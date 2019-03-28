Как выглядят российские звезды, которые в 1990-х и 2000-х гремели на всю страну. Сегодня их редко увидишь на ТВ

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В 1990-е и 2000-е их имена были известны каждому, а лица не сходили с экранов телевидения. Песни этих исполнителей знали наизусть и заказывали музыкантам и диджеям в кафе и ресторанах. Но сегодня уже сложно встретить ТВ-передачу с Натальей Ветлицкой, Владом Сташевским или Линдой. И очень жаль, ведь знаменитости прошлых лет все так же привлекательны и полны энергии. Убедитесь сами.