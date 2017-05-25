12 звезд, которые удивят вас своими настоящими профессиями

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В жизни почти каждого человека есть вопрос, не дающий покоя. И многие из нас снова и снова им задаются: а что бы было сейчас, если бы тогда я поступил иначе? Знаменитости не исключение, и в их жизнях тоже есть свои «отправные точки». Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и представили, кем бы сейчас были звезды мировой величины, если бы им не покорился олимп славы.

Анджелина Джоли

Эта роковая красотка сейчас вполне могла бы быть не расхитительницей, а заполнительницей гробниц. Ведь в юности Джоли была так раздосадована отвратительно организованными похоронами своего дедушки, что твердо решила стать директором похоронного бюро и даже заказала соответствующую лицензию.

Дэвид Духовны

Обольстительный «агент ФБР» Дэвид Духовны далеко не сразу решил стать актером. Прежде чем прославиться, он получил диплом бакалавра английской литературы и сейчас вполне бы мог рассказывать школьникам о трудах Голсуорси и Уайльда.

Эмма Уотсон

Еще одна любительница книг — Эмма Уотсон. Она изучала английскую литературу в Университете Брауна и, если бы не начала сниматься в детстве, вполне могла бы стать школьной учительницей литературы.

Ева Лонгория

Знаете ли вы, что такое кинезиология? «Это наука о мышцах и движении», — с готовностью ответила бы Ева, ведь у нее есть диплом по этой специальности. Если бы Лонгория не стала актрисой, сейчас бы она, возможно, помогала людям восстанавливать двигательные функции после травм.

Мик Джаггер

Солист Rolling Stones далеко не сразу понял, что может прославиться на весь мир. До того как серьезно увлечься музыкой, он изучал бухучет в Лондонской школе экономики. Если бы творчество не затянуло Джаггера с головой, сейчас он бы мог быть бухгалтером, скажем, в музыкальном магазине.

Эштон Кутчер

Привлекательное лицо Эштона Кутчера знакомо сегодня каждой любительнице голливудского кино. Однако мало кто знает, что до восхождения на олимп славы этот молодой человек изучал биомедицинскую инженерию в Университете штата Айова. Так что сегодня он вполне бы мог щеголять в белоснежном халате и создавать, например, высокотехнологичные протезы.

Бейонсе

До того как прославиться, Бейонсе подрабатывала в парикмахерской своих родителей, где подметала пол. Если бы сегодня звезда зарабатывала на жизнь не пением, а участием в семейном деле, она, возможно, продвинулась бы по карьерной лестнице и стала главой фамильной цирюльни.

Харрисон Форд

До съемок в кино Харрисон Форд был вожатым в лагере бойскаутов. Поскольку многие мужчины считают скаутское движение делом всей своей жизни, мы можем предположить, что и Форд сейчас мог бы носить костюм с нашивками и учить детей выживанию в условиях дикой природы.

Морган Фримен

Морган Фримен намеревался стать летчиком-истребителем. Для этого после окончания средней школы он поступил в ВВС. Однако после 4 лет службы Фримен все-таки понял, что куда лучше будет чувствовать себя перед объектовом камеры, а не за штурвалом самолета.

Лиза Кудроу

Большинство из нас помнит Лизу по роли недалекой, но очаровательной блондинки в сериале «Друзья». А если бы Кудроу не покорила мировые телеэкраны, сейчас она могла бы быть учительницей биологии, ведь Лиза окончила колледж и получила степень бакалавра.

Том Круз

Том Круз всерьез задумывался о том, чтобы стать католическим священником. Для этого он даже проходил соответствующее обучение в Цинциннатской семинарии. Если бы актерский талант Круза не взял верх над его прочими увлечениями, сейчас этот видный мужчина мог бы читать проповеди в одной из католических церквей.

Барак Обама

Бывший президент США не сразу стал подавать надежды в качестве политика. Одно время ему приходилось продавать мороженое, чтобы заработать на жизнь. Если бы на этом карьера Обамы застопорилась, сейчас он бы мог быть владельцем фургона с мороженым. Или даже полноценного кафе...