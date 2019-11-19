Как изменились 15 отечественных звезд со времен своих первых клипов

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Имена этих людей знакомы почти каждому жителю постсоветского пространства. Кто-то из них сейчас находится на волне успеха, кто-то давно ушел в тень, но и те и другие прошли большой путь на эстраде, в течение которого менялись их клипы, репертуар и внешний облик.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть первые видеоработы наших знаменитостей и не всех смогли узнать. Особенно нас поразили Дима Билан, Ани Лорак и Григорий Лепс.

1. Дима Билан — «Осень» (2000)

Одной из первых студийных песен Билана считается «Осень». В 2000 году на MTV на нее вышел клип. Он был снят при поддержке первого продюсера артиста Елены Кан на берегу Финского залива. Вот так, а ведь многие считают первой видеоработой певца клип на песню «Ночной хулиган» или «Ты, только ты».

2. Вера Брежнева — «Не оставляй меня, любимый!» (2003)

Первый клип с Верой Брежневой в составе группы «ВИА Гра» вышел в 2003 году. «Не оставляй меня, любимый!» стала хитом, уверенно продержавшись в чартах 7 месяцев. Спустя 6 лет клип был признал лучшим за прошедшее десятилетие по версии зрителей телеканала RU.TV.

3. Валерия — «Stay with Me» (1993)

Мы хорошо помним клип Валерии на песню «Самолет», который вышел в 1995 году. Однако начинала певица с видео на англоязычную песню «Stay with Me». Было это за 2 года до съемки «Самолета».

4. Катя Лель — «Огни» (1998)

До того как записать первый альбой «Елисейские поля», Катя Лель работала на бэк-вокале у Льва Лещенко. Дебютный альбом оказался удачным, и трек оттуда «Я по тебе скучаю» стал хитом на много лет. А первым клипом Кати Лель была работа на песню «Огни».

5. Баста — «Осень» (2006)

В 2006 году клип Басты на песню из дебютного альбома «Осень» попал на телевидение. Однако популярность пришла к Василию Вакуленко (так на самом деле зовут артиста) после того, как он снялся в видео группы Centr.

6. Ани Лорак — «Манекенщица» (1996)

В 1995 году Ани Лорак завершила работу над первым альбомом под названием «Хочу летать». Он был выдержан в жанре джаз-рок. А «Манекенщица» стала первой песней Каролины Куек (настоящее имя артистки), на которую сняли клип.

7. Нюша — «Вою на луну» (2009)

В 2009 году Нюша выпустила свой первый сингл — «Вою на луну». Благодаря этой композиции начинающая певица стала лауреатом нескольких музыкальных премий.

8. Григорий Лепс — «Натали» (1995)

В 1995 году Лепс выпустил свой первый альбом — «Храни вас Бог». Песня с него «Натали» быстро приобрела популярность, ее стали постоянно заказывать на радиостанциях. А певец сразу же приступил к съемкам клипа на нее.

9. Слава — «Люблю или ненавижу» (2004)

Первый клип певицы стал хитом на музыкальных каналах страны. Он занимал первые строчки в хит-парадах и был номинирован на премию MTV.

10. Ирина Салтыкова — «Серые глаза» (1995)

В феврале 1995 года Ирина Салтыкова записала свою первую песню — «Серые глаза». Для создания одноименного альбома и видеоклипа певице пришлось заложить свою квартиру и драгоценности. Девушка сделала ставку на сексуальность, и клип получился довольно провокационным для тех лет. Но Салтыкова не прогадала — на нее тут же посыпались предложения о сотрудничестве.

11. Полина Гагарина — «Колыбельная» (2005)

В 2005 году Полина Гагарина приняла участие в конкурсе «Новая волна» и заняла на нем 3-е место. Ее авторская песня «Колыбельная», которую девушка исполнила в последний конкурсный день, стала хитом. Летом того же года прошли съемки клипа на этот трек.

12. Витас — «Опера № 2» (2000)

«Опера № 2» — визитная карточка Витаса. В начале клипа его горло было плотно обмотано шарфом, а затем появлялись накладные жабры. Некоторые зрители приняли прием за чистую монету, особенно после того как продюсер певца пояснил, что у Витаса особое строение горла. Но, конечно, жабры были ненастоящими.

13. Наташа Королева — «Желтые тюльпаны» (1990)

«Желтые тюльпаны» — первая песня, которую написал для Наташи Королевой Игорь Николаев. Она принесла певице всесоюзную славу и сделала известной за рубежом. С ней Королева выступала в финале «Песни года — 1990».

14. Анна Плетнева — «Расставание» (1997)

Анна Плетнева была бессменной солисткой группы «Лицей» на протяжении 8 лет. Она присоединилась к коллективу после увольнения Лены Первой. Первым клипом «Лицея» с участием Плетневой стала работа на песню «Расставание».

15. Валерий Меладзе — «Не тревожь мне душу, скрипка» (1994)