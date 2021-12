Как создавались 10 новогодних песен, которые каждый год наполняют наш дом атмосферой праздника

Ни один Новый год не обходится без соответствующих праздничных песен. Включаешь радио в декабре, и оттуда доносится все разнообразие мировых рождественских мотивов, которые вмиг создают волшебное настроение. Но мало кто задумывается о том, как создавались эти хиты.

В преддверии Нового года мы в AdMe.ru вспомнили праздничные песни со всего мира и узнали о них нетривиальные факты.

«White Christmas» в исполнении Элвиса Пресли

Сегодня эта рождественская песня Элвиса Пресли считается классикой. Каждый праздничный сезон она звучит по всему миру. Однако, когда Пресли выпустил свой рождественский альбом, тот оказался чуть ли не в центре скандала. Ирвингу Берлину, автору многих известных хитов, включая «White Christmas», Элвис не нравился. И когда Берлин услышал, что певец исполняет его песню, композитору это сильно не понравилось. Настолько, что он попытался сделать так, чтобы на радио запретили транслировать этот трек в исполнении Элвиса.

«Last Christmas» от группы Wham!

История, в которой рассказывается, как певец страдает из-за того, что на прошлое Рождество его отвергла возлюбленная, до сих пор остается одним из популярных праздничных хитов. Этот трек был когда-то написан Джорджем Майклом в детской комнате в родительском доме всего за 30 минут и исполнен группой Wham!, в которой он и состоял на тот момент. Во время записи песни «Last Christmas» Джордж Майкл настаивал на том, чтобы он сам сыграл на пианино. Хотя он вообще не обучался этому. В итоге певец играл на клавишных с помощью 2–3 пальцев. По словам звукорежиссера Криса Портера, из-за этого процесс записи оказался довольно трудоемким.

Хит шведского квартета ABBA «Happy New Year»

Кто бы мог подумать, что эта песня представляет собой кусочек того, что осталось от изначальной идеи группы о создании мюзикла. Участник группы ABBA Бенни вспоминал: «Мы подумали, что это будет хорошая основа для спектакля: несколько человек в комнате, вспоминающие то, что было, мечтающие о будущем... Что-то в этом роде». На Барбадосе они случайно встретились с продюсером и сценаристом Джоном Клизом и предложили ему написать сценарий для мюзикла. Клизу эта идея не особо понравилась, и от предполагаемого мюзикла в итоге осталась лишь песня на новогоднюю тему — та самая «Happy New Year».

«Santa Claus is Coming to Town»

Это одна из самых известных рождественских песен всех времен, несмотря на то что в тексте Санта-Клаус выглядит как злодей из фильма ужасов. Начало припева звучит практически как угроза: «Тебе лучше быть осторожнее, тебе лучше не плакать.

Лучше не дуйся, и я скажу тебе, почему

Санта-Клаус приезжает в город». В 1934 году, когда автор текста Гиллеспи принес композитору Кутсу эту песню, тот придумал мелодию всего за 10 минут. Их издателю трек понравился. Хотя сам Кутс считал, что это всего лишь «детская песня», и не надеялся на большой успех. Однако, как мы знаем теперь, он сильно ошибся на этот счет.

«All I Want for Christmas Is You» в исполнении Мэрайи Кэри

Хотя эта песня и рождественская, на самом деле она была записана в августе 1994 года. И на ее сочинение ушло всего 15 минут. Исполнительница песни Мэрайя Кэри специально украшала свой дом новогодними игрушками в разгар лета, чтобы лучше прочувствовать атмосферу праздника. К слову сказать, по состоянию на 2017 год авторские гонорары за этот хит составили $ 60 млн.

«Rockin’ Around the Christmas Tree» в исполнении Бренды Ли

Знаменитая песня «Rockin’ Around the Christmas Tree», написанная Джонни Марксом, впервые была исполнена певицей Брендой Ли. Однако, несмотря на довольно взрослый голос в песне, Ли записала композицию, когда была подростком. В интервью Tennessean в 2019 году Ли вспомнила, что тогда не понимала, почему Маркс хотел, чтобы именно она исполнила этот трек: «Мне было всего 12, и у меня не было большого успеха в записях. Но по какой-то причине он услышал меня и захотел, чтобы ее спела я».

«Have Yourself a Merry Little Christmas» из кинофильма «Встретимся в Сент-Луисе»

На самом деле известная версия рождественской песни «Have Yourself a Merry Little Christmas» записывалась в абсолютно меланхоличном настроении. «Я удивлена, что наша версия вообще так популярна, — рассказала Крисси Хайнд из группы The Pretenders в интервью Entertainment Weekly. — Я тогда грустила и вообще не думала, что песня должна быть веселой. В момент ее исполнения я была на грани слез, потому что думала об отношениях, о том, как все изменилось, и о людях, с которыми не могла быть. Но, наверное, многие люди чувствуют печаль на Рождество, и именно поэтому песня им так нравится».

«Jingle Bells»

Новогодней песне «Jingle Bells» уже более 150 лет. Но на самом деле она должна была стать неким гимном в честь американского праздника Дня благодарения, а вовсе не рождественской композицией. А еще этот трек попал в Книгу рекордов Гиннесса как первая песня, прозвучавшая прямиком из космоса. Как раз перед тем, как 16 декабря 1965 года шаттл Gemini VI-A должен был попасть в атмосферу Земли, Том Стаффорд включил радиопередачу с корабля, где космонавт Ширра играл на губной гармошке, а сам Стаффорд звенел колокольчиками. Это была первая музыкальная интерлюдия из космоса.

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»

Наверное, мы настолько привыкли, что эта песня олицетворяет собой декабрьское волшебство, что никогда особенно не вслушивались в слова. Между тем, хотя песня прочно ассоциируется с Рождеством, в тексте вообще нет упоминания о празднике. Речь там идет просто о желании провести снежный день с любимым человеком возле камина. В книге «Авторы песен о написании песен» говорится, что трек «Let It Snow» был создан в Голливуде в самый жаркий день года. Примерно такой диалог состоялся тогда между авторами хита:

— Почему бы нам не спуститься на пляж и не охладиться?

— А почему бы нам не остаться здесь и не написать зимнюю песню?

«We Wish You a Merry Christmas»

Эта песня стала популярной в 1930-х годах благодаря аранжировке композитора, дирижера и органиста Артура Уоррелла, а позже была переведена на разные языки. Но на самом деле это традиционная английская рождественская песня неизвестного происхождения, которая датируется примерно XVI веком. Ее пели дети в Викторианскую эпоху, когда в канун Рождества ходили колядовать в надежде получить сладкие награды.