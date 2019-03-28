Как выглядят российские звезды, которые в 1990-х и 2000-х гремели на всю страну. Сегодня их редко увидишь на ТВ
В 1990-е и 2000-е их имена были известны каждому, а лица не сходили с экранов телевидения. Песни этих исполнителей знали наизусть и заказывали музыкантам и диджеям в кафе и ресторанах. Но сегодня уже сложно встретить ТВ-передачу с Натальей Ветлицкой, Владом Сташевским или Линдой. И очень жаль, ведь знаменитости прошлых лет все так же привлекательны и полны энергии. Убедитесь сами.
AdMe.ru вспомнил известных певцов и певиц нашего детства и юности и решил узнать, как они выглядят сегодня.
1. Наталья Ветлицкая
2. Витас
3. Азиза
4. Вадим Казаченко
5. Лика Стар
6. Ирина Салтыкова
7. Натали
8. Лада Дэнс
9. Влад Сташевский
10. Саша Project
11. Кай Метов
12. Марина Хлебникова
13. Линда
14. Алескандр Айвазов
15. Лариса Черникова
16. Алена Апина
17. Оксана Ковалевская (группа «Краски»)
Кто из артистов удивил вас больше всех?
Фото на превью vitasroom / instagram