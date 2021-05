Как выглядели 17 культовых певиц современности в одном из первых и последнем клипах

Мы можем наслаждаться свежими клипами современных певиц, но запомнить удается не все. И если одни, вроде музыкальных работ Шакиры, Кристины Агилеры и Бейонсе, мы, казалось бы, заучили наизусть, то видео других, например Линдси Лохан или Пэрис Хилтон, мы можем так сразу и не вспомнить.

Мы в AdMe.ru выяснили, как выглядели известные исполнительницы в их первом и последнем клипах, и теперь показываем кадры из этих видео вам.

Бритни Спирс

Певица начала свою карьеру с зажигательного клипа на песню «...Baby One More Time» в 1998 году. Последним на сегодняшний день является видео к совместной песне Бритни и Тинаши «Slumber Party», вышедшей в 2016 году.

Мэрайя Кэри

Клип на песню «Vision of Love» вышел в июне 1990 года. А в декабре 2020-го певица выпустила новое видео для своей старой песни «Oh Santa!», в съемках которого также приняли участие Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон.

Пэрис Хилтон

Пэрис снялась в клипе «Stars Are Blind» в 2006 году. А последнее видео на композицию «Melting», которую она исполняет вместе с Electric Polar Bears, появилось 15 марта 2021 года.

Бейонсе

Одно из ее первых видео после начала сольной карьеры к песне «I Got That», которую она исполнила с певицей Amil, вышло в 2000 году. Последний клип на песню «Brown Skin Girl», которую с ней спели ее дочь Блю Айви и рэперы Saint Jhn и Wizkid, появился в августе 2020 года.

Кристина Агилера

В 1998 году Агилера снялась в клипе на композицию «Reflection», записанную для мультфильма «Мулан». А в 2020 году певица представила клип на новую версию этой песни, которая стала саундтреком к одноименному полнометражному фильму.

Линдси Лохан

Один из первых клипов под названием «Rumors» появился в 2004 году. А последнее видео к песне «Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father)» актриса и певица выпустила в следующем году.

Дженнифер Лопес

Первым в ее карьере стал клип на песню «If You Had My Love», вышедший в 1999 году. А последним пока является видео «In the Morning» 2020 года.

Аврил Лавин

В 2002 году Аврил выпустила клип «Complicated». Последним стало видео 2021 года к песне «Flames», которую она записала со своим молодым человеком, исполнителем Mod Sun.

Алиша Киз

Первым в ее карьере стало видео «Fallin’», которое она представила общественности в 2001 году. А в 2020 году она выпустила клип «Love Looks Better».

Майли Сайрус

Первым для Майли стал клип «Start All Over», вышедший в 2007 году. Последним релизом певицы является совместная работа с исполнителем The Kid Laroi под названием «Without You», увидевшая свет 30 апреля 2020 года.

Пинк

Первый клип исполнительницы «There You Go» появился в 1999 году. Сейчас ее последним видео является «Anywhere Away from Here» с Rag’n’Bone Man, выпущенное 9 февраля 2021 года.

Адель

Адель свое первое видео на песню «Chasing Pavements» выпустила в 2008 году. А последним пока что является «Send My Love (To Your New Lover)» 2016 года.

Шакира

Свое первое действительно важное для карьеры видео на песню «Estoy Aquí» певица выпустила в 1995 году. А последний ее клип к совместной с группой Black Eyed Peas песне «Girl Like Me» вышел в конце 2020 года.

Мэнди Мур

Клип на песню «Candy» вышел в 1999 году. А спустя 21 год вышло последнее на сегодняшний день видео к песне «Fifteen».

Мадонна

Мадонна, являющаяся культовой исполнительницей уже не одно десятилетие, представила свое первое видео «Everybody» в далеком 1982 году. А последним является «Batuka» 2019 года.

Хилари Дафф

Первый клип Хилари вышел в 2002 году, он называется «I Can’t Wait». А последним можно считать видео к песне «My Kind», вышедшее в 2015 году.

Рианна

Впервые певица снялась в клипе на песню «Pon de Replay» в 2005 году. А в последний раз на сегодняшний день она порадовала фанатов своим появлением в клипе «Lemon» совместно с группой N*E*R*D.