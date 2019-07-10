Как выглядят жены российских певцов, которые не любят выставлять личную жизнь напоказ

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Этих популярных исполнителей эстрадных песен знают не только в России, но и далеко за ее пределами. А ведь за каждым из них стоит женщина, которая уже много лет является музой и источником вдохновения. Правда, они не часто появляются на светских мероприятиях и красных дорожках, поэтому обычные люди вряд ли узнают на улице жену Газманова, Басты или Витаса.

AdMe.ru покажет, как выглядят вторые половинки известных звезд отечественной эстрады.

Олег Газманов и Марина Муравьева-Газманова

Популярный певец в 2003 году женился 2-й раз, его избранницей стала Марина Муравьева, с которой он на тот момент уже прожил почти 6 лет. Марина по образованию экономист, была коммерческим директором в торговой фирме, работала бухгалтером в «МММ» (ее первый муж — родной брат Сергея Мавроди). Сейчас она известный в Москве дизайнер интерьеров.

Александр Градский и Марина Коташенко

Один из основоположников русского рока, которого еще в далеком 1974 году американский журнал о музыкальной индустрии Billboard назвал звездой года (за выдающийся вклад в мировую музыку), был женат 3 раза. В 2003 году Александр познакомился с актрисой и моделью из Киева Мариной Коташенко. Несмотря на существенную разницу в возрасте, у них быстро начали развиваться отношения, а спустя какое-то время они стали жить вместе. Александр и Марина до сих пор официально не женаты. Сейчас у пары 2 сыновей, которые родились в 2014 и 2018 годах.

Александр и Эмма Малинины

Александр и Эмма женаты уже почти 30 лет, причем для знаменитого певца это 3-й брак. С Эммой Малинин познакомился на своем концерте. Он подарил ей на память фотографию с автографом, затем между ними стремительно начал развиваться роман, и в 1990 году они поженились.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Со своей 2-й женой певец познакомился в 2000 году на дне рождения мужа Лаймы Вайкуле. Он увидел ее, представился и сделал предложение руки и сердца. Анна ответила отказом, но Григорий стал ненавязчиво ухаживать, и спустя время ее сердце растаяло. Сейчас Анна — любящая жена и прекрасная мама, которая не терпит пристального внимания к себе со стороны журналистов.

Александр и Алена Буйновы

Когда известный певец и композитор в 1984 году женился на Алене, за его плечами уже было 2 брака. Третий стал для него последним и самым счастливым. Даже спустя 3,5 десятилетия Александр считает Алену самой желанной женщиной в его жизни.

Сергей Жуков и Регина Бурд

Бывшая солистка ВИА «Сливки» Регина Бурд — 2-я жена знаменитого певца, солиста поп-группы «Руки Вверх!». Они женаты почти 12 лет и воспитывают троих замечательных детей. Интересно, что свадьбу Сергей и Регина сыграли в традициях XVIII века: на невесте было шикарное платье в дворянском стиле, жених был одет в барскую шубу и приехал на тройке лошадей. А веселили гостей цыгане с медведями.

Аркадий и Наталья Укупник

Аркадий был женат 2 раза. С Натальей, главой туристической фирмы, он познакомился еще будучи в отношениях со своей 2-й женой. Затем он развелся, и в 1998 году они стали мужем и женой. А летом 2011 года у них родилась дочь София.

Авраам и Морелла Руссо

Морелла и Авраам расписались в 2005 году. Морелла, будучи гражданкой США, живет в Америке. А так как певец часто выступает в России и подолгу отсутствует дома, в 2017 году она едва не подала на развод, поскольку устала от отношений на расстоянии. Но через несколько месяцев они помирились и до сих пор считаются одной из самых крепких и красивых пар в шоу-бизнесе.

Валерий и Виола Сюткины

Виола — 3-я жена популярной звезды эстрады. Валерий познакомился с ней в 1992 году, в следующем они поженились и с тех пор не расстаются. И 18-летняя разница в возрасте нисколько не мешает их счастью и нескончаемой любви.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Знаменитый исполнитель роли д’Артаньяна женился 1 раз и навсегда. Случилось это в 1977 году, а верной спутницей ему стала актриса театра и кино Лариса Луппиан. Михаил до сих пор трепетно относится к своей второй половине, о чем часто пишет в инстаграме.

Стас и Юлия Костюшкины

В 2006 году участник популярного дуэта «Чай вдвоем» женился на бывшей танцовщице из этой же группы Юлии. Кстати, она еще и трижды чемпионка России по акробатике, а также абсолютная чемпионка мира по этому же виду спорта (1997). У пары 2 сыновей.

Денис и Ирина Клявер

Для певца этот брак стал третьим. Молодые люди поженились в 2010 году, хотя живут вместе с 2006-го. Ирина — юрист, работала в банке, у них с Денисом фирма по пошиву одежды для собак.

Лева Би-2 и Ася Штрайхер

Легендарный российский рок-музыкант Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, в 2009 году женился 2-й раз. Его избранницей стала Ася Штрайхер, бывшая тур-менеджером группы «Мумий Тролль». Они познакомились в поезде, когда оба коллектива ехали в Юрмалу на фестиваль. Но отношения начали строить спустя какое-то время, когда Лева развелся с 1-й женой.

Макс и Татьяна Покровские

Лидер группы «Ногу свело!» не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что с будущей женой певец познакомился на концерте еще в начале 1990-х. С тех пор они вместе и живут душа в душу. Сейчас у супругов 2 детей — дочь Таисия и сын Илья.

Баста и Елена Вакуленко

С 2009 года популярный рэп-исполнитель женат на Елене, дочери журналистки и владельца элитной винной компании. У них 2 замечательные дочери — Маша и Василиса.

L’One и Анна Горозия

Леван познакомился с Анной еще в университете в 2004 году, задолго до начала сольной карьеры. В 2010-м они сыграли свадьбу. Анна не только занимается воспитанием детей, сына Миши и дочери Софико, но и является успешной бизнесвумен. А также активно ведет благотворительную деятельность.

Витас и Светлана Гранковская

Светлана стала женой Витаса в 2006 году, после 8 лет отношений. Познакомились они в Театре музыкальной комедии, где Витас начал выступать еще в школьные годы. Ей на тот момент было 15 лет. С тех пор Виталий и Светлана неразлучны.

Рома Зверь и Марина Королева

Лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык женат на бывшей модели Марине Королевой. Они познакомились в 2004 году на концерте, когда девушка после выступления группы зашла за автографом и сама пригласила певца на свидание. Рома согласился, а после понял, что влюбился. В том же году они расписались. Сейчас у пары 2 дочери — Ольга и Зоя.

Алексей Рыжов и Ирина Шумова

Один из солистов группы «Дискотека Авария» познакомился со своей 2-й женой через социальную сеть в интернете еще в 2008 году. Через 4 года они узаконили свои отношения. Между Алексеем и Ириной 17 лет разницы в возрасте, но этот факт никак не отражается на их счастье. И частые публикации семейных фото в инстаграме служат тому доказательством.

Александр и Анжелика Ревва

Они познакомились жарким летним днем 2005 года на танцполе одного из ночных клубов Сочи. Александр уже был достаточно известным кавээнщиком, но так как Анжелика жила за границей, она юмориста не узнала. Его это зацепило, и Александр начал настойчиво ухаживать. В итоге через 2 года пара сыграла свадьбу. Сейчас у них 2 замечательные дочери — Алиса и Амели.

Тимур Родригез и Анна Девочкина

Популярный певец и шоумен встретил свою будущую жену у выхода из ночного клуба в 2006 году, когда уже был резидентом Comedy Сlub. Он предложил девушке попить кофе в кафе, в итоге они проболтали до утра. А в 2007 году поженились. Кстати, предложение Анне Тимур сделал на вершине вулкана Этна.