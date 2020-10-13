Как выглядели бы 20 знаменитостей-андрогинов, будь они другого пола
Некоторые люди обладают запоминающейся внешностью, в которой в разных пропорциях сочетаются и женские, и мужские черты. Звезды кино и эстрады не исключение. Многие из них умело подчеркивают такую свою особенность макияжем, удачно подобранной одеждой, манерой поведения.
Сегодня мы в AdMe.ru решили поэкспериментировать с приложением FaceApp и проверить, как знаменитости с такой внешностью выглядели бы, родись они людьми противоположного пола. Мы просмотрели немало сайтов, чтобы сделать правильный выбор, а хорошо ли у нас в итоге получилось, судить вам.
Шарлотта Генсбур
Киллиан Мерфи
Эдди Редмэйн
Дэвид Боуи
Калеб Лэндри
Билл Каулитц
Леди Гага
Гвендолин Кристи
Мэрилин Мэнсон
Милла Йовович
Кристен Стюарт
Кара Делевинь
Гленн Клоуз
Тимоти Шаламе
Руни Мара
Энни Леннокс
Зои Кравиц
Майли Сайрус
LP (Лаура Перголицци)
Гарри Стайлз
Как думаете, кому больше всех подошел облик другого пола?
Фото на превью Invision / eastnews