина и Валерия в 52 года
5. Ариадна Шенгелая и Ингеборга Дапкунайте в 58 лет
6. Эдита Пьеха и Рената Литвинова в 50 лет
7. Вера Алентова и Анжелика Варум в 52 года
8. Екатерина Васильева и Ирина Безрукова в 55 лет
9. Людмила Зыкина и Ольга Кабо в 53 года
10. Инна Чурикова и Алена Свиридова в 59 лет
11. Лия Ахеджакова и Екатерина Стриженова в 52 года
12. Людмила Гурченко и Жанна Эппле в 55 лет
13. Валентина Кособуцкая и Лолита в 52 года
14. Ирина Скобцева и Маша Распутина в 55 лет
15. Нина Гребешкова и Лера Кудрявцева в 50 лет
А у вас создалось впечатление, что люди стали медленнее стареть, или инъекции и другие бьюти-процедуры во многих случаях только подчеркивают возраст?