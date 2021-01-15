Люди рассказали, как они встретили знаменитостей и они оказались без малейших признаков звездной болезни

Большинство из нас полагает, что звезды кино и шоу-бизнеса — некие небожители, которые живут в своих многомиллионных особняках, посещают только дорогие магазины, рестораны и курорты, стараясь не попадаться на глаза обычным людям. А еще требуют к себе соответствующего их статусу отношения и обслуживания. Но на самом деле многие голливудские знаменитости — простые и дружелюбные люди, у которых нет ни малейших признаков звездной болезни.

Недавно пользователи интернета рассказали, как их случайная встреча с известным человеком оставила только положительные воспоминания. И мы в AdMe.ru рады, что наши любимые артисты, музыканты и спортсмены — совершенно не зазнавшиеся и приятные в общении персоны.

1.

В 2017 году я работала в приюте Austin Pets Alive. В том году на Техас обрушился ураган «Харви» и мы приютили тысячи животных из наиболее пострадавших районов. Это было какое-то безумие. И однажды к нам в качестве волонтера пришла Рене Зеллвегер. Никаких предупреждений, никаких фанфар, просто взяла и пришла. И то я заметила ее только потому, что на ней была одежда с длинными рукавами и брюки, хотя на дворе был август. Рене целую неделю приходила в приют, стирала, убирала ящики, покрытые фекалиями. Водила фургоны с собаками из Хьюстона в Остин (а это, между прочим, неприятная работа — с постоянным неприятным запахом и лаем). Рене Зеллвегер оказалась потрясающей, милой и трудолюбивой. Теперь я навечно ее фанатка. © arabelladfigg / reddit

2.

В 2011 году на выпускном у моих братьев видела Райана Гослинга. Его мама оканчивала ту же школу со степенью магистра. Райан сел напротив меня и затем хлопал каждому ребенку, который выходил на сцену за дипломом. © yuri_yk / reddit *** Я был на одной вечеринке, где познакомился с небольшой компанией. Мы веселились всю ночь, после чего я предложил ребятам отвезти их к отелю, в котором они остановились. Когда мы подошли к моей машине, я увидел, что у меня спустило колесо. Мне было неловко перед моими новыми друзьями, но они сказали, чтобы я не парился и что сейчас они попросят своего друга приехать за ними (это было еще до того, как Uber стал популярным). Короче, они ждут своего друга, фоткаются для инстаграма, я в это время стою на четвереньках, пытаясь заменить колесо, и тут подкатывает черный Cadillac Escalade. С заднего сиденья выпрыгивает Райан Гослинг и загоняет своих друзей в машину. Затем он подходит ко мне и говорит, что прямо сейчас вызовет эвакуатор, чтобы он отвез мой автомобиль в шиномонтаж. На прощание Райан благодарит меня за помощь его друзьям и говорит: «Удачи, приятель!» А затем исчезает в ночи, словно рок-звезда по имени Иисус. Кстати, эвакуатор и новая шина были оплачены его картой. © lejefferson / reddit *** Когда я была на геотермальном курорте «Голубая лагуна» в Исландии, какой-то мужчина проплыл мимо меня. Мне он показался знакомым, но я его не узнала. Я продолжала поглядывать на этого человека, пытаясь вспомнить, кто это. А потом наконец поняла, что это Райан Гослинг. Он тоже заметил, что я его узнала, потому что улыбнулся мне, подмигнул и приложил палец к губам, мол, тсс. Думаю, его больше никто не узнал. У него тогда была густая борода. Никогда не забуду его подмигивание. © annieruinseverything / reddit

3.

Моя первая работа была на съемках одного из фильмов с Джеком Блэком. В первый же день съемок мы все перезнакомились. А когда я спустя время катался на коньках в центре города, Джек Блэк окликнул меня по имени и позвал, чтобы поздороваться. Он гулял с женой и детьми и всех нас познакомил. В общем, все 3 месяца, что мы работали, у него было очень доброе и теплое отношение ко всем членам съемочной команды. © _HI_IM_DAD / reddit

4.

Брэд Питт и в реальной жизни прекрасный парень. Я встретил его на Мальте, когда он там снимался в «Трое». Я руководил группой студентов, которые приехали на каникулы. Мы увидели, как Питт вышел из кафе. И он нашел время, чтобы сфотографироваться со всеми детьми. Причем все были бы довольны, даже если бы Питт сделал групповое фото со студентами. Но он делал селфи с каждым из группы. Он был очень мил со всеми. © Heiminator / reddit *** Мне рассказывала моя бывшая соседка по комнате. Киносъемщики что-то снимали у нее дома, и там она видела Брэда Питта, который между делом просто мыл посуду после обеда. Я всегда думала, что знаменитости — те еще нарциссы, но соседка сказала, что Питт был очень простым и приятным. © MizElaneous / reddit

5.

Робин Уильямс играл в фильме, съемки которого проходили в моем городе. Однажды он зашел в ближайший дом престарелых, чтобы просто поздороваться и сфотографироваться с его постояльцами. Без какой-либо причины, просто решил скрасить свой день поступком настоящего мужчины. К слову, моя бабушка проживала в том доме престарелых. © c4WPGMB / reddit

6.

Мой дядя был помощником судьи в Высшей футбольной лиге. Он рассказывал нам, что повидал многих знаменитых футболистов в подтрибунном коридоре перед их выходом на поле. Еще дядя говорил, что как-то видел, как Криштиану Роналду очень скромно и вежливо повел себя по отношению к уборщице, искренне извиняясь, что шел по коридору в грязной обуви. © Giant_dutchman / reddit

7.

Я встретила Джонни Деппа, когда он снимался в фильме «Джонни Д.» (съемки проходили в моем городе). Киношники превратили весь центр города в съемочную площадку, даже дороги выложили искусственным булыжником. Так вот, Джонни Депп просто спросил меня, являюсь ли я одним из статистов. Я ответила «нет», потому что им требовались худые женщины. Он не мог поверить, что киноделы не стали снимать местных жителей, независимо от типа их фигуры. А затем он спросил, хочу ли я поучаствовать в качестве статиста. Я ответила, что буду слишком напугана и только испорчу съемки. В итоге Депп поцеловал мою руку и перед уходом сказал, что у меня прекрасная душа. © Yakitori22 / reddit *** Когда киностудия снимала фильм «Однажды в Мексике» здесь, в Гуанахуато, в перерывах между съемками Джонни Депп часто проводил время в местных ресторанах и забегаловках. И в итоге оставил свою подпись на всяких нелепых вещах, таких как барные стулья, столы и т. п. © hungrylens / reddit *** Джонни Депп просто милашка. Я как-то работала дублершей в одном из фильмов с его участием, и киношники заставили меня сидеть на трибуне под проливным дождем, пока они там что-то настроят. Ассистенты позвали Джонни, он сел рядом со мной. Над ним раскрыли зонт, и Депп спросил, почему у съемочной команды нет зонтика и для меня. В ответ они просто пожали плечами. Актер взял свой зонтик и стал держать его над нами, а затем спросил, тепло ли мне. Он был очень добр. © squirrellyamateur / reddit

8.

Раньше я работала в музыкальной и киноиндустрии, потому встречала множество известных людей. Джордж Клуни оказался самым приятным и простым из всех звезд. Он постоянно подшучивал над всей командой. А еще велел своему водителю отвозить людей домой, если автобусы вдруг шли не по расписанию. И обедал он всегда с членами группы, а не в своем трейлере. © DTownForever / reddit

9.

Несколько лет назад на конференции встретил Джейсона Момоа, тогда я знал его только по «Игре престолов». Его позитивная энергия и чувство юмора очень обезоруживают, несмотря на то, что он такой большой и внушительный. © NichS144 / reddit

10.

Моя тетя работала горничной на элитном спа-курорте и говорила, что из всех знаменитых людей, которых она встречала, Николь Кидман была самой приятной. Актриса помнила мою тетю и расспрашивала о ней и ее семье. Некоторое время Николь Кидман воспринимали как надменную ледяную королеву, но тетя сказала, что это не так, она просто очень застенчивая и совсем не сноб. © Haceldama / reddit

11.

Я познакомился с Саймоном Пеггом, когда работал кассиром в магазине. Обожаю рассказывать эту историю, потому что Пегг оказался клевым парнем. Это было днем, заведение было пустым. Он подошел ко мне с канцелярскими принадлежностями, и я стал все пробивать. Все это время я думал, что он кого-то мне напоминает. Я и подумать не мог, что это сам Саймон Пегг, ведь он из Великобритании, а дело было в Чикаго. В конце концов я протягиваю ему пакет с покупками и говорю: «Вам кто-нибудь говорил, что вы очень похожи на парня из фильма „Зомби по имени Шон“?» Он отвечает: «Я и есть тот парень из „Зомби по имени Шон“». © -eDgAR- / reddit

12.

Стивен Тайлер (из Aerosmith) в жизни очень клевый. Несколько лет назад я был в Нью-Гэмпшире, тогда был конец года, поэтому этот курортный город был немноголюдным. Я с девушкой находился в кофейне (мы были единственными посетителями), и внезапно вошел Стивен Тайлер. Он подсел к нам и минут 20 просто пил кофе и болтал с нами. © Swordfish1762 / reddit

13.

Раньше работал в лучшем ресторане Нового Орлеана. Самыми классными звездными клиентами были Джессика Лэнг и Кэти Бэйтс. Они часто обедали вместе, тратили кучу денег и оставляли чаевые около 50 % от суммы заказа. Еще неожиданно для себя узнал, что Ченнинг Татум — непринужденный и искренний человек. Как-то вечером он раздал всем официантам чаевые — по 100 долларов. А когда пришел в следующий раз, он вспомнил мое имя. © iSprainedMyUvula / reddit

14.

Я видела выступление Дэниела Рэдклиффа в лондонском театре «Янг-Вик». Он выступал просто фантастически. А после шоу Рэдклифф раздавал автографы, и это при том, что шел дождь, было холодно, а за автографом выстроилась длиннющая очередь. Но актер был ко всем очень добр. Когда подошла моя очередь, мы перекинулись любезностями, а потом я попросила сделать селфи с ним. Дэниел сказал: «Давайте я сам нас сфотографирую, у меня это клево получается». И в итоге, конечно же, получился отличный снимок. Дэниел Рэдклифф абсолютно искренний и прекрасный человек. © beckita85 / reddit

15.

Я занимаюсь звукозаписью для телевидения и имел честь общаться с Джозефом Гордоном-Левиттом. Он хороший человек и настоящий профессионал. Он старался запомнить всех сотрудников по именам (даже если они не работали непосредственно с ним). А еще всегда был готов поговорить о музыке. © Shotgun_Rynoplasty / reddit

16.

Раньше я работала в престижном органическом кафе в Хэмптоне, поэтому видела огромное количество знаменитостей. Прекрасными людьми оказались Сара Джессика Паркер (очень любезна с обслуживающим персоналом), Ума Турман (вежливая, со своими детьми сидела за обычными столиками, как и простые посетители), Алек Болдуин (был очень вежлив и дружелюбен со всеми, а еще представил нам своих детей). © jellydumpling / reddit