Как выглядят и чем занимаются дети 12 культовых исполнителей, от чьих песен у нас и сегодня бегут мурашки

Дети известных представителей шоу-бизнеса, хотят они того или нет, с самого рождения находятся под прицелом общественности. Простым смертным интересно знать, как растут и чем занимаются те, кому повезло родиться в семье кумиров миллионов.

Мы в AdMe.ru решили отыскать фотографии уже взрослых детей знаменитых исполнителей и рассказать, кто из них чего смог добиться.

Шарль и Седа Азнавур

В мае 1947 года у Шарля Азнавура и его первой жены Мишелин Рюгэль Фроментен родилась девочка Патрисия (Седа). Образование дочь шансонье получила в Armenian Virgins College и музыкальных школах Jan-Luciere и Matiel Alter. В 1960-х — начале 1970-х годов Седа снималась в кино. В 1971 году Шарль и Седа вместе приняли участие в съемках картин «Львиная доля» и «Прекрасное чудовище». В 1970 году она написала оригинальный саундтрек к франко-итальянскому фильму Жоржа Фаррела Sapho ou la Fureur d’aimer. В следующем году выпустила первый альбом. Всего в ее активе 9 студийных работ. В 1978 году у Седы родилась дочь Лира, а через 5 лет на свет появился сын Джейкоб. Отцом детей Седы стал американский парикмахер Сэм Стокфиш.

Мортен и Томине Харкет

Томине Харкет родилась 14 апреля 1993 года. Она 3-я из 5 детей вокалиста норвежской группы a-ha Мортена Харкета. С юных лет девочка вращалась в норвежском шоу-бизнесе. Она принимала участие в мюзиклах «Энни» и «Энни-2», озвучивала одного из персонажей диснеевского сериала Camp Rock.

Томине была участницей норвежской поп-группы Fixx. В 2010 году дочь Харкета участвовала в Melodi Grand Prix 2010 с песней «Be Good To Me». Осенью 2016 года Томине принимала участие в норвежском конкурсе талантов Stjernekamp.

Джон и Джесси Джеймс Льюис Бон Джови

Сын Джона Бон Джови и его жены Доротеи Херли Джесси родился 19 февраля 1995 года. Он решил не идти по стопам отца, а сосредоточиться на бизнесе. В марте 2019 года он вместе с отцом стал соучредителем компании. До этого как стать бизнесменом, Джесси был игроком команды в американский футбол Notre Dame Fighting Irish.

Брайан и Бэйли Литтрелл



Бэйли Литтрелл — сын участника бойз-бэнда Backstreet Boys — родился 26 ноября 2002 года. С юных лет он занимался вокалом, игрой на пианино и гитаре, брал уроки актерского мастерства и даже писал небольшие стихотворения. С 9 лет Бэйли выступал на разогреве у отца и Backstreet Boys, исполняя по 2 песни за концерт. В 2016 году он сыграл в бродвейском мюзикле «Disaster!». Дебютное выступление парня заметили критики, и Бэйли был номинирован на премию Drama Desk. 15 ноября 2019 года Литтрелл-младший выпустил свой дебютный альбом 770-Country.

Джо и Жюльен Дассен

Жюльен — младший сын Джо Дассена. Он родился в марте 1980 года. Жюльен получил известность благодаря нескольким проектам, посвященным наследию своего отца. В 2011 году он стал соавтором мюзикла Il Etait une Fois... Joe Dassin, в котором звучали как самые известные хиты, так и ранее не изданный материал Джо Дассена. Сейчас Жюльен выступает в разных странах мира в компании с известными исполнителями с концертами памяти отца.

Майкл и Принц Джексон

Майкл Джозеф Джексон — младший по прозвищу Принц — первый ребенок покойной поп-звезды Майкла Джексона. Он родился 13 февраля 1997 года в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе. Младший Джексон сыграл небольшую роль в одном из эпизодов 5-го сезона сериала «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Еще в 2 кинокартинах он выступил в качестве продюсера. Принц в качестве волонтера сотрудничает с благотворительной организацией Heal Los Angeles.

Джон и Джулиан Леннон

Джулиан — сын Джона Леннона и его первой супруги Синтии — родился 8 апреля 1963 года. Как и отец, Джулиан стал музыкантом. На его счету 6 студийных альбомов. 7-й должен выйти в 2021 году. В 2006 году Леннон-младший снял документальный фильм об окружающей среде «Мечтатели о китах», получивший 8 международных наград. В 2018 году он продюсировал документальный фильм «Женщины белого буйвола» о жизни женщин, живущих в индейской резервации Лакота-Пайн-Ридж. В 2020 году Джулиан стал продюсером еще одного документального фильма — «Поцелуй землю» — о восстановительном сельском хозяйстве. Кроме того, сын Джона Леннона серьезно занимается фотографией и филантропией. В октябре 2021 года выйдет его графический роман The Morning Tribe.

Аль Бано и Ромина Пауэр и их дочь Ромина Карризи

Младшая дочь известного итальянского дуэта Ромина Паэур Карризи появилась на свет

1 июня 1987 года. Она решила не идти по стопам родителей и попыталась сделать карьеру в кино. Для этого Ромина перебралась в Лос-Анджелес. Она снялась в 10 фильмах, еще в одном выступила сценаристом и режиссером. Но не добившись особого успеха в США, Карризи вернулась в Италию. Сейчас ее часто приглашают в качестве гостьи на местные телешоу.

Андреа и Маттео Бочелли

Cын оперного певца Андреа Бочелли Маттео родился 8 октября 1997 года. Парень унаследовал талант отца. Бочелли-младший окончил консерваторию в итальянском городе Лукка по классу вокала. 30 июля 2016 года Маттео дебютировал на большой сцене. Перед 12 тыс. зрителей в Teatro del Silenzio он исполнил арии из опер Джузеппе Верди. В том же году Бочелли-младший выступил на премьере шоу Celebrity Fight Night в монастыре базилики Санта-Кроче во Флоренции. Маттео часто принимает участие в концертах отца, а 24 сентября вышел его дебютный сингл «Solo».

Эминем и Хейли Джейд Скотт

Хейли Джейд Скотт, дочь рэпера Эминема, родилась 25 декабря 1995 года. В августе 2002 года в возрасте 6 лет она стала самой молодой исполнительницей в жанре R&B, чья композиция вошла в песенные чарты США. По окончании Chippewa Valley High School дочь рэпера поступила в Университет штата Мичиган. Сейчас девушка — очень популярный инстаграм-блогер. В этой соцсети у Хейли более 2 млн подписчиков.

Лиам и Молли Галлахер

Дочь экс-участника британской группы Oasis Лиама Галлахера Молли появилась на свет в марте 1998 года. Некоторое время девушка была моделью, сотрудничала с модельным агентством Select Model Management, рекламировала бренд Tommy Hilfiger. Затем она создала собственный бренд одежды под названием Own.

Тони Брэкстон и Дизель Брэкстон-Льюис

31 марта 2003 года американская певица Тони Брэкстон родила от музыканта Кери Льюиса сына Дизеля. Сын артистки сделал карьеру в модельном бизнесе. Дизель работал со Stars, Uncle Bud’s Hemp, CBD, Dior и многими другими брендами. В 2021 году он окончил Deuces High School в Лос-Анджелесе.