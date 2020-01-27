Мы посмотрели, как выглядели бы 11 знаменитостей без их уникальной фишки во внешности

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Казалось бы, переживать из-за своей внешности звездам как будто не приходится. Но они такие же люди, как и мы, со своими комплексами и недостатками. Многие знаменитости скрывают несовершенства и избавляются от них любыми способами. А некоторые сделали их своей изюминкой или же попросту не придают им никакого значения, что ни капли не мешает им быть эталоном красоты.

Мы в AdMe.ru уверены, что далеко не все недостатки нужно скрывать и уж тем более не стоит комплексовать из-за них. Но все же решили проверить, как выглядели бы звезды, если лишить их какого-либо несовершенства.

1. Вупи Голдберг

Мало кто замечает, что у Вупи Голдберг совсем нет бровей. Говорят, в юности она выщипывала их, превращая в тонкую ниточку, но перестаралась, и некоторые волоски просто перестали расти. Тогда актриса решила избавиться от них полностью. И в целом у артистки были серьезные комплексы по поводу своей внешности. Однако это никак не помешало ей получить главные награды: «Оскар», «Грэмми», «Тони», «Эмми», BAFTA и 2 «Золотых глобуса», а также собственную звезду на «Аллее славы». Ну а зрители уже привыкли к безбровой Вупи и, наверное, совсем не видят этого недостатка.

2. Джейсон Момоа

Шрам на брови Джейсона Момоа выглядит как элемент стиля актера. А получил он его в результате драки. Посетитель бара напал на артиста и несколько раз ударил его разбитой бутылкой. Джейсону наложили 140 швов, и был риск, что левый глаз перестанет видеть. Однако все закончилось хорошо, и этот дефект стал даже своего рода визитной карточкой актера, сделав его еще обаятельнее.

3. Пэрис Хилтон

У Пэрис Хилтон довольно-таки заметный недостаток — нависшее веко, или амблиопия, синдром «ленивого» глаза: ее левый глаз значительно меньше правого. За свою светскую жизнь девушка научилась скрывать этот изъян правильным макияжем или томным взглядом. Без этой изюминки светская львица потеряла бы долю своего шарма. Да и вообще сложно назвать это недостатком, ведь Пэрис частенько оказывается в рейтингах самых сексуальных знаменитостей.

4. Скарлетт Йоханссон

По мнению Скарлетт Йоханссон, ее лицо «слишком длинное». Девушка явно преувеличивает, ведь уже не один раз она фигурировала в рейтингах самых красивых звезд. Посмотрите, ведь на левом фото ее лицо смотрится гораздо гармоничнее?

5. Летиция Каста

Летиция Каста доказала, что не нужно быть идеальной, чтобы добиться небывалого успеха. Она превратила свои не самые ровные зубы в визитную карточку и делать из них голливудскую улыбку совсем не планирует. И посмотрите: улыбка ей очень идет, какие бы зубы у нее ни были.

6. Сил

Шрамы на лице певца Сила сейчас не приносят ему никакого дискомфорта. Более того, он считает их своей изюминкой, несмотря на то, что в юности очень стеснялся. А появились они у него из-за перенесенного в детстве заболевания — системной красной волчанки. Этот косметический недостаток не помешал Силу сделать успешную карьеру и жениться на супермодели Хайди Клум. Да и вообще без шрамов он казался бы слишком обыкновенным.

7. Линда Евангелиста

В школе у Линды Евангелисты было прозвище Лопата из-за причудливой формы носа. Конечно, девушка сильно комплексовала по этому поводу, но это никак не помешало ей стать известной супермоделью, ведь нос стал определенной изюминкой в ее внешности.

8. Кристен Стюарт

Кристен Стюарт комплексует из-за своих ушей и потому долгое время не носила прически, открывающие эту часть тела. Девушка добилась мировой известности, названа лучшей актрисой десятилетия и теперь уже спокойно носит короткие стрижки. И правда, ушки добавляют ей особого очарования.

9. Кейт Босуорт

Кейт Босуорт не стесняется гетерохромии — разного цвета глаз, а наоборот, позиционирует это как свое достоинство. Но нам все равно интересно посмотреть, как она выглядела бы, будь ее глаза одного цвета.

10. Леди Гага

До того как достигла популярности, поп-звезда упорно боролась с полнотой и прочими «недостатками». Например, у певицы довольно крупный и выразительный нос. Леди Гага отрицает, что делала пластические операции, но сейчас ее нос кажется более аккуратным. Возможно, это заслуга грамотного визажиста. Но все же мировой известности она добилась со всеми своими несовершенствами. Согласитесь, нос очень подходит к ее лицу, и нам кажется, делать его меньше совсем незачем.

11. Мэрилин Монро

У Мэрилин Монро была легкая форма косоглазия, из-за которой ей часто отказывали режиссеры в начале ее карьеры. Но артистка не планировала ничего менять и правильным макияжем сделала свои глаза гораздо выразительнее, а раскосый взгляд — просто обворожительным.

Как вам кажется, должны ли знаменитости быть идеальными и исправлять свои недостатки? А может, вы хотите изменить что-то в себе?