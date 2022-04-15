Кем работали 14 знаменитостей до того, как стали известными на весь мир

Иногда кажется, что знаменитые люди уже родились со своим звездным статусом. Но на самом деле каждый должен с чего-то начинать. Поэтому многие сегодняшние селебрити раньше, как и простой народ, каждое утро ходили на работу. До жизни в блеске и гламуре кто-то из них продавал гамбургеры или мороженое в ресторанах быстрого питания, кто-то был секретарем, а кое-кто — грузчиком в психиатрической больнице.

Мы в AdMe.ru узнали, чем занимались некоторые знаменитости то того, как добились успеха в шоу-бизнесе.

Кейт Уинслет — продавец в гастрономе

Перед тем как ворваться в мир кино, Кейт Уинслет работала за прилавком в гастрономе. Как-то раз она готовила для покупателя бутерброд с индейкой, и вдруг ей позвонили с предложением роли в фильме «Небесные создания». Будущая звезда «Титаника» была так ошеломлена этим звонком, что в ту же секунду ушла с работы, даже не выполнив тот заказ.

Ева Мендес — продавец хот-догов

Ева Мендес относится к тем людям, которым не терпится поскорее получить разрешение на работу. Поэтому задолго до того, как случился прорыв в ее актерской карьере, Мендес начала свою трудовую деятельность в сфере общественного питания. Первое время она работала в пиццерии, а потом продавала хот-доги в торговом центре.

Хью Джекман — учитель физкультуры

Перед тем как Хью Джекман сыграл Росомаху, он около года работал учителем физкультуры в английской школе Аппингем. А однажды он давал интервью на красной дорожке и среди журналистов узнал одного из своих бывших учеников. Актер не удержался от возможности немного подтрунить над ним. Глядя в камеру, он спросил, как его дела с физкультурой, подчеркнув, что ему очень важно это знать.

Дженнифер Энистон — телемаркетолог

До того как Дженнифер Энистон получила судьбоносную роль Рэйчел в «Друзьях», она перебивалась случайными заработками. Так, будущая звезда кино работала телемаркетологом. Она продавала по телефону таймшеры (право владения собственностью на определенное время. — Прим. AdMe.ru.) в горах Поконо. По словам Энистон, у нее это так плохо получалось, что она не совершила вообще ни одной продажи.

Вупи Голдберг — гример в похоронном бюро

Перед тем как стать актрисой, Вупи Голдберг работала в разных сферах. В том числе гримером в похоронном бюро. Она откликнулась на эту вакансию, так как прошла обучение в школе красоты и была лицензированным косметологом.

Дастин Хоффман — гардеробщик в театре

В 1950–1960-х годах Дастин Хоффман и 2 его друга, Джин Хэкмен и Роберт Дюваль, находились в поисках актерских подработок. Они жили вместе и обеспечивали себя доходом на уровне выживания. Поэтому в то время кем только не работал Хоффман: наборщиком текстов для телефонного справочника ​​"Желтые страницы", изготовителем гавайских лей (цветочные бусы), гардеробщиком в театре. Актер позже подчеркивал, что ни капли не стыдится ни одного своего вида деятельности.

Гвен Стефани — продавец мороженого

За много лет до приобретения популярности Гвен Стефани продавала шарики мороженого в сети ресторанов быстрого питания. Помимо этого она пробовала себя в качестве визажиста в универмаге.

Люси Лью — инструктор по аэробике

Чтобы исполнить свою мечту — стать актрисой, — Люси Лью работала в нескольких местах. По будням она занимала должность секретаря, на выходных подрабатывала инструктором по аэробике, а по вечерам превращалась в хостес в лондонском торгово-развлекательном квартале Сохо. Люси Лью признается, что, хотя график был тяжелым, мысли об актерской карьере очень мотивировали ее.

Мик Джаггер — грузчик в психиатрической больнице

До того как Мик Джаггер стал культовым фронтменом всемирно известной группы The Rolling Stones, он временно работал грузчиком в психиатрической больнице Бексли. А было это в далеком 1961 году, когда он поступил в Лондонскую школу экономики, чтобы получить там степень бакалавра наук.

Эванджелин Лилли — стюардесса

У звезды сериала «Остаться в живых» до развития актерской карьеры было множество случайных профессий. Больше всего актрисе запомнилась работа стюардессой. Но так как труд бортпроводника ужасно изнурителен, Эванджелин Лилли уволилась всего через месяц.

Стивен Кинг — заправщик

В 1966 году автор, которому приписывают возрождение жанра фантастики в конце XX века, поступил в крупнейший университет штата Мэн, США. И для того, чтобы оплачивать учебу в нем, Стивен зарабатывал деньги трудом уборщика, заправщика, сотрудника промышленной прачечной.

Майли Сайрус — уборщица

До того как съемки в диснеевском сериале «Ханна Монтана» сделали ее популярной, Майли Сайрус работала уборщицей в клининговой компании. Она устроилась на эту должность, когда ей было 11 лет. В ее обязанности входило убирать дома и даже мыть туалеты. К слову, наводить чистоту ей по-настоящему нравилось.

Стив Бушеми — пожарный

Перед тем как стать популярным в Голливуде, Стив Бушеми работал пожарным в Нью-Йорке. Уже будучи актером, он по своей инициативе ненадолго возвращался к этой деятельности. А в 2014 году его даже назначили почетным начальником батальона пожарной охраны.

Дженнифер Лопес — секретарь

Дженнифер Лопес — одна из самых популярных артисток современности. Она продемонстрировала миру свои таланты танцовщицы, актрисы и певицы. Но когда-то Джей Ло работала секретарем в юридическом офисе. В ее обязанности входило заполнение налоговых деклараций для полицейских и пожарных. Потом она даже стала лицензированным нотариусом.