Как выглядят вторые половинки 13 российских знаменитостей с нестандартной внешностью

Возлюбленным популярных звезд шоу-бизнеса можно при жизни памятник ставить. Гастроли, концерты, публичность, толпы поклонников и ненормированный рабочий график — это лишь малая часть того, с чем приходится мириться вторым половинкам селебрити.

AdMe.ru решил полюбопытствовать и узнал, как выглядят и чем занимаются те, кто по жизни идет рука об руку с российскими знаменитостями с нестандартной внешностью.

1. Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Алишер и Дилара знакомы с 2017 года. На какое-то время молодые люди расставались, но в 2020 году обрадовали поклонников вестью о своем воссоединении. В прошлом Дилара была круглой отличницей, а сегодня успешно ведет свой блог, участвует в рекламных фотосессиях и снимается в клипах.

2. Монеточка и Виктор Исаев

В декабре прошлого года 22-летняя Монеточка вышла замуж за своего коллегу по цеху — 33-летнего композитора и музыканта Виктора Исаева. До свадьбы молодые люди 4 года были лучшими друзьями. Впервые об их романе заговорили после их участия в шоу «Вечерний Ургант», а уже через некоторое время певица подтвердила догадки в своем интервью Юрию Дудю.

3. Денис и Эльвира Дороховы

Харизматичный комик познакомился с будущей женой еще в колледже. На тот момент Эльвира училась на 1-м курсе, а Денис был выпускником. Через 4 года они поженились. Девушка работает на телевидении, всячески поддерживает мужа, ведет блог и занимается воспитанием двоих сыновей.

4. Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Чета актеров вместе уже 10 лет, они растят двоих детей. Примечательно то, что познакомились молодые люди в переломные моменты своей жизни. Екатерина приходила в себя после завершившихся болезненных отношений, а Илья вел разгульный образ жизни. Актеры обвенчались и обрели гармонию в семейной жизни.

5. Елизавета Арзамасова и Илья Авербух

О романе 26-летней актрисы и 47-летнего фигуриста стало известно летом 2020 года. Они долго скрывали свои отношения, но после выхода выпуска шоу «Вечерний Ургант» с их участием поклонники поняли, что союз Авербуха и Арзамасовой — это не просто слухи. Вскоре они поженились. А буквально месяц назад счастливые молодожены объявили о беременности Елизаветы.

6. Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Популярная актриса встречается с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Афишировать личную жизнь Горбачева не любит. Известно только, что она проживает в Москве, а ее возлюбленный — в Киеве. Они общаются по видеосвязи, периодически ездят к друг другу и вместе путешествуют.

7. Александр Баширов и Инна Волкова

Александр Баширов — феномен российского кинематографа. Его роли второго плана и фактурная внешность зачастую запоминаются больше, чем главные герои в тех же лентах. Актер женат на бессменной участнице группы «Колибри» Инне Волковой, с которой познакомился в Ленинградском доме кино в начале 90-х годов. В 1997 году у супругов родилась дочь, которая пошла по стопам отца и окончила ВГИК.

8. Александр и Наталья Шоуа

Супруга певца с неординарной внешностью далека от шоу-бизнеса. По профессии Наталья юрист, вместе с мужем занимается воспитанием дочери. Недавно семья переехала из шумной Москвы в деревню, где приобрела жилье в элитном жилом комплексе.

9. Валентина Рубцова и Артур Мартиросян

Артур — непубличный человек. Известно, что он родом из Сочи, работает в IT-сфере. Молодые люди познакомились в кинотеатре благодаря их общему другу — Андрею Григорьеву-Аполлонову. Валентина в то время пела в группе «Девочки» и заметно выделялась на фоне других ее участниц. Именно простота, застенчивость и скромный внешний вид Рубцовой покорили Артура. Они женаты с 2009 года, растят дочь Софию.

10. Илья и Любовь Варламовы

По образованию Любовь архитектор, как и сам Варламов, но, в отличие от мужа-блогера, работает по профессии: руководит архитектурной компанией. У пары двое общих детей и один ребенок от первого брака Любови.

11. Кети Топурия и Лев Деньгов

Прошлый год стал для певицы поворотным и богатым на события: роман с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым, беременность, скорая свадьба. А затем, в январе 2021 года, родился сын Адам. Лев (имя при рождении — Павел Гузбанд) по образованию юрист. В начале своего пути пытался построить музыкальную карьеру и даже участвовал в кастинге «Фабрики звезд», но безуспешно.

12. Роман Билык и Марина Королева

Рома Зверь не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что его первая и единственная супруга Марина раньше была перспективной моделью и так же, как тысячи других девчонок 2000-х, слушала песни группы «Звери». Молодые люди познакомились после концерта, когда пробивная и настойчивая блондинка сумела попасть в гримерку певца, притворившись фотографом, и пригласила его на свидание. Они вместе уже 16 лет, растят двоих дочерей, любят путешествовать и проводить время всей семьей.

13. Елена Борщева и Валерий Юшкевич

Артистка с запоминающейся внешностью замужем за фитнес-тренером Валерием Юшкевичем уже 15 лет. Познакомились молодые люди на одном из выступлений КВН. Валерий наблюдал за Еленой и ее командой из зала, а после игры подошел и выразил девушке свое восхищение.

Юмористке приглянулся накачанный голубоглазый парень, и она согласилась пойти с ним на свидание. Елена всячески поддерживает увлечение мужа и сопровождает его на всех соревнованиях. У пары подрастают 2 дочери.