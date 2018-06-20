Любопытные фотографии знаменитостей, которые вы ни за что не найдете в Google

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Старые фотографии позволяют на мгновение заглянуть в прошлое. А когда это прошлое известных людей, то такие снимки вдвойне интересны. Многие из представленных здесь фотографий звезды опубликовали сами, достав их из своего личного архива. Иначе мы бы никогда не увидели совсем юную Кэти Перри в балетной пачке или беззубую Адель. А хотите узнать, как выглядел исполнитель роли кхала Дрого в старших классах?

AdMe.ru нашел редкие фотографии знаменитостей — милые, забавные и просто интересные.

Райан Рейнольдс

«Когда-то у меня была прическа, сделанная с помощью паяльной лампы».

Сальма Хайек

Актриса на фоне ее родного города Коацакоалькос (Мексика).

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Марго Робби

Арнольд Шварценеггер

Кэти Перри

Сильвестр Сталлоне

В подписи к фото Сталлоне пишет, что во время съемок фильма «Рэмбо: Первая кровь» на улице было чуть выше нуля градусов по Цельсию. И когда снималась сцена в лесу, актер наткнулся на старый кусок холста. Сталлоне сделал отверстие посередине и надел его как пончо. Актер утверждает, что этого не было в сценарии.

Крис Прэтт

В подростковом возрасте будущую звезду «Стражей Галактики» спросили, чем он хочет заниматься в жизни. Крис ответил, что понятия не имеет, но твердо уверен, что он будет знаменитым и у него будет море денег. Что ж, он не ошибся с прогнозом.

Джейсон Момоа

Джулия Робертс

Дуэйн Джонсон

Орнелла Мути

Майкл Джексон

Бейонсе

Певица в 1989 году.

Джаред Лето

Джаред со своим старшим братом Шенноном. Джаред справа.

Джастин Тимберлейк

Ума Турман

Хью Джекман

«Это так типично для меня — забыть надеть командную футболку в день фотосъемки».

Риз Уизерспун

Зак Эфрон

Марк Уолберг

Уолберг с Леонардо Ди Каприо, 1995 год.

Гвен Стефани

Гвен Стефани и ее брат.

Мартин Лоуренс

Наоми Кэмпбелл

«Это фото из моего личного архива. Мне тут 3 года».

Сара Джессика Паркер

«Тот момент, когда во мне родилась любовь к актерскому мастерству. Моя первая работа. Играю главную роль в постановке для NBC „Девочка со спичками“, 1974 год».

Пирс Броснан

Шарлиз Терон

Ева Мендес

Джона Хилл

Актер со своей младшей сестрой Бини.

Эминем