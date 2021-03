Кем на самом деле были 9 человек, чьи имена мы слышим в мировых хитах

Порой чье-то имя появляется в песнях не для удачной рифмы: авторы специально включают их в текст. В начале 2010-х композиция Леди Гага «Alejandro» звучала из каждого ларька. Но мало кто знает, что Алехандро существовал в реальной жизни. И если вам интересно, кем же на самом деле был этот загадочный мужчина, то эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru узнали, кем же были люди, чьи имена увековечены в известных песнях. А в конце вас ждут две бонусные истории о том, как создавались наши любимые композиции.

1. Gorillaz «Clint Eastwood»

По названию нетрудно догадаться, что песня посвящена актеру Клинту Иствуду. В тексте есть несколько аллюзий на известный вестерн «Плохой, хороший, злой», где актер сыграл главную роль. В треке Gorillaz играет музыкальная тема из фильма. А припев отсылает к концовке вестерна. Герой Иствуда уезжает в закат с полной сумкой денег.

I ain’t happy, I’m feeling glad I got sunshine, in a bag I’m useless, but not for long The future is coming on. «Я несчастлив, но радуюсь, Ведь у меня в сумке солнце. От меня никакой пользы, но это ненадолго, Мое будущее на подходе». Gorillaz

2. The Beatles «Lucy In The Sky With Diamonds»

У героини песни был реальный прототип. Трехлетний сын Джона Леннона, Джулиан, принес из детского сада рисунок с подписью «Люси в небе с бриллиантами». Мальчик нарисовал свою одногруппницу Люси О’Доннелл, к которой испытывал нежные чувства. Эта история вдохновила Леннона на создание песни.

Джулиан Леннон с семьей.

Спустя 40 лет после выхода сингла Джулиан и Люси снова встретились. У женщины обнаружили волчанку. Несколько лет она боролась с заболеванием, Леннон всячески поддерживал свою подругу, он присылал ей цветы и писал письма. Но в возрасте 46 лет Люси О’Доннелл не стало.

Picture yourself in a boat on a river, With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, A girl with kaleidoscope eyes. «Представь, что ты плывешь в лодке по реке, Где мандариновые деревья и мармеладные облака. Кто-то зовет тебя, и ты тихо отвечаешь. В ее глазах переливается калейдоскоп, Девочка Люси в бриллиантовых небесах». The Beatles

3. Lady Gaga «Alejandro»

В одном из интервью Леди Гага рассказала, что «Alejandro» — это трек о 3 главных мужчинах в жизни певицы. И их имена звучат в песне: Алехандро, Фернандо и Роберто. Начнем с последнего. Роберто — это продюсер Роб Фусари, который работал с Леди Гага над синглом «Paparazzi». Фернандо — продюсер Фернандо Гарибэй. Он спродюсировал для певицы треки «Text You Pictures» и «Dance in the Dark». И наконец, Алехандро. Это модельер Александр Маккуин. С певицей их связывали дружеские отношения. Певица надевала его одежду для съемок в клипах и участвовала в показах. За 2 месяца до выпуска сингла «Alejandro» Маккуина не стало.

Don’t call my name, don’t call my name, Alejandro. I’m not your babe, I’m not your babe, Fernando. Don’t wanna kiss, don’t wanna touch. Don’t call my name? Don’t call my name, Roberto. «Не зови меня, не зови меня, Алехандро. Я не твоя, я не твоя, Фернандо. Не хочу поцелуев, не хочу прикосновений. Не зови меня, не зови меня, Роберто». Lady Gaga

4. Smokie «Living Next Door to Alice»

Отечественному слушателю эта песня знакома в обработке группы «Конец фильма», где вокалист задавался вопросом «кто такая Элис?». Это героиня композиции «Living Next Door to Alice». Солист Smokie поет о девушке, которая живет по соседству. Главный герой песни видит из окна, как его соседка Элис уезжает. И тогда он понимает, что 24 года он ее любил, но никак не мог признаться в своих чувствах. У Элис был реальный прототип, звали ее Сильвия. Музыкант и художник Шел Сильверстайн был влюблен в эту девушку. Он пытался несколько раз восстановить угасшие отношения. Но все попытки были безуспешными. Девушка вышла замуж за другого и уехала с ним в Мексику.

Oh, I don’t know why she’s leaving Or where she’s gonna go, I guess she’s got her reasons, But I just don’t want to know, ’Cos for twenty-four years I’ve been living next door to Alice! «Я не знаю, почему и куда она уезжает; Наверное, у нее есть свои причины, Но я не хочу их знать, Ведь я двадцать четыре года Жил по соседству с Элис!» Smokie

5. Hurts «Evelyn»

Несколько лет назад солист группы Тео Хатчкрафт попал в потасовку. У музыканта было серьезно повреждено лицо, и ему пришлось долго лежать в больнице. За Хатчкрафтом ухаживала медсестра Эвелин. Она была очень доброй и заботливой, и Тео в благодарность посвятил ей песню.

So don’t you go, Cause I’ve got no one but you. So stay with me, Evelyn. Don’t leave me with a medicine. «Не уходи же, Ведь у меня больше никого нет. Побудь со мной, Эвелин. Не оставляй наедине с лекарством». Hurts

6. Beyonce «Blue»

Появление первенца Блю Айви стало большим событием в жизни Бейонсе. Девочка с момента рождения была окружена не только вниманием родителей, но и папарацци. Каждое появление малышки на публике сопровождалось большой шумихой. У Блю есть своя торговая марка и несколько музыкальных наград. Когда девочке исполнилось 2 года, Бейонсе подарила дочке трогательную балладу. В ней она признается Айви в любви и говорит, что без нее жизнь не имела бы смысла. В записи песни приняла участие сама Блю.

You and I together. Come on, baby. Won’t you hold on to me. Hold on to me, Blue «Мы с тобой вместе. Подойди, малышка. И давай обнимемся. Давай обнимемся, Блю». Beyoncé

7. Michael Jackson «Billie Jean»

Клип на песню «Billie Jean» стал первым видео певца, попавшим в горячую ротацию на MTV. Песня заняла 1-е место в Billboard Hot 100, стала самым быстрорастущим синглом в карьере певца и получила 2 премии «Грэмми». В начале сольной карьеры певца окружали многочисленные групис — поклонницы, которые следовали за музыкантом в турах и сопровождали на концертах. Билли Джин — это одна из девушек-групис. Она заваливала Джексона письмами, в которых утверждала, что он — отец ее ребенка. Певец говорил, что никогда не видел женщину, но поклонница продолжала писать и спрашивала, как Майкл может отвергать свою «кровь и плоть». Девушка настолько замучила музыканта, что Джексону снились кошмары.

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene. Then every head turned with eyes, That dreamed of being the one, Who will dance on the floor in the round. «Она назвалась Билли Джин и зажгла танцпол. И каждый смотрел на нее, мечтая быть тем самым, Кто потанцует с ней у всех на глазах». Michael Jackson

8. Chris Rea «Josephine»

В лиричной балладе «Josephine» Крис Ри признается в любви некоей Джозефин и говорит, что без нее жизнь не имеет смысла. На первый взгляд кажется, что Ри посвятил песню своей жене или любимой девушке. Но Джозефин — это имя его старшей дочери. Сингл вышел в 1985 году, а спустя 8 лет музыкант написал песню для младшей дочери Джулии.

Josephine, I send you all my love And every single step I take — I take for you. Josephine, I send you all my love, Josephine, I send you all my love. «Джозефин, посылаю тебе всю мою любовь, И каждый шаг, что я делаю, я делаю ради тебя. Джозефин, посылаю тебе всю мою любовь, Джозефин, посылаю тебе всю мою любовь». Chris Rea Official

9. The Beatles «Julia»

Песню «Джулия» из одноименного альбома Джон Леннон посвятил своей матери. Вскоре после рождения Джона его родители развелись, и мальчика взяла на воспитание семья тети. Джон и Джулия не общались долгое время. В этом Леннон винил себя: «Моя мать не могла справиться со мной». Спустя несколько лет мать и сын встретились снова. Женщина всячески поощряла в сыне интерес к музыке. Она купила ему первую гитару и научила аккордам. Когда музыканту было 17 лет, ее не стало.

Julia, Julia, Julia. Ocean child calls me, So I sing a song of love, Julia, Julia. «Джулия, Джулия, Джулия. Дитя океана зовет меня, А я пою песню о любви, Джулия, Джулия». The Beatles

Бонус № 1: «ДДТ» — «Ночь Людмила»

В одном из интервью Юрий Шевчук рассказал, кем же на самом деле была Людмила. Это собирательный образ поклонниц «ДДТ».

«Очень милый собирательный образ молоденькой девочки, которая „летает на собаках“ в Москву, то есть ездит в Москву на концерты на электричке. У народа это называется „ездить на собаках“. Можно бесплатно доехать от Питера до Москвы и обратно, пересаживаясь с одной электрички на другую. Я ведь этих девушек вижу каждый день на концертах. Их замечательные глаза. Но эта девушка все-таки непростая: она что-то ищет в жизни, для нее любовь значит немного больше, чем просто отношения мужчины и женщины». Юрий Шевчук

Бонус № 2: Владимир Высоцкий «Скалолазка»

Песня «Скалолазка» была написана специально для фильма «Вертикаль». Посвящена она Марии Готовцевой. Она работала альпинистом на съемках фильма и всю жизнь посвятила альпинизму. До 55 лет женщина была инструктором по скалолазанию, водила в горы группы на восхождение, а выйдя на пенсию, ушла работать сестрой-хозяйкой в лагерь альпгруппы.