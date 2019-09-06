Как выглядят и чем занимаются мужья 17 российских певиц, которые предпочитают оставаться в тени своих жен

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На сцене наши музыкальные дивы — сильные и уверенные в себе женщины, в повседневной жизни — заботливые жены и трепетные мамы. И если в своем творчестве они отдают себя без остатка, то личную жизнь предпочитают не выставлять напоказ. Мы решили посмотреть, как же выглядят и чем занимаются мужья ярких и эффектных российских певиц.

AdMe.ru выяснил, что кто-то из вторых половинок находится по одну сторону баррикад со своими супругами, а кто-то имеет весьма отдаленное отношение к шоу-бизнесу.

1. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков познакомились в 2010 году во время одной из фотосессий певицы. Однако отношения между молодыми людьми завязались лишь в 2013-м, когда Дмитрий вновь делал снимки для Полины. Предложение руки и сердца молодой человек сделал на мосту Искусств в Париже, а в 2014-м пара узаконила свои отношения. От первого брака у певицы сын Андрей, от нынешнего — дочь Мия.

2. Александра Савельева и Кирилл Сафонов

Первая встреча Александры Савельевой и актера Кирилла Сафонова состоялась в караоке-баре 23 февраля 2009 года. «Саша шла в дамскую комнату, а я выходил из мужской. Встретились взглядами — и между нами словно искра пронеслась! «Я вас где-то видел». — «А я — вас». Уже 8 марта он сделал предложение своей возлюбленной. В апреле 2010-го они поженились, а в марте 2019-го в их семье появился сын Леон.

3. Слава (Анастасия Сланевская) и Анатолий Данилицкий

Анастасия Сланевская и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе уже 17 лет. Они познакомились в 2002 году в ресторане, предприниматель сразу же покорил сердце певицы. Несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте (ей 39, ему 67), в их семье царит полная гармония. Они живут в гражданском браке и пока штамп в паспорте ставить не собираются. От первого брака у Анастасии Сланевской дочь Александра, от нынешнего — Антонина.

4. Катя Лель и Игорь Кузнецов

В прошлом хоккеист, а ныне успешный бизнесмен Игорь Кузнецов познакомился с Катей Лель на ее концерте в 2005 году. Спустя несколько недель после этой судьбоносной встречи он сделал ей предложение, однако Катя не спешила принимать решение. Они поженились в октябре 2008-го, а спустя год у пары родилась дочь Эмилия.

5. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

Кристина Орбакайте и бизнесмен Михаил Земцов познакомились в 2004 году во Флориде, США. Можно сказать, что их свела судьба. Кристина отправлялась на вечеринку по случаю дня рождения Игоря Николаева, но перепутала адрес и пришла на другое празднество, где и встретила Михаила. Примечательно, что он не знал певицу, это ее и привлекло больше всего. В 2005 году пара зарегистрировала брак, а в 2012-м у них родилась дочь Клавдия.

6. Диана Гурцкая и Петр Кучеренко

Диана Гурцкая и юрист Петр Кучеренко познакомились на деловом мероприятии в 2002 году. Спустя какое-то время она пригласила его на свой день рождения, тогда Петр понял, что влюбился в Диану, хотя на тот момент и у него, и у нее были отношения. Свадьбу сыграли в 2005-м, а спустя 2 года у пары появился сын Константин. Сегодня Петр и Диана — учредители благотворительного фода помощи незрячим детям «По зову сердца».

7. Пелагея и Иван Телегин

Пелагея и хоккеист Иван Телегин познакомились в общей компании. Что интересно, спортсмен не сразу признал известную певицу. В 2016-м они официально оформили свои отношения, а уже в следующем году у них родилась дочь Таисия. Иван часто приходит на концерты своей возлюбленной, а она — на матчи команды ЦСКА, где играет ее супруг.

8. Сати Казанова и Стефано Тиоццо

Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо познакомились в 2016 году на свадьбе подруги певицы и брата Стефано. Они не сразу обратили внимание друг на друга, а пригляделись лишь спустя несколько месяцев. Позднее молодой человек сделал Сати предложение руки и сердца, а в 2017-м они поженились. По поводу разницы вероисповеданий (она мусульманка, он католик) Сати говорит следующее: «Нас обоих абсолютно все устраивает, мы уважаем веру друг друга, и каждый останется при своем».

9. Нюша (Анна Шурочкина) и Игорь Сивов

23-летняя Анна и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта 33-летний Игорь Сивов познакомились в 2013 году в Казани, где певица давала концерт, а мужчина помогал с его организацией. Однако встречаться они начали в 2016-м, а официально оформили свои отношения спустя год. В 2018-м в у них родилась дочь, имя которой они пока не раскрывают.

10. Жасмин и Илан Шор

Знакомство Жасмин и молдавского предпринимателя и политика Илана Шора состоялось на благотворительном концерте. В 2011 году пара сыграла свадьбу. Примечательно, что певица старше мужа на 10 лет. От предыдущего брака у Жасмин 23-летний сын Михаил, от нынешнего — дочь Маргарита (7 лет) и сын Мирон (3 года).

11. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса сформировалась в 2009 году. Тогда Юлия выступала в составе группы «Блестящие», а Алексей только начинал свой музыкальный путь. Спустя несколько недель после первой встречи он пригласил ее на свой концерт, она сделала ответный жест. Свадебное торжество Юлии и Алексея состоялось в 2013-м, а в 2017-м у них родилась дочь Амелия.

12. Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Александр Чистяков

Наталья Ионова и бизнесмен Александр Чистяков познакомились в 2005 году в самолете, который направлялся в Чечню. 19-летнюю певицу и 33-летнего предпринимателя представила друг другу Ксения Собчак. Между молодыми людьми сразу же вспыхнула искра, и в 2006-м они поженились. Для нее этот брак стал первым, для него — вторым. В 2007-м у них родилась дочь Лидия, а в 2011-м — Вера.

13. Елена Темникова и Дмитрий Сергеев

Елена Темникова и руководитель IT-компании Дмитрий Сергеев познакомились в начале 2014 года в Сочи. Спустя несколько месяцев они устроили красивое бракосочетание на Мальдивах. Отметим, что для Елены нынешний брак стал вторым. Сегодня пара воспитывает 4-летнюю дочь Александру. В социальных сетях Елена предпочитает скрывать лицо своего супруга.

14. Алсу и Ян Абрамов

Алсу и успешный предприниматель Ян Абрамов познакомились на праздновании дня рождения их общей подруги, которая и представила их друг другу. Ян сразу же заинтересовался певицей, у них завязались отношения. Спустя несколько месяцев после знакомства бизнесмен сделал ей предложение, в 2006-м они поженились. В этом же году у них родилась дочь Сафина, в 2008-м — Микелла, а в 2016-м — сын Рафаэль.

15. Елена Ваенга и Роман Садырбаев

Первым гражданским мужем Елены Ваенги был ювелир Иван Матвиенко. Они прожили вместе 17 лет, но расстались из-за невозможности иметь детей. В 2012-м Елена родила сына Ивана. Отцом ребенка и мужем певицы стал ее барабанщик и перкуссионист Роман Садырбаев. Пара сыграла свадьбу в 2016 году.

16. Анна Нетребко и Юсиф Айвазов

Анну Нетребко и Юсифа Айвазова называют самой яркой оперной парой. Впервые они увидели друг друга в 2014 году на сцене Римской оперы, где исполняли партии влюбленных. Тогда она уже была звездой мирового масштаба, а он только начинал свое восхождение на музыкальный олимп. В декабре 2015-го они сыграли красивейшую свадьбу в старинном замке. От прошлого брака певицы, с Эрвином Шроттом, у Анны сын Тьяго. Сегодня она воспитывает его с Юсифом.

17. MARUV (Анна Корсун) и Александр Корсун

О личной жизни Анны и Александра довольно мало информации. Однако известно, что они познакомились в Харьковском политехническом институте (его MARUV окончила в 2014 году). Сегодня Александр — пиар-менеджер своей супруги. Детей у них пока нет.

Есть ли среди наших подписчиков пары, которые находятся в крепком браке уже много лет или которые только начали жить семейной жизнью? Сколько месяцев или лет вы вместе со своей второй половинкой?