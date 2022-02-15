Мы сравнили, как в зрелом возрасте выглядят отечественные звезды прошлого и нынешние

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За последнюю пару десятков лет огромный скачок совершила не только медицина, но и косметология. В распоряжении современных женщин для борьбы с первыми признаками старения целый арсенал: подтяжки и омолаживающие процедуры, инъекции и кремы, маски и патчи. Наши бабушки и мамы обо всем этом зачастую могли только мечтать. Даже артисткам приходилось стареть естественно, а кто-то отказывался от любого вмешательства сознательно.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как после 50 выглядели знаменитости прошлого, и сравнить с тем, как в аналогичном возрасте выглядят их современные коллеги. Поверить в то, что на фото запечатлены ровесницы, порой очень непросто.

1. Нонна Мордюкова и Ирина Салтыкова в 55 лет

2. Рина Зеленая и Марина Зудина в 56 лет

3. Валентина Талызина и Алика Смехова в 53 года

4. Татьяна Доронина и Валерия в 52 года

5. Ариадна Шенгелая и Ингеборга Дапкунайте в 58 лет

6. Эдита Пьеха и Рената Литвинова в 50 лет

7. Вера Алентова и Анжелика Варум в 52 года

8. Екатерина Васильева и Ирина Безрукова в 55 лет

9. Людмила Зыкина и Ольга Кабо в 53 года

10. Инна Чурикова и Алена Свиридова в 59 лет

11. Лия Ахеджакова и Екатерина Стриженова в 52 года

12. Людмила Гурченко и Жанна Эппле в 55 лет

13. Валентина Кособуцкая и Лолита в 52 года

14. Ирина Скобцева и Маша Распутина в 55 лет

15. Нина Гребешкова и Лера Кудрявцева в 50 лет