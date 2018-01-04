Как выглядели 18 популярных исполнителей в начале своей карьеры и сейчас
Каждый из нас хоть раз предавался ностальгии, вспоминал фрагменты своего детства или юности, мечтал ненадолго вернуться в то время, когда все было просто и понятно. Увы, время неумолимо летит вперед, мы взрослеем и точно так же взрослеют наши кумиры.
Сегодня команда AdMe.ru решила развеять миф о вечной молодости Джареда Лето и сравнить, как же выглядели звезды мировой эстрады в начале своей музыкальной карьеры и спустя годы работы в шоу-бизнесе.
Madonna
1983 год. Выход первого альбома «Madonna».
Спустя 34 года. Февраль 2017.
Red Hot Chili Peppers
1984 год. Первый альбом «The Red Hot Chili Peppers».
33 года спустя. Сегодняшние дни.
Thirty Seconds to Mars
2002 год. Начало музыкальной карьеры группы.
Июль 2017 года.
Hurts
2010 год. Дебютный альбом «Happiness».
Спустя 7 лет. Выход четвертого студийного альбома «Desire».
Marilyn Manson
1994 год. Начало карьеры и выпуск альбома «Portrait of an American Family».
2017 год. Альбом «Heaven Upside Down».
Adele
2008 год. Дебют певицы в шоу-бизнесе с альбомом «19».
Спустя 8 лет, сегодняшние дни.
Ed Sheeran
Выход альбома «+» в 2011 году.
2017 год и третий студийный альбом «÷».
Kesha
Дебютный альбом «Animal» в 2010 году.
Спустя 7 лет, сегодняшние дни.
Eminem
Первый успех в 1996 году с альбомом «Infinite».
2017 год. Выход 9-го студийного альбома «Revival».
Lady Gaga
Выпуск первого альбома «The Fame» в 2008-м.
Ноябрь 2017 года.
Rihanna
Начало карьеры в 2005 году и выход первого студийного альбома «Music of the Sun».
12 лет спустя. Ноябрь 2017 года.
Guns N’ Roses
1987 год. Альбом «Appetite for Destruction».
Мировой тур группы в августе 2017 года.
Вокалист группы Эксл Роуз в 1987 году.
Он же в 2017-м.
Aerosmith
Дебютный альбом «Aerosmith» в 1973 году.
44 года спустя, 2017 год.
Солист группы Стивен Тайлер в начале карьеры.
Стивен в 2015 году.
Depeche Mode
81-й год. Первый альбом «Speak & Spell».
35 лет спустя. Октябрь 2016 года.
Katy Perry
2000-e годы, дебют с альбомом «Katy Hudson».
Спустя 17 лет, август 2017 года.
Nickelback
Первый успех с дебютным альбомом «Hesher» в 1996 году.
2014 год. Группа в обновленном составе.
Beyonce
Выход альбома «Dangerously in Love» в 2003-м.
2017 год, сегодняшние дни.
Justin Bieber
2010 год. Успех Джастина с дебютным альбомом «My World 2.0».
Сентябрь 2017 года.
Фото на превью chilipeppers_daily/Instagram, redhotchilipeppersforever/Instagram