Как выглядели 18 российских звезд в своих первых клипах

Мы настолько привыкаем к экранным образам наших любимых исполнителей, что уже и не помним, как они выглядели в самом начале творческого пути. А бывает и наоборот: дебют музыканта настолько врезается в память, что все его последующие перевоплощения уже кажутся не такими яркими.