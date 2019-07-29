19 колоритных фото отечественных звезд из «лихих 90-х»
90-е годы — уникальное время с особым колоритом и неповторимой атмосферой. Оно нашло отражение во всем: от одежды, которую мы носили, до музыки, которую слушали. Поэтому нам так любопытно разглядывать фото той эпохи. Тем более когда речь идет о знаменитостях, ведь они как никто другой отражают тот бунтарский дух «лихих» лет.
Мы в AdMe.ru не узнали Ивана Охлобыстина и Машу Распутину, удивились прическе Дмитрия Маликова и шикарным бровям Наташи Королевой. И не показать вам эти снимки из 1990-х было бы сущим преступлением.
Валерий Леонтьев в «Лужниках»
Филипп Киркоров во время Нового года
Наташа Королева и Филипп Киркоров
Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин
Владимир Пресняков и Леонид Агутин
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Анжелика Варум
Певица во время подготовки к выступлению
Олег Газманов на роликах
Дмитрий Маликов с женой
Группа «Любэ»
Наташа Королева и ее густые брови
Юрий Антонов
Алла Пугачева и Игорь Николаев
Маша Распутина
Певица во время гастрольного тура по Америке
Игорь Николаев и Михаил Танич
Лариса Долина
Лариса Гузеева
А кто был вашим кумиром в то время?