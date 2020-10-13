Как выглядели бы 20 знаменитостей-андрогинов, будь они другого пола

Некоторые люди обладают запоминающейся внешностью, в которой в разных пропорциях сочетаются и женские, и мужские черты. Звезды кино и эстрады не исключение. Многие из них умело подчеркивают такую свою особенность макияжем, удачно подобранной одеждой, манерой поведения.

Сегодня мы в AdMe.ru решили поэкспериментировать с приложением FaceApp и проверить, как знаменитости с такой внешностью выглядели бы, родись они людьми противоположного пола. Мы просмотрели немало сайтов, чтобы сделать правильный выбор, а хорошо ли у нас в итоге получилось, судить вам.