Кем бы стали наши звезды, если бы работали по специальности

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Кто работает по специальности и не забросил свой диплом в дальний угол, поднимите руки. Высшее образование заведомо считается ценностью и благом, но, к сожалению, далеко не всегда полученная профессия пригождается и помогает в дальнейшей жизни.

AdMe.ru разведал, какие специальности значатся в дипломах отечественных звезд. Мы и предположить не могли, на кого учились эти популярные люди.

Электрослесарь и физкультурник

Геннадий Петрович Малахов родился в Ростовской области и после школы отучился в ПТУ как электрослесарь. В юности он профессионально занимался тяжелой атлетикой, позже в Москве заочно окончил институт физической культуры. Когда у Геннадия Петровича начались проблемы со здоровьем и врачи не смогли ему помочь, он стал интересоваться народной медициной. Был ведущим авторских передач о здоровье на Первом канале и канале ТВ-3, опубликовал несколько книг, сейчас ведет свой ютуб-канал.

Географ

До того как стать знаменитой, Ольга жила в Петербурге и училась там на географическом факультете. Когда ей было 18, попала на «Дом-2», а дальше мы все знаем: бешеная популярность, многочисленные передачи, эпизодические роли в кино, блог, песни, попадающие на вершины хит-парадов. Поистине многогранный талант.

Кстати, университет Ольга тоже окончила.

Философ

В Риге Валдис Пельш окончил спецшколу с углубленным изучением французского языка и сразу же поступил в МГУ на философский факультет. Был одним из создателей студенческой рок-группы «Несчастный случай», которая впоследствии обрела большую популярность и в измененном составе существует и сейчас. Также играл за команду КВН от МГУ, что открыло ему дорогу на телевидение.

Востоковед

Илья Лагутенко из группы «Мумий Тролль» учил китайский язык еще в школе, параллельно с этим с 13 лет играя в музыкальных коллективах. Поступил в Дальневосточный государственный университет на факультет востоковедения и африканистики. Диплом защищал на тему «Развитие приграничной экономики между Россией и Китаем».

Педиатр

Мы знаем Светлану Сурганову по «Ночным снайперам» и группе «Сурганова и оркестр». В Ленинграде Светлана окончила музыкальную школу по классу скрипки. У нее также есть среднее профессиональное и высшее медицинское образование. Светлана окончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию, во время обучения в которой совместно с несколькими другими студентами уже писала песни и выступала.

Инженеры-механики по судовым энергетическим установкам

Валерий и Константин Меладзе оба окончили Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова. Во время обучения вместе принимали участие в студенческой музыкальной группе.

Учитель русского языка и литературы

Павел Воля не раз упоминал в своих выступлениях свою специальность школьного учителя русского языка и литературы. Он окончил Пензенский педагогический институт, после чего уехал покорять Москву и по специальности не работал. Однако супруга Павла, гимнастка Ляйсан Утяшева, для которой в детстве основным языком был башкирский, говорит, что он регулярно исправляет ее грамматические ошибки и диктует диктанты.

Невропатолог-психотерапевт

Гарик Мартиросян окончил Ереванский государственный медицинский университет по специальности «невропатолог-психотерапевт». Гарик проработал врачом 3 года, а еще играл в команде КВН «Новые армяне». Вскоре сосредоточился на выступлениях и работе на телевидении.

Лингвист

Максим Галкин учился в РГГУ на факультете лингвистики и даже поступил в аспирантуру, работал над кандидатской диссертацией. Однако в это время он уже стал набирать телевизионную популярность и аспирантуру не окончил. И все же знание языков не раз выручало Максима в пародийном жанре.

Акушер

Среднее профессиональное образование Михаила Галустяна может удивить не на шутку: он фельдшер-акушер, причем международного класса. Не акушер-гинеколог, а именно фельдшер-акушер, то есть тот, кто непосредственно принимает роды и может оказать экстренную помощь. Однако Михаил шутит, что на родах он ассистировал лишь однажды и с тех пор больше не собирается. Кроме того, он поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «учитель истории и права», но до диплома не доучился: его затянули игра в КВН и телевидение.

Дерматовенеролог

Яна Рудковская — не только известный музыкальный продюсер, но, как оказалось, тоже врач. Окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «дерматовенеролог».

Математик

Образование Бориса Гребенщикова доказывает, что музыка и математика ближе друг другу, чем кажется. Знаменитый музыкант окончил Ленинградский государственный университет, факультет прикладной математики и процессов управления.