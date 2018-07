Когда внуки спросят о музыке вашей молодости, просто покажите им список 100 лучших песен XXI века

81. «Hollaback Girl», Gwen Stefani, 2004

80. «Ante Up (Robbin-Hoodz Theory)», M.O.P., 2000

79. «Drop It Like It’s Hot», Snoop Dogg feat. Pharrell, 2004

78. «Young Folks», Peter Bjorn and John, 2006

77. «Losing My Edge», LCD Soundsystem, 2002

76. «Get Lucky», Daft Punk feat. Pharrell Williams, 2013

75. «The House That Built Me», Miranda Lambert, 2009

74. «Letter From an Occupant», The New Pornographers, 2000

73. «House of Jealous Lovers», The Rapture, 2002

72. «Bad and Boujee», Migos feat. Lil Uzi Vert, 2016