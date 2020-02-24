Куда пропали 15 отечественных звезд, которые не сходили с экранов в 90-е и 2000-е

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В конце 90-х — начале 2000-х годов их лица не сходили с экранов телевизоров. Эти знаменитости принимали участие во всех популярных программах, выступали на грандиозных концертах и вели рейтинговые передачи на главных телеканалах страны. Но сегодняшняя молодежь уже с трудом ответит, кто такие «Новые русские бабки», и вряд ли узнает в лицо певицу Свету. Жаль, ведь многие знаменитости прошлых лет пусть и нечасто появляются на ТВ, но все так же полны энергии и продолжают свою творческую деятельность.

AdMe.ru вспомнил звезд прошлых десятилетий и узнал, как у них сейчас дела.

1. Новые русские бабки

Комический дуэт «Новые русские бабки» был создан в 90-е годы двумя артистами — Игорем Касиловым и Сергеем Чвановым. В 1999 году прошел первый сольный концерт, и с тех пор Матрена и Цветочек стали регулярно появляться во всех юмористических программах того времени: «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Шутка за шуткой» и др. Хотя популярность «бабок» сейчас не столь велика, как в прошлые годы, тем не менее они по-прежнему находят свою аудиторию и иногда мелькают на экране. В новогоднюю ночь дуэт появился в мюзикле «Золотой ключик».

2. Верка Сердючка

В 2000-е годы без песен обаятельной проводницы не обходилась ни одна свадьба или застолье. В 2007-м Верка Сердючка поехала покорять «Евровидение» и заняла там 2-е место — и с тех пор стала известной в Европе. 2 года назад прошел слух, что Андрей Данилко устал от своего женского образа и намерен отправить бойкую Верку на пенсию. Однако сейчас Андрей хотя и реже, но все еще выступает в привычном амплуа. Так, в 2019 году Сердючка появилась в финале «Евровидения», где перепела песню прошлогодней исполнительницы Неты Барзилай «Toy». Самого Андрея Данилко можно регулярно видеть в кресле члена жюри украинского конкурса талантов «X-фактор». Андрей Михайлович неизменно является одним из самых строгих и вместе с тем любимых наставников конкурсантов.

3. Ксения Стриж

Ксения Стриж — популярная радио- и телеведущая 90-х и 2000-х. Девушка начинала карьеру с радиопередач, но особенно запомнилась нам своей авторской программой на телевидении «В гостях у Ксюши». Сейчас женщина вернулась к работе на радио: она ведет передачу «Стриж-тайм» на радио «Шансон».

4. Алиса Мон

Певица Алиса Мон стала популярной в 80-х, однако в начале 90-х ушла со сцены и вернулась в родной город. Вторая волна популярности пришла к девушке в 1997 году, когда она записала песню «Алмаз» и та моментально стала мегахитом. Сегодня артистка живет в Москве и редко появляется на телевидении, однако выступает в ночных клубах и ресторанах и записывает песни. Не так давно, например, Алиса спела в дуэте с молодым исполнителем ANAR.

5. Саша

В 19 лет Саша приехала в Москву, где ее заметил именитый продюсер Юрий Айзеншпис. Буквально сразу они стали работать над первым альбомом Саши, а когда вышла песня «Это просто дождь», о молодой певице заговорили повсюду. Саша появлялась на обложках журналов не только на родине, но и за рубежом, ее фото были включены в специальный выпуск Vogue, выпущенный под руководством Брайана Адамса. Саша живет и работает в Лос-Анджелесе, записывает новый материал и старается выйти на международный музыкальный уровень.

6. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова представляют собой один из самых красивых творческих и семейных тандемов 90-х. В 2017 году группа «Дюна» отметила свое 30-летие. Рыбин продолжает записывать песни, в том числе и с супругой, пара регулярно выступает.

7. Ангина

Певица Ангина стала популярной после участия в «Фабрике звезд — 4». Девушка запомнилась зрителям своей энергетикой и зажигательными танцами, а ее хиты «Болела» и «Кому какое дело» крутились по всем радиостанциям. И если ваша юность выпала на середину 2000-х, то вы точно рыдали и танцевали медляки под ее песню «Твоя девочка ушла». Сейчас Надежда Игошина (так зовут девушку) переквалифицировалась в драматическую актрису. Она окончила Школу драмы Германа Сидакова, сменила имидж на более спокойный и естественный, вышла замуж и родила ребенка.

8. Игорек

В начале нового тысячелетия песня «Подождем» стала мегахитом, мгновенно сделавшим ее исполнителя Игоря Сорокина знаменитым. Парень стал выступать под псевдонимом Игорек. Несмотря на то что постепенно популярность песни про маму, которая варит кофе, сошла на нет, Сорокин продолжил сочинять музыку. С того времени он выпустил 9 дисков и основал собственный лейбл звукозаписи. Игорек записывает песни и гастролирует по небольшим городам.

9. Юлия Бордовских

Юлию Бордовских считали одной из самых красивых телеведущих рубежа веков. В юности она серьезно занималась баскетболом, а на телевидении начала работать с 1994 года. Девушка сотрудничала с телеканалами НТВ, «НТВ-Плюс» и ТВ-6. В 2010 году Юлия ушла с телевидения, а в 2017-м переехала в США. Там она работает в wellness-индустрии и является мотивирующим тренером.

10. Света

В конце 90-х — начале 2000-х певица с простым сценическим именем Света собирала огромные залы, а ее песни о любви звучали буквально из каждого утюга. Света сама пишет музыку и стихи для своих песен, и хотя сегодня былая популярность уже в прошлом, артистка периодически выпускает треки. 3 года назад в сотрудничестве с Тимати Света выпустила ремейк на свой сингл 1998 года «Дорога в аэропорт», что позволило артистке вновь пробудить интерес к собственному творчеству.

11. Экс-ББ

Юмористическая группа «Экс-ББ» образовалась в 1989 году, но наибольшую популярность получила в 2003-м — после первого бенефиса группы. С тех пор команда стала регулярно появляться во всех юмористических телепередачах. В 2007 году произошло печальное событие: ушел из жизни один из участников группы — Вадим Сорокин. Вскоре коллектив «Экс-ББ» распался на две команды: «Экс-ББ-Гия» и «Нэкст-ББ», однако добиться былого успеха уже не получалось. А в 2012-м старые участники вновь объединились. В прошлом году группа «Экс-ББ» отпраздновала свое 30-летие.

12. Акула

В 2000 году Оксана Почепа переехала в Москву и попала в музыкальный проект «Акула» Сергея Жукова. Через год вышел альбом «Кислотный DJ», заглавная песня с которого рвала все чарты, девушка много выступал и гастролировала. На некоторое время Акула уехала жить в США, а вернувшись оттуда, возобновила музыкальную карьеру, но уже под собственным именем. Оксана выступает и поныне. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года артистка пела в перерыве и после матча Россия — Египет.

13. Данко

Данко появился на российской эстраде в конце 90-х. Первые песни вывели его в главный эшелон российских певцов, а романтичный трек «Малыш» стал суперхитом и сделал Данко настоящей звездой. Помимо занятий музыкой, артист играет в театре. Интересно, что в 2013 году Данко вместе с Бари Алибасовым выиграл 3 млн рублей в игре «Кто хочет стать миллионером?» — деньги пошли на благотворительные цели.

14. Татьяна Буланова

Ангельский голос и милая внешность обеспечили Татьяне Булановой популярность в середине 90-х годов. Ее грустные, «плачущие» песни не оставляли никого равнодушными: Татьяна будто проживала на сцене маленькое горе, хорошо знакомое каждой женщине. Сегодня Татьяна реже появляется на экранах, чем раньше, но она все так же поет и записывает песни. В прошлом году у нее вышел клип на новую версию песни «Белые дороги». А еще певица явно раздобыла эликсир вечной молодости: кажется, с каждым годом она лишь хорошеет.

15. Мария Киселева