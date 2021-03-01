Кем на самом деле были 9 человек, чьи имена мы слышим в мировых хитах
Порой чье-то имя появляется в песнях не для удачной рифмы: авторы специально включают их в текст. В начале 2010-х композиция Леди Гага «Alejandro» звучала из каждого ларька. Но мало кто знает, что Алехандро существовал в реальной жизни. И если вам интересно, кем же на самом деле был этот загадочный мужчина, то эта статья для вас.
Мы в AdMe.ru узнали, кем же были люди, чьи имена увековечены в известных песнях. А в конце вас ждут две бонусные истории о том, как создавались наши любимые композиции.
1. Gorillaz «Clint Eastwood»
По названию нетрудно догадаться, что песня посвящена актеру Клинту Иствуду. В тексте есть несколько аллюзий на известный вестерн «Плохой, хороший, злой», где актер сыграл главную роль. В треке Gorillaz играет музыкальная тема из фильма. А припев отсылает к концовке вестерна. Герой Иствуда уезжает в закат с полной сумкой денег.
2. The Beatles «Lucy In The Sky With Diamonds»
У героини песни был реальный прототип. Трехлетний сын Джона Леннона, Джулиан, принес из детского сада рисунок с подписью «Люси в небе с бриллиантами». Мальчик нарисовал свою одногруппницу Люси О’Доннелл, к которой испытывал нежные чувства. Эта история вдохновила Леннона на создание песни.
Джулиан Леннон с семьей.
Спустя 40 лет после выхода сингла Джулиан и Люси снова встретились. У женщины обнаружили волчанку. Несколько лет она боролась с заболеванием, Леннон всячески поддерживал свою подругу, он присылал ей цветы и писал письма. Но в возрасте 46 лет Люси О’Доннелл не стало.
3. Lady Gaga «Alejandro»
В одном из интервью Леди Гага рассказала, что «Alejandro» — это трек о 3 главных мужчинах в жизни певицы. И их имена звучат в песне: Алехандро, Фернандо и Роберто. Начнем с последнего.
Роберто — это продюсер Роб Фусари, который работал с Леди Гага над синглом «Paparazzi». Фернандо — продюсер Фернандо Гарибэй. Он спродюсировал для певицы треки «Text You Pictures» и «Dance in the Dark». И наконец, Алехандро. Это модельер Александр Маккуин. С певицей их связывали дружеские отношения. Певица надевала его одежду для съемок в клипах и участвовала в показах. За 2 месяца до выпуска сингла «Alejandro» Маккуина не стало.
4. Smokie «Living Next Door to Alice»
Отечественному слушателю эта песня знакома в обработке группы «Конец фильма», где вокалист задавался вопросом «кто такая Элис?». Это героиня композиции «Living Next Door to Alice». Солист Smokie поет о девушке, которая живет по соседству. Главный герой песни видит из окна, как его соседка Элис уезжает. И тогда он понимает, что 24 года он ее любил, но никак не мог признаться в своих чувствах.
У Элис был реальный прототип, звали ее Сильвия. Музыкант и художник Шел Сильверстайн был влюблен в эту девушку. Он пытался несколько раз восстановить угасшие отношения. Но все попытки были безуспешными. Девушка вышла замуж за другого и уехала с ним в Мексику.
5. Hurts «Evelyn»
Несколько лет назад солист группы Тео Хатчкрафт попал в потасовку. У музыканта было серьезно повреждено лицо, и ему пришлось долго лежать в больнице. За Хатчкрафтом ухаживала медсестра Эвелин. Она была очень доброй и заботливой, и Тео в благодарность посвятил ей песню.
6. Beyonce «Blue»
Появление первенца Блю Айви стало большим событием в жизни Бейонсе. Девочка с момента рождения была окружена не только вниманием родителей, но и папарацци. Каждое появление малышки на публике сопровождалось большой шумихой. У Блю есть своя торговая марка и несколько музыкальных наград.
Когда девочке исполнилось 2 года, Бейонсе подарила дочке трогательную балладу. В ней она признается Айви в любви и говорит, что без нее жизнь не имела бы смысла. В записи песни приняла участие сама Блю.
7. Michael Jackson «Billie Jean»
Клип на песню «Billie Jean» стал первым видео певца, попавшим в горячую ротацию на MTV. Песня заняла 1-е место в Billboard Hot 100, стала самым быстрорастущим синглом в карьере певца и получила 2 премии «Грэмми».
В начале сольной карьеры певца окружали многочисленные групис — поклонницы, которые следовали за музыкантом в турах и сопровождали на концертах. Билли Джин — это одна из девушек-групис. Она заваливала Джексона письмами, в которых утверждала, что он — отец ее ребенка. Певец говорил, что никогда не видел женщину, но поклонница продолжала писать и спрашивала, как Майкл может отвергать свою «кровь и плоть». Девушка настолько замучила музыканта, что Джексону снились кошмары.
8. Chris Rea «Josephine»
В лиричной балладе «Josephine» Крис Ри признается в любви некоей Джозефин и говорит, что без нее жизнь не имеет смысла. На первый взгляд кажется, что Ри посвятил песню своей жене или любимой девушке. Но Джозефин — это имя его старшей дочери. Сингл вышел в 1985 году, а спустя 8 лет музыкант написал песню для младшей дочери Джулии.
9. The Beatles «Julia»
Песню «Джулия» из одноименного альбома Джон Леннон посвятил своей матери. Вскоре после рождения Джона его родители развелись, и мальчика взяла на воспитание семья тети. Джон и Джулия не общались долгое время. В этом Леннон винил себя: «Моя мать не могла справиться со мной». Спустя несколько лет мать и сын встретились снова. Женщина всячески поощряла в сыне интерес к музыке. Она купила ему первую гитару и научила аккордам. Когда музыканту было 17 лет, ее не стало.
Бонус № 1: «ДДТ» — «Ночь Людмила»
В одном из интервью Юрий Шевчук рассказал, кем же на самом деле была Людмила. Это собирательный образ поклонниц «ДДТ».
Бонус № 2: Владимир Высоцкий «Скалолазка»
Песня «Скалолазка» была написана специально для фильма «Вертикаль». Посвящена она Марии Готовцевой. Она работала альпинистом на съемках фильма и всю жизнь посвятила альпинизму. До 55 лет женщина была инструктором по скалолазанию, водила в горы группы на восхождение, а выйдя на пенсию, ушла работать сестрой-хозяйкой в лагерь альпгруппы.
А какая песня посвящена вашему имени?