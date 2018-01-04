Как выглядели 18 популярных исполнителей в начале своей карьеры и сейчас

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Каждый из нас хоть раз предавался ностальгии, вспоминал фрагменты своего детства или юности, мечтал ненадолго вернуться в то время, когда все было просто и понятно. Увы, время неумолимо летит вперед, мы взрослеем и точно так же взрослеют наши кумиры.

Сегодня команда AdMe.ru решила развеять миф о вечной молодости Джареда Лето и сравнить, как же выглядели звезды мировой эстрады в начале своей музыкальной карьеры и спустя годы работы в шоу-бизнесе.