Как изменились 15 ярких участников шоу «Голос»

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Шоу «Голос» выходит в телеэфир с 2012 года. 1 января 2020 года состоялся финал 8-го сезона телепроекта. Победителем стал Аскер Бербеков. Однако кроме тех 8 счастливчиков, которые одержали победу в каждом из сезонов, в программе участвовали и другие яркие музыканты. Если вам интересно узнать, как сейчас обстоят дела у тех, за кого вы болели, скорее читайте нашу статью. А потом снова пересмотрите «слепые прослушивания» Александра Бона, Дарьи Ставрович и Гелы Гуралии.

AdMe.ru узнал, чем сейчас занимаются участники проекта «Голос», которые покорили зрителей талантом и харизмой.

Александр Бон («Голос-3»)

Харизматичный Александр неожиданно выбрал для «слепых прослушиваний» оглушительную песню «Je suis malade». Скромный молодой человек сумел сразу продемонстрировать нескромные вокальные данные и покорить публику уникальными верхними нотами. Успех он закрепил песней Muse «Supremacy» в четвертьфинале. В итоге Александр занял 3-е место в сезоне. Бон пишет стихи, песни, музыкальные аранжировки, исполняет самую разную музыку на нескольких языках. Артист успешно гастролирует. В его копилке — сольные концерты в «Крокус Сити Холле» в Москве, успешное участие в рейтинговой программе «Точь-в-точь» на «Первом канале», выход 2 альбомов.

Дарья Ставрович («Голос-5»)

Вокалистка рок-группы «Слот» хулигански ворвалась в фавориты конкурса, заставив жюри открыть рот от удивления: к ней развернулись все кресла. Девушка залихватски исполнила хит группы The Cranberries «Zombie». На самом деле Дарье не привыкать эпатировать публику: вот уже 14 лет она выступает солисткой альтернативной рок-группы и параллельно развивает свой сольный проект под псевдонимом Нуки. Как самостоятельная певица Дарья уже выпустила 3 альбома.

Витольд Петровский («Голос-4»)

Поющий каратист Витольд Петровский с ходу покорил все девичьи сердца на "слепых прослушиваниях" своим безупречным вокалом, пронзительным исполнением, спортивной формой и косичкой на затылке. Попав в команду Григория Лепса, Витольд дошел до финала, уступив лишь иеромонаху Фотию. После шоу артист продолжил заниматься музыкой, самостоятельно записал несколько собственных песен и снял 2 клипа. Кроме того, Петровский дошел до финала в еще одном крупном музыкальном шоу - украинском "Х-Факторе". Певец участвует в сборных концертах и много гастролирует сольно.

Петр Захаров («Голос-7»)

Петербуржец Петр Захаров стал победителем 7-го сезона «Голоса» под названием «Перезагрузка», причем сделал это достаточно уверенно и задолго до финала считался фаворитом музыкальной гонки. Спустя год после окончания шоу Захаров развивает свою карьеру, активно гастролирует. Петр выступает в родном Санкт-Петербурге и Москве, его регулярно приглашают участвовать в сборных концертах, выступать в Кремле.

Ксана Сергиенко («Голос-3»)

Ксана Сергиенко запомнилась зрителям как высокая статная девушка в мужском костюме будто родом из 60-х. В проекте «Голос» эффектная Ксана дошла до полуфинала. После шоу девушка записала совместную песню с Александром Панайотовым. Затем певица успешно участвовала в программе «Точь-в-точь», а в 2017 году презентовала первый англоязычный альбом в составе группы «OXZANA». Сейчас Сергиенко работает над русскоязычным материалом и участвует в телевизионных проектах.

Гела Гуралиа («Голос-2»)

Уникальный тембр Гелы Гуралии на «слепых прослушиваниях» поверг членов жюри в замешательство: они не могли понять, кому принадлежит голос и как у артиста получается извлекать такие звуки. И только Дима Билан не терял времени и с ходу нажал красную кнопку. В его команде Гела дошел до финала и занял 3-е место в конкурсе. В 2014 году Гуралиа выпустил сольный альбом «Dream of Me» и съездил в концертный тур. В 2018 году артист дал уже 2-й сольный концерт в Москве, тот прошел с большим успехом.

Ян Гэ («Голос-6»)

Дима Билан был единственным наставником, кто повернулся на «слепых прослушиваниях» к этой эпатажной и поразительной девушке, распознав недюжинный талант. И не прогадал. Очаровательная и по-хорошему сумасшедшая китаянка подогревала зрительский интерес к проекту и сумела дойти до финала. К моменту начала шоу Ян Гэ уже была опытной певицей, актрисой и режиссером. После «Голоса» девушка продолжила двигаться дальше. Она снялась в крупных российских кинокартинах («Притяжение», «Экипаж», «Матильда»), выпускает клипы на собственные песни. В середине 2018 года вышла 1-я мини-пластинка Ян Гэ «Человек не с Земля».

Сардор Милано («Голос-5»)

За год до появления в «Голосе», где Сардор покорил жюри исполнением арии из оперы «Женитьбы Фигаро», Милано принял участие в другом крупном музыкальном проекте — в «Главной сцене». В шоу «Голос» Сардор дошел до финала, но победа досталась Дарье Антонюк. А через год молодой артист стал лауреатом конкурса «Новая волна». Сейчас певец из Узбекистана живет в Москве, радует поклонников новыми песнями и гастролирует по миру.

Мариам Мерабова («Голос-3»)

На проекте «Голос» Мариам Мерабова заняла 4-е место. До прихода на конкурс певица уже имела за плечами солидный опыт: она была вокалисткой Николая Носкова, Ольги Кормухиной, Сосо Павлиашвили и других известных исполнителей. После «Голоса» артистка продолжает свой джазовый проект «Мирайф», снимается в сериалах, озвучивает мультфильмы, собирает залы на своих концертах. В 2018 году Мариам стала работать педагогом по вокалу в музыкальной школе Леонида Агутина.

Шарип Умханов («Голос-2»)

Шарип Умханов получил всероссийскую известность после исполнения хита Scorpions «Still Loving You» на «слепых прослушиваниях». С первых секунд к нему повернулся его будущий наставник Александр Градский, а затем и остальные судьи. Шарип имел все шансы победить, но в финале уступил 1-е место Сергею Волчкову. Умханов выступил на открытии Олимпийских игр в Сочи, записал несколько песен, некоторое время работал под началом Григория Лепса и его продюсерского центра. Сейчас исполнителя часто можно встретить на концертах артистов эстрады, он является солистом театра «Градский Холл».

Дарья Антонюк («Голос-5»)

На «слепых прослушиваниях» к Дарье Антонюк повернулись все, и конкурсантка выбрала Леонида Агутина. Девушка не прогадала: это был первый случай в истории проекта, когда победу одержал подопечный Агутина. Посде шоу «Голос» Дарья продолжила выступать и участвовать в конкурсах: она пробовала отобраться на «Евровидение-2017», а год спустя заняла 2-е место на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Кроме музыки Дарья уделяет время и актерской профессии: до «Голоса» она сыграла в нескольких мюзиклах, а недавно на сцене «Театра Олега Табакова» состоялась премьера спектакля «Моя прекрасная леди», где Антонюк сыграла одну из главных ролей.

Севара («Голос-1»)

Севара Назархан покорила судей и зрителей чувственной песней «Je t’ame» на 1-м этапе соревнования. И хотя она выбыла уже в «нокаутах», ей все-таки удалось запомниться зрителям и стать одной из самых ярких участников. На шоу певица пришла уже в статусе заслуженной артистки Узбекистана, а конкурс только прибавил ей популярности. На сегодня у Севары уже вышло 10 альбомов, последний из них — в 2019 году. Она пишет песни, исполняет традиционную узбекскую музыку, гастролирует.

Антон Лаврентьев («Голос-6»)

Музыкант и путешественник, Антон Лаврентьев «развернул» к себе два кресла, но выбрал для себя команду Пелагеи. Зрителям Антон уже был знаком по передаче «Орел и решка»: впервые он появился в ней еще в 2014 году. После «Голоса» Лаврентьев продолжил сниматься для «Орла и решки», а в конце 2017 года стал ведущим передачи «Особенности национальной интуиции». Не оставляя карьеру на телевидении, он дает сольные концерты своей музыки. А еще совсем недавно Антон обручился с коллегой по программе о путешествиях Алиной Астровской.

Ольга Задонская («Голос-4»)

На «слепых прослушиваниях» Ольга Задонская «развернула» все кресла жюри, исполнив песню о «мужском, мужском мире». Девушке удалось поучаствовать в шоу под началом аж двух наставников: Григорий Лепс сделал выбор не в пользу Ольги, но Полина Гагарина не позволила ей покинуть проект и забрала ее в свою команду. Так Задонской удалось добраться до финала и занять 3-е место в конкурсе. Сразу после шоу Ольга занялась записью собственных песен. Она также поучаствовала в гастрольном туре своей наставницы Полины Гагариной.

Бонус: Андрей Звонкий («Голос-3»)

В 2014 году мы смотрели «Голос-3» очень внимательно, но мы не могли и предположить, что перед нами выступает будущий популярный рэпер Звонкий. На «слепых прослушиваниях» Андрей по-своему донес хит группы 5Nizza «Я солдат» и убедил Пелагею в своем таланте. Однако дальше следующего этапа артист не прошел. Зато сейчас мы все с душой подпеваем его «Голосам» и «Ностальжи».