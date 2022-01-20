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Как выглядели бы 10 знаменитостей, если бы не прибегали к современным косметическим процедурам

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Возможности современной косметологии помогают продлить молодость и сохранить красоту на долгие годы, чем без стеснения пользуются многие звезды. Но, согласитесь, было бы любопытно взглянуть на внешность некоторых из них без эстетических вмешательств, в том числе без пилинга и нанесения кремов.

Мы в AdMe.ru провели эксперимент и представили, как сейчас выглядели бы 10 известных красоток, если бы поддержали идею естественного старения.

1. Шарлиз Терон

2. Дженнифер Лопес

3. Дженнифер Энистон

4. Брук Шилдс

5. Памела Андерсон

6. Николь Кидман

7. Гвинет Пэлтроу

8. Мег Райан

9. Рене Зеллвегер

10. Риз Уизерспун

По вашему мнению, кто из знаменитостей выглядит моложе своих лет? Кого из звезд вы считаете образцом для подражания?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
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