6 причин, по которым Джаред Лето не стареет (Спойлер: посмотрите на его маму)

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Джаред Лето — актер, рок-музыкант и икона стиля. А еще человек, который умудряется выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Поклонники Джареда поговаривают, что он вампир и спит в гробу, чтобы сохранить цветущий вид. А если серьезно, в чем секрет молодости актера?

AdMe.ru решил разобраться в том, какой образ жизни ведет наш любимый Джаред. Ведь всем нам хочется оставаться молодыми, красивыми и здоровыми как можно дольше. Оказывается, у актера припрятана парочка секретов.

Кто такой Джаред Лето?

Джаред Лето родился 47 лет назад в маленьком городке Боссьер-Сити штата Луизиана (США). Его родители развелись, а Джаред вместе со старшим братом остался с матерью Констанс. Мама братьев Лето исповедовала философию хиппи, поэтому семья никогда долго не сидела на одном месте. Они путешествовали по всей Америке, жили в коммунах художников, актеров и музыкантов. Семья отчаянно нуждалась в деньгах и не могла позволить себе ничего лишнего. Констанс ничего не запрещала своим детям, а, наоборот, поощряла творческие занятия и самостоятельность. Правда, Джаред не всегда был пай-мальчиком: он принимал наркотики, употреблял алкоголь, угонял машины и даже бросал школу. Единственное, что смогло заинтересовать нашего героя, — искусство. Джаред учился в университете искусств и начал писать сценарии в 19 лет. Сегодня Джаред Лето — успешный актер (у него и «Оскар» есть), фронтмен группы Thirty Seconds to Mars, икона стиля и просто человек, который выглядит необычайно молодо.

Ест только определенные продукты, но может пожертвовать диетой ради дела

Джаред уже 20 лет не употребляет мясо, молочные продукты и не пьет алкоголь. А еще отказался от соли и сахара. В 2014 году PETA признала его самым сексуальным вегетарианцем в мире. Среди блюд, которые актер ест без всяких ограничений, — попкорн, любые овощи и горячий шоколад на миндальном молоке. Лето не фанатик, он признается, что изредка нарушает строгую диету: «Я никогда не ем мясо. Но если бы чья-то мама сделала печенье и передала мне, я бы, наверное, откусил кусочек». Секрет в том, что актер придерживается строгих правил здорового питания, но не лишает себя маленьких радостей жизни. Он не морит себя голодом и часто говорит, что любит поесть.

Однако для некоторых фильмов Джареду приходится совершать «подвиги». В фильме «Далласский клуб покупателей» он предстал истощенным: чтобы сбросить 18 кг, он буквально голодал. А для роли Марка Чепмена (фильм «Глава 27»), наоборот, пришлось набрать 40 кг: он просыпался ночью, чтобы поесть, и заработал страшные боли и подагру.

Ему повезло с родителями

Джареду Лето невероятно повезло с генетикой. Его мать Констанс принадлежит к этнической группе каджунов (франко-канадцы с примесью индейской и африканской крови) и в свои 67 выглядит очень молодо. Старший брат Джареда Шеннон скоро отметит свое 50-летие. Однако он тоже не тянет на мужчину предпенсионного возраста. Ученые подтверждают нашу точку зрения: гены, ответственные за интеллект и вес, дети наследуют от матерей. Так что Джаред и Шеннон действительно выиграли в генетическую лотерею.

Уделяет много внимания имиджу, но не перебарщивает со средствами по уходу за собой

После сорока многие мужчины и женщины остепеняются, находят свой стиль и перестают пробовать что-то новое. И это ловушка, которой Джаред Лето смог избежать. Он не боится экспериментировать с цветом и длиной. В разные годы мы видели Джареда с розовыми, зелеными волосами и даже блондином. Стилисты считают, что в этом кроется секрет молодости актера — на подсознательном уровне поклонники воспринимают его более молодым. Сам Лето утверждает, что не заморачивается уходом за прической и моет голову обычным шампунем из супермаркета.

Использует любую свободную минуту, чтобы поспать

Джаред умудряется спать в любой непонятной ситуации. При его сумасшедшем графике с гастролями и съемками это сложно. Но сам Лето считает, что сон — главная причина его крепкого здоровья. Еще один ключ к спокойствию, а значит, отсутствию морщин — медитация. Джаред Лето предпочитает медитировать с помощью специального приложения для смартфона.

Йога продлевает молодость, а специальные тренировки помогают наращивать мышцы

Джаред занимается спортом, и это подтверждают фото голого торса, которыми он щедро делится на своей странице в Instagram. Актер давно практикует йогу, катается на велосипеде, занимается скалолазанием и хайкингом. Главное, тренировки должны проходить на свежем воздухе. Во время гастролей папарацци не раз заставали Джареда на лужайке отеля в позе лотоса или собаки, и это его совсем не смущает. Здоровье важнее. Однако когда Джареду требуется набрать мышечную массу (как было в случае с ролью Джокера, например), он прибегает к круговым тренировкам. За один цикл необходимо выполнить 4–7 упражнений без перерыва, затем следуют отдых и повтор. Круговые тренировки сжигают на 30 % больше жира, чем обычные, а еще повышают выносливость.

Адаптирует моду под себя

Джаред Лето — один из самых стильных людей Голливуда. Вот как одежда делает его молодым и стильным: Адаптированная классика. В классической одежде нет ничего плохого, однако строгие костюмы прибавляют солидности и возраста. Актер дополняет фраки и пиджаки атласными деталями и выбирает нетипичные цвета — сиреневый, розовый или кремовый.

В классической одежде нет ничего плохого, однако строгие костюмы прибавляют солидности и возраста. Актер дополняет фраки и пиджаки атласными деталями и выбирает нетипичные цвета — сиреневый, розовый или кремовый. Кожа и заклепки. Любимый предмет одежды Джареда — кожаная куртка с заклепками. В массовом сознании она ассоциируется с молодостью и бунтарством.

Любимый предмет одежды Джареда — кожаная куртка с заклепками. В массовом сознании она ассоциируется с молодостью и бунтарством. Слипоны. Лето носит простые скейтерские слипоны с яркими носками и дорогущими «спортивками» Gucci.

Лето носит простые скейтерские слипоны с яркими носками и дорогущими «спортивками» Gucci. Смелые головные уборы. Джаред органично смотрится в банданах, кепках, ярких шапках и даже тюрбанах. Актер не боится использовать яркие цвета, чтобы расставить акценты в одежде.

Заключение

Вот так Джаред Лето отреагировал на флешмоб #10yearchallenge в Instagram. Конечно, его жизнь напоминает мечту: любимая работа, путешествия, правильное питание и персональные тренеры. Но ведь и мы можем попробовать рецепты молодости от Джареда. Как вы думаете, обычному человеку, который далек от мира шоу-бизнеса, можно выглядеть в 50 на 30? Или это фантастика?