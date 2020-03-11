8 секретов, которые создатели «Фабрики звезд» скрывали от зрителей

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Недавно одна из участниц «Фабрики звезд» Рита Дакота приняла участие в юмористическом шоу, где рассказала неизвестные ранее подробности о том, как снималась передача. Девушка поведала о том, что в звездном доме было ненастоящим, об отношении организаторов и о том, как чувствовала себя на проекте. Многое из того, что она упомянула, для зрителей стало открытием.

AdMe.ru, проникнувшись ностальгией по некогда любимому шоу, решил узнать, как его снимали и что было скрыто от наших глаз.

Звездный дом — это бывший магазин

Звездный дом, в котором жили «фабриканты», располагался по адресу: Дмитровское шоссе 82. До того, как его переоборудовали для съемок, в этом здании находился гастроном советского типа, который закрыли. Изначально планировалось, что на подготовку к шоу должно уйти 8 месяцев, но в итоге сроки сжали почти в 4 раза. Из-за недостатка времени рабочие успели оборудовать только 1-й этаж, где как раз и находилась жилая зона. А вот аппаратную, под которую отвели 2-й этаж, сделать не успели. Поэтому техническому персоналу какое-то время приходилось работать в верхней одежде (помещение не отапливалось) и стоя, так как в аппаратной не было даже стульев.

Периодически организаторы вводили странные запреты

Для «фабрикантов» 4-го сезона директор проекта Лина Арифулина ввела ограничение на еду. Это произошло из-за того, что некоторые девушки, например Ирина Дубцова и Анастасия Кочеткова, стали поправляться, так как часто заедали стресс. В итоге на холодильник установили сигнализацию, которая пищала, если тот открывался в неположенное время. А юной певице Рите Дакоте запретили плакать. Уже будучи на проекте, она узнала, что в ее семье произошло несчастье. Сначала организаторы хотели отправить девушку домой, потому что боялись, что она своим плохим настроением испортит атмосферу передачи. Но Дакота пообещала держать себя в руках, и ее оставили на проекте со словами: «Хорошо, но не вздумай плакать. Если мы увидим, что ты плачешь, — поедешь домой».

Взаимоотношения между участниками были ненаигранными

Некоторые фанаты проекта уверены, что все ссоры или романы между «фабрикантами» прописаны сценарно и что об их настоящих взаимоотношениях остается долько догадываться. Однако сами участники шоу с этим не согласны. Например, певица Алекса рассказала, что действительно была влюблена в тогда еще лишь участника шоу Тимати. А участники 7-й «Фабрики» Артем Иванов и Татьяна Богачева даже поженились, и в 2016 году у них родилась дочка. Вряд ли такое развитие событий придумали сценаристы проекта.

Но, если верить «фабрикантам», отношения — это почти единственное, что на «Фабрике» не было искусственным

«Там все фейк. Например, посреди ночи ты поворачиваешься, а у тебя проваливается кровать, и сверху говорят: „Стоп кадр! Замените кровать номер 6!“ Выходят два чувака, выносят эту кровать и заносят новую», — рассказала Дакота.

Дом был украшен зеленью, за которой «фабрикантам» приходилось ухаживать. Вот только цветы эти были пластиковыми, а поливать их участники проекта были вынуждены по требованию организаторов, чтобы зрители не догадались, что большая часть дома — это декорация.

Если вы тоже мечтали пройти кастинг и попасть на «Фабрику», то, скорее всего, зря

Маленькая Юля Савичева и Максим Фадеев.

Незадолго до старта 2-й «Фабрики» журналисты рассказали о том, что обнаружили на свалке горы кассет с пометкой «На кастинг на „Фабрику звезд“» и ни одна посылка не была распечатана. А если разобраться в биографиях участников, становится ясно, что среди них довольно мало людей с улицы. Например, участница 2-й «Фабрики звезд» Юлия Савичева призналась поклонникам, что еще в детстве познакомилась с Максом Фадеевым и он пообещал сделать из нее звезду. И, кстати, сдержал свое слово.

«Фабрикант» 4-го «созыва» Доминик Джокер задолго до кастинга подружился с Тимати и Настей Кочетковой. По словам певца, на проект Игорь Крутой пригласил его лично. Конечно, не у всех «фабрикантов» были связи с продюсерами, тем не менее почти все они до проекта успели попробовать себя в шоу-бизнесе. Ведь «Фабрика звезд» — проект недешевый, поэтому организаторы старались приглашать на него проверенных артистов. Так, участник 1-й «Фабрики» Александр Асташонок еще до шоу писал песни. А Паша Артемьев снимался в клипах, самым популярным из которых является, пожалуй, «Трафик» Земфиры.

У «фабрикантки» 3-го сезона Юлии Михальчик на момент старта кастинга был подписан контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ».

А участник группы «Корни» Саша Бердников за несколько лет до шоу пробовался на роль солиста в группу «Иванушки International», где познакомился с будущими организаторами «Фабрики звезд».

Репертуар для каждого «фабриканта» подбирался индивидуально

К сожалению, «фабриканты» не могли выбирать, что и с кем петь. Из-за этого в звездном доме часто происходили скандалы. Например, победительница 7-й «Фабрики» Анастасия Приходько была крайне раздосадована тем, что на первом отчетном концерте вместо популярных эстрадных исполнителей к ней в пару поставили актера Валерия Золотухина, да еще и с «немодной» песней «Разговор со счастьем». За то, что Настя нелестно высказалась о решении организаторов, ее сделали одной из первых номинанток на выбывание. Музыкальный редактор программы Зоя Кременецкая так описала процесс подбора репертуара: «Песни подбирают исходя из того, каким мы хотим показать „полуфабриката“, какую грань его таланта подчеркнуть. Правда, в процессе работы над песней мы можем поменять исполнителя. Дети очень переживают, когда у них отбирают песню, поэтому мы им никогда не говорим сразу: „Будешь это петь в пятницу“. Предлагаем попробовать, посмотреть, что получится». По словам Зои, звезд подбирали также индивидуально. Но иногда на решение редакторов можно было повлиять. Например, Ирина Дубцова мечтала о дуэте с Владимиром Пресняковым, и ее мечту осуществили на одном из отчетных концертов. Правда, во время подготовки к выступлению звезды и «фабриканты» почти не общались, из-за чего иногда случались форс-мажоры. Рита Дакота, которая рассказывала, что у нее были напряженные отношения с участниками, попала в одну из таких неприятных ситуаций: «Я там часто выступала вживую, без фонограммы. Однажды был случай, когда один рок-коллектив выбрал меня, чтобы вместе исполнить песню. Я разучивала ее неделю, а когда вышла на сцену, то поняла, что играет совершенно другая композиция. Пришлось импровизировать. Уже потом я узнала, что коллектив изменил композицию и передал мне диск с новой песней, который сломал и выбросил другой участник».

После завершительного отчетного концерта участники еще какое-то время оставались на виду у публики

Они ездили на гастроли по всей стране, и вместе с ними путешествовала съемочная группа, занимавшаяся производством программы «Звездные „фабриканты“». За концерт новоявленным звездам платили $ 50–100 (₽ 3 300–6 600 по нынешнему курсу). В отличие от более продвинутых звезд, недавним «фабрикантам» порой приходилось жить в самых дешевых гостиницах. Однажды участники 7-го сезона шоу приехали в город, где вовсе не было гостиницы, и их поселили в психиатрическую больницу. Всех пациентов для этого согнали в левое крыло, а артистов поселили в правом. Притом туалет для музыкантов и больных был общий.

После тура с теми, кто хотел и дальше продолжать выступать, заключался контракт сроком на 7 лет

Чтобы его разорвать, нужно было выплатить довольно существенную неустойку, музыкантам это было просто невыгодно. Несмотря на то что условия контракта были не самыми привлекательными, многим исполнителям эта работа действительно помогла прославиться и найти свое место на отечественной эстраде. Даже те экс-«фабриканты», чьи имена нам сейчас не попадаются в музыкальных чартах, с большой теплотой отзываются о шоу. «Этот проект дал мне все, — рассказала певица Юлия Михальчик. — Он стал моим трамплином».

«До сих пор со многими «фабрикантами» у меня крепкие отношения. Думаю, это навсегда. Я безумно рада за победителя нашей «Фабрики», — поделилась с журналистами Елена Темникова.

«Да, на „Фабрике“ были сложности и непонимание, но уйти оттуда я не хотел никогда», — признался финалист 7-го сезона шоу Марк Тишман.

А вы смотрели «Фабрику звезд»? Если да, какой сезон ваш любимый? За кого из «фабрикантов» болели особенно рьяно?