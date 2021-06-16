Как выглядели 18 российских звезд в своих первых клипах
Мы настолько привыкаем к экранным образам наших любимых исполнителей, что уже и не помним, как они выглядели в самом начале творческого пути. А бывает и наоборот: дебют музыканта настолько врезается в память, что все его последующие перевоплощения уже кажутся не такими яркими.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, насколько изменились наши звезды отечественной эстрады, и взахлеб пересмотрели их ранние и свежие клипы. Зуб даем, вас тоже поразит Анита Цой.
Стас Михайлов
Манижа
Натали
Денис Клявер
Стас Костюшкин
Бьянка
Лолита
МакSим
Артур Пирожков (Александр Ревва)
Анита Цой
Моргенштерн
Егор Крид
Ева Польна
Владимир Пресняков
Клава Кока
Николай Басков
Ханна
Любовь Успенская
Кто из представленных звезд удивил вас больше всех?
Фото на превью MOZGI Production / Facebook, Лолита Милявская / YouTube
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