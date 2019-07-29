19 колоритных фото отечественных звезд из «лихих 90-х»

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90-е годы — уникальное время с особым колоритом и неповторимой атмосферой. Оно нашло отражение во всем: от одежды, которую мы носили, до музыки, которую слушали. Поэтому нам так любопытно разглядывать фото той эпохи. Тем более когда речь идет о знаменитостях, ведь они как никто другой отражают тот бунтарский дух «лихих» лет.

Мы в AdMe.ru не узнали Ивана Охлобыстина и Машу Распутину, удивились прическе Дмитрия Маликова и шикарным бровям Наташи Королевой. И не показать вам эти снимки из 1990-х было бы сущим преступлением.

Валерий Леонтьев в «Лужниках»

Филипп Киркоров во время Нового года

Наташа Королева и Филипп Киркоров

Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин

Владимир Пресняков и Леонид Агутин

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Анжелика Варум

Певица во время подготовки к выступлению

Олег Газманов на роликах

Дмитрий Маликов с женой

Группа «Любэ»

Наташа Королева и ее густые брови

Юрий Антонов

Алла Пугачева и Игорь Николаев

Маша Распутина

Певица во время гастрольного тура по Америке

Игорь Николаев и Михаил Танич

Лариса Долина

Лариса Гузеева