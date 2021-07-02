Как выглядят и чем занимаются исполнители, которые выпустили свой единственный хит в мохнатом году

Когда-то эти песни звучали из каждого утюга, мы отрывались под них на дискотеках, с MTV записывали их на видеокассеты. А потом исполнители этих хитов просто исчезли с экранов и страниц журналов. Спустя 20–30 лет мы вдруг поняли, что совсем ничего не знаем о певцах и группах, чьи песни до сих пор частенько напеваем между делом.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как живут и чем занимаются люди, которые давным-давно подарили нам по 1–2 бессмертных хита, но повторить свой успех не смогли. Хотим предупредить, что некоторые имена вам, возможно, покажутся незнакомыми, но если вы перейдете по ссылке и послушаете песню, то сразу поймете, о ком речь.

К 1990 году у себя на родине в Ирландии певица уже превратилась в культовую фигуру как исполнительница собственных песен, однако прославила ее чужая композиция: «Nothing Compares 2 U» на самом деле принадлежит Принцу, Шинейд изменила аранжировку, и песня стала хитом. Певица уже тогда умудрялась постоянно быть в центре внимания прессы: она несколько раз выходила замуж, делала неоднозначные политические заявления, принимала сан священника, меняла имя. И в наши дни Шинейд по-прежнему периодически попадает в разные медиаистории. Сейчас певица продолжает исполнять свой хит, выступая в хиджабе. Также она активно ведет странички в социальных сетях.

Natalie Imbruglia — «Torn» (1993)

До того как стать певицей, Натали прославилась как актриса. После успеха песни «Torn» она выпустила еще один альбом, получила несколько музыкальных премий, но вскоре ее карьера певицы пошла на спад. Она снялась в нескольких фильмах, была лицом разных брендов косметики и одежды, недолго встречалась с Дэвидом Швиммером, в 2003 году вышла замуж за музыканта, но брак продлился всего 5 лет. В 2019 году 44-летняя Натали родила первенца, который был зачат при помощи ЭКО. Известно, что Натали продолжает заниматься музыкой, участвует в разных телевизионных и благотворительных проектах.

В оригинальном составе группы было 5 участников. Помимо самого известного, «Cotton-Eyed Joe», который был на всех дискотечных сборниках, в 90-е у них было еще 3 хита. Несмотря на то что музыканты исполняют композиции, используя звучание кантри, и вовсю эксплуатируют образ ковбоев, сами они из Швеции. В 1997 году из-за разногласий группу покинула единственная на тот момент вокалистка Анника Юнгберг, и остальные участники коллектива взяли длительный перерыв. Они пробовали работать с другими певицами, но не особо успешно. После нескольких смен состава и временного возвращения Анники Юнгберг в 2018 году группа стала насчитывать 17 музыкантов, что позволило им варьировать составы для разных выступлений. Они до сих гастролируют и выступают на разных фестивалях. Например, в июне у Rednex будет концерт в Норвегии.

Хит из одноименного альбома принес Кулио небывалую популярность и награду «Грэмми», а также стал классикой гангстерского рэпа. Песню неоднократно использовали в кино и компьютерных играх. Несмотря на то что больше таких успешных синглов и альбомов рэпер не выпускал, доходов от одной-единственной песни хватило на безбедное существование. После выхода альбома 1995 года Кулио стали приглашать в кино. Например, в боевике «Сорвиголова» он сыграл Данте Джексона, появился в роли самого себя в одном сериале, участвовал в озвучивании эпизодов мультсериала «Футурама» и разных других телешоу. В 2014 году певца вместе с партнершей Мими пригласили поучаствовать в реалити-шоу «Обмен женами». Пожив в доме с другим мужчиной, Мими поняла, что достойна лучшего, и ушла от рэпера. Сейчас Кулио живет один и занимается благотворительностью, в частности он помогает астматикам, так как сам страдает от этого заболевания.

Ни одна дискотека, день рождения или любой другой праздник во второй половине 90-х не обходились без медленного танца под эту песню. После ее оглушительного успеха Тони Брэкстон продолжила заниматься музыкой, выпустила еще несколько успешных альбомов и синглов, стала обладательницей множества престижных наград. В начале 2000-х Тони дважды стала мамой. У ее второго ребенка обнаружили аутизм, в связи с чем певица вступила в организацию Autism Speaks. В настоящее время Брэкстон продолжает выступать, появляется в различных телешоу, занимается телепродюсированием и встречается с рэпером Birdman.

Группа состояла из 3 братьев — Айзека, Тейлора и Зака, и на момент выхода трижды номинированного на «Грэмми» альбома «Middle of Nowhere» им было 17, 14 и 12 лет соответственно. Веселая мелодия, звонкие голоса и симпатичные братья зацепили тинейджеров по всему миру, и песня надолго обосновалась в чартах. Старший брат, Айзек, и средний, Тейлор, благодаря участию в группе обрели семейное счастье — оба женились на своих поклонницах. Младший из Хэнсонов тоже женат. Братья продолжают выпускать альбомы, но ни один из их треков не стал хитом. Кажется, они больше преуспели в деле отцовства: на троих у братьев аж 15 детей!

Эмилия Ридберг родом из Швеции. В 1996 году на нее обратил внимание сын менеджера ABBA Ларс Андерсон. После того как ее песня «Big Big World» стала хитом, Эмилия решила использовать фамилию своего отца, известного эфиопского певца — Митику. В 2009 году Эмилия принимала участие в «Евровидении» от Швеции, но не вошла в число призеров. Ее последний альбом вышел в 2012 году, сайт не обновлялся уже 7 лет, выступает она редко. Известно, что в 2013 году она стала мамой и сделала длительный перерыв в карьере, сейчас ее почти не видно на экранах, но порой она появляется на светских мероприятиях.

«Mambo No. 5» — это ремейк старого инструментального хита Переса Прадо. Лу Бега хотя и является ярким представителем латиноамериканской поп-музыки, живет в Германии. Сразу после выхода сингл занял 1-е место в хит-парадах большинства европейских стран. Последующие альбомы певца не были столь коммерчески успешны, некоторые даже не попали в чарты. За годы, прошедшие с выхода хита, Лу Бега успел стать персонажем компьютерной игры, записал саундтрек для диснеевского сериала, а в 2019 году выпустил трек «Scatman & Hatman», чтобы почтить память Скэтмэна Джона. Сейчас певец живет в Берлине вместе с дочерью и женой.

Соник — британская певица и диджей. В начале нулевых она выпустила несколько суперпопулярных треков: «It Feels So Good», «Sky», «I Put a Spell on You» и «Can’t Make up My Mind», за которые получила престижную награду BRIT Award. Следующие несколько лет были для певицы непростыми. В 2002 году она потеряла ребенка на 8-м месяце беременности, а в 2009-м у нее был диагностирован рак груди. Несколько месяцев Соник проходила лечение, а в 2011 году объявила, что болезнь отступила, и вернулась к работе.

Ализе стала известна широкой публике в образе Лолиты. В клипе ей всего 16 лет. Кстати, слова песни написала Милен Фармер. Сингл стал хитом и не покидал хит-парады в течение полугода. После этого повзрослевшая Ализе выпустила еще несколько менее значимых хитов, которые не были так широко известны во всем мире, как «Moi... Lolita». Сейчас Ализе продолжает заниматься музыкой, регулярно выступает во Франции и других европейских странах. Кроме того, певица участвует в благотворительных концертах, увлекается тайским боксом и воспитывает дочку. На данный момент она замужем за профессиональным танцором, с которым участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Шведский певец и композитор стал известен после выхода песни «One in a Million», которая стала главной темой фильма «Мисс Конгениальность» с Сандрой Буллок в главной роли. На волне успеха он записал еще один успешный сингл «You Opened My Eyes», а затем надолго исчез с коммерческой эстрады. Боссон был чрезвычайно популярен и много выступал на постсоветском пространстве, но в западных странах его популярность пошла на убыль. Последний студийный альбом Боссон выпустил в 2013 году, но до сих продолжает регулярно бывать в странах СНГ, где снимается в клипах с местными исполнителями, входит в состав жюри разных конкурсов, выступает на совместных концертах.