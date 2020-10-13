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Как выглядели бы 20 знаменитостей-андрогинов, будь они другого пола

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Некоторые люди обладают запоминающейся внешностью, в которой в разных пропорциях сочетаются и женские, и мужские черты. Звезды кино и эстрады не исключение. Многие из них умело подчеркивают такую свою особенность макияжем, удачно подобранной одеждой, манерой поведения.

Сегодня мы в AdMe.ru решили поэкспериментировать с приложением FaceApp и проверить, как знаменитости с такой внешностью выглядели бы, родись они людьми противоположного пола. Мы просмотрели немало сайтов, чтобы сделать правильный выбор, а хорошо ли у нас в итоге получилось, судить вам.

Шарлотта Генсбур

© AFP / EAST NEWS

Киллиан Мерфи

© Invision/Invision / East News

Эдди Редмэйн

© Si, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дэвид Боуи

© Idols/Photoshot/REPORTER / eastnews

Калеб Лэндри

© Invision/Invision /East News

Билл Каулитц

© imago/Future Image / EAST NEWS

Леди Гага

© Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image / East News

Гвендолин Кристи

© Admedia, Inc/Sipa USA / East News

Мэрилин Мэнсон

© MARCOCCHI GIULIO/SIPA / EAST NEWS

Милла Йовович

© PacificCoastNews / EAST NEWS

Кристен Стюарт

© Rune Hellestad / eyevine / EAST NEWS

Кара Делевинь

© David Niviere/SIPA / EAST NEWS

Гленн Клоуз

© Evan Agostini/Invision/AP/East News

Тимоти Шаламе

© Invision/Invision/East News

Руни Мара

© Danny Moloshok/Invision/AP/East News

Энни Леннокс

© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Зои Кравиц

© Invision/Invision/East News

Майли Сайрус

© Retna/Photoshot/REPORTER / eastnews

LP (Лаура Перголицци)

© TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Гарри Стайлз

© Invision/Invision/East News

Как думаете, кому больше всех подошел облик другого пола?

Фото на превью Invision / eastnews
62057
244