Как сложилась судьба солисток девичьих групп, под чьи хиты мы зажигали в 90-е

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Помните, лет 20 назад все стены в наших комнатах были увешаны постерами со Spice Girls? Потом мы скачивали песни Destiny’s Child и старались танцевать так же, как Pussycat Dolls. Мы хотели быть такими же, как эти эффектные певицы, одевались как они, повторяли их прически и, не зная толком английского и не разбирая слов, пели вместе с ними: «Иф ю ванна би ма лова». Прошли годы, мы выросли, выбросили постеры, сменили имидж и совсем забыли о кумирах своей юности.

А между тем карьера многих из этих талантливых и красивых девушек не стояла на месте. AdMe.ru узнал все о том, как сложились судьбы участниц когда-то популярных зарубежных женских групп и чем они занимаются сейчас.

Spice Girls

Spice Girls вошли в историю как наиболее успешная женская группа. После распада группа не раз воссоединялась: для мирового турне в 2007 году и выступления на закрытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. А в конце прошлого года Spice Girls объявили о начале нового гастрольного тура. Правда, в турне они отправятся без Виктории Бекхэм, которая занята работой над новой коллекцией одежды. Как сложилась карьера и личная жизнь бывших солисток Spice Girls? Эмма Бантон выпустила 3 альбома, включая хит «What Took You So Long?», сейчас она ведет собственное радиошоу. Больше 20 лет Эмма живет с певцом Джейдом Джонсом, от которого она родила 2 сыновей.

На счету Джери Холлиуэлл такие хиты, как «Look at Me», «Mi Chico Latino», кавер-версия песни «It’s Raining Men». Она работала на телевидении, была послом доброй воли ООН, выпустила 2 автобиографии и серию детских книг. Джери замужем за руководителем команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристианом Хорнером, у нее 2 детей.

Мелани Чисхолм, она же Мел Си, остается верна музыке и по сей день. Она выпустила 7 альбомов, в которые вошли такие хиты, как «Never Be the Same Again», «I Turn to You». В 2009 году она впервые попробовала себя в роли актрисы в театре Phoenix Theatre. Воспитывает дочь.

Мелани Браун выпустила несколько синглов и издала автобиографию. У Мелани 3 дочери. Одну из них Мел Би родила от актера Эдди Мерфи, который отказывался признавать свое отцовство. 10 лет певица была в браке с кинопродюсером Стивеном Белафонте, которого она после расставания обвинила в домашнем насилии.

Виктория Бекхэм — мать 4 детей, супруга легендарного футболиста Дэвида Бекхэма, с которым они женаты уже 20 лет. Она стала признанной иконой стиля и владелицей модного бренда. Виктория выпустила автобиографию и гид по миру моды, ставшие бестселлерами.

Destiny’s Child

Эта R’n’B-группа, по версии журнала Billboard, была одним из величайших музыкальных трио. Однако в начале своего пути, в 90-х годах, Destiny’s Child были квартетом. После скандальной смены состава группа получила статус самой успешной женской группы, продав свыше 100 млн записей и выпустив такие хиты, как «Survivor», «Say My Name» и другие. Коллектив распался в 2006 году, после того как Бейонсе Ноулз, Келли Роуленд и Мишель Уильямс решили заняться сольным творчеством. И это им неплохо удалось. Келли Роуленд получила «Грэмми» за песню «Dilemma», исполненную с рэпером Nelly. Выпустила 4 успешных альбома, исполняла эпизодические роли в нескольких фильмах, вышла замуж за своего менеджера Тима Уизерспуна и родила сына.

Мишель Уильямс выпустила альбом в жанре христианской духовной музыки и несколько поп-альбомов. Она завоевала успех как театральная и киноактриса, снималась в ситкомах и участвовала в бродвейских мюзиклах.

Главная солистка Бейонсе добилась невероятного успеха. На ее счету 20 «Грэмми», множество киноролей, выпуск линии одежды. Она возглавляла список самых красивых женщин планеты по версии журнала People, занимала 7-е место в списке «100 выдающихся поп-вокалистов» журнала Cove. В 2008 году Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z, от которого она родила 3 детей. После распада группы бывшие участницы Destiny’s Child несколько раз собирались вместе на сольных концертах, чтобы порадовать своих фанатов.

Pussycat Dolls

Изначально это была танцевальная группа, выступающая в стиле бурлеск, которая затем преобразовалась в музыкальный ансамбль. В 2010 году коллектив распался, из-за того что Николь Шерзингер находилась на особом положении и другим девушкам не нравилось находиться в ее тени. Сейчас бывшие «куколки» заняты развитием кинокарьеры и сольным творчеством. А Николь Шерзингер довольно востребована в кино и на телевидении. Певица занята выпуском синглов. Уже 3 года она встречается с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Sugababes

Это трио известно своими хитами «Round Round» и «Too Lost in You». Их пластинки становились платиновыми, по всему миру было продано больше 14 млн копий альбомов. Коллектив пережил не одну замену солисток. Шивон Донахью ушла в 2001 году по личным причинам, ее сменила бывшая участница группы Atomic Kitten Хайди Рэйндж. Матиа Буэна ушла из группы после рождения дочери. А Кишу Бьюкенен выгнали из коллектива после ссоры с новой солисткой. Участницы оригинального состава решили воссоединиться в 2011 году под названием Mutya Keisha Siobhan. А Sugababes год спустя прекратили свое существование. Хайди Рэйндж вышла замуж и воспитывает дочку.

TLC

Эта американская хип-хоп- и R’n’B-группа была образована в 1991 году. Они были признаны самой продаваемой американской женской группой и 2-й во всем мире после английской Spice Girls. Главным хитом TLC стала песня «No Scrubs». В группе часто происходили конфликты, но настоящий раскол в коллективе случился в конце 1999 года, когда Лиза Лопес выразила недовольство отведенной ей ролью, считая, что она не может выразить себя в полной мере. Участницы команды стали враждовать и решили сделать перерыв в работе. Вместе с Мелани Си из Spice Girls Лиза записала трек «Never Be the Same Again» и выпустила сольный альбом, оказавшийся неудачным. А некоторое время спустя произошла трагедия: Лиза погибла в автокатастрофе во время съемок в Гондурасе. Две другие певицы, оправившись от шока, стали выступать дуэтом. В 2017 году они выпустили свой последний студийный альбом.

Bananarama

Слава этой британской группы пришлась на 80-е годы, когда они один за одним выпустили несколько мега-хитов: зажигательную композицию «Venus» (кавер-версия песни группы «Shocking Blue») и «Cruel Summer». В 1988 году Шэвон Фахи вышла замуж за Дейва Стюарта из Eurythmics и покинула группу. На ее место пришла Джеки О’Салливан, после ухода которой трио превратилось в дуэт. Сара Элизабет Долин и Кирин Вудворд выступают по всему миру и записывают альбомы и по сей день. В 2017 году группа воссоединилась в своем оригинальном составе, чтобы выступить в Великобритании.

Girls Aloud

Своим успехом группа обязана реалити-шоу канала ITV «Popstars: The Rivals», именно во время съемок которого сформировался коллектив из 5 эффектных девушек. Дебютный сингл коллектива «Sound of the Underground» стал настоящим хитом. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud «самой успешной группой из реалити-шоу». Девичья команда была на вершине успеха: они записывали пластинки, снимались в рекламе, выпускали кукол, похожих на себя. Но в 2010 году они решили взять перерыв на год, чтобы заняться сольными проектами. Однако перерыв продлился еще дольше. Девушки отметили 10-летний юбилей выпуском нового сингла и сборника лучших композиций, а также туром в его поддержку. Но сразу после возвращения коллектив заявил в твиттере о прекращении своего существования.

Лицей

Этот российский коллектив стал нашей первой самобытной девичьей группой. Трио с гитарами появилось в 1991 году благодаря продюсеру Алексею Макаревичу — двоюродному брату Андрея Макаревича и отчиму солистки Анастасии Макаревич. Кроме Насти в группу вошли Изольда Ишханишвили и Елена Перова. Будущим звездам тогда было всего по 14−15 лет. Вместе девушки выпустили несколько хитов: «Осень», «Небо», «Как ты о нем мечтала». В 1997 году после ссоры с продюсером коллектив покинула Елена Перова. Она сделала карьеру на телевидении, была солисткой группы «Амега» и создала собственную группу «Перья». Место ушедшей «лицеистки» заняла Анна Плетнева — та самая, что впоследствии стала солисткой группы «Винтаж». В 2001 году пышноволосая Изольда Ишханишвили ушла из группы по личным причинам. Она планировала начать сольные выступления, но в итоге ее музыкальная карьера завершилась вместе с уходом из группы. Она вышла замуж за успешного бизнесмена Дмитрия Десятникова и стала настоящей светской львицей. Коллектив пережил еще не одну смену состава, но бессменным лидером остается Анастасия Макаревич. Сегодня в группу входят также София Тайх и Екатерина Непрук. Девушки продолжают записывать новые композиции и выступать на концертах.

Блестящие

Прототипом группы «Блестящие», появившейся в 1995 году, были Spice Girls. Только в российском поп-проекте было всего лишь 3 участницы: Ольга Орлова и ее подруги Полина Иодис и Варвара Королева. Некоторое время спустя 2 девушки вернулись в профессиональный спорт, а к Ольге Орловой присоединились Ирина Лукьянова, Жанна Фриске, изначально пришедшая в качестве художественного руководителя, и Ксения Новикова. Именно такой состав поклонники «Блестящих» считают золотым. В 2000 году Ольга Орлова вынуждена была покинуть коллектив, поскольку продюсеры обвинили ее в сокрытии беременности. На ее место пришла Юлия Ковальчук. 3 года спустя Ирину Лукьянову заменила мастер спорта по фигурному катанию Анна Семенович. В этот же год, после участия в проекте «Последний герой», группу покидает Жанна Фриске. Ольга Орлова после ухода из группы занималась воспитанием сына, сольной карьерой, работой в театре и съемками в кино и на телевидении.

Юлия Ковальчук также занялась сольным творчеством. В 2013 году девушка вышла замуж за певца Алексея Чумакова, а 4 года спустя родила от него дочь Амелию.

Анна Семенович параллельно с работой на телевидении и в кино выпустила ряд синглов.

Жанна Фриске после ухода из «Блестящих» сделала успешную карьеру певицы, актрисы и ведущей. Она родила сына Платона от ведущего Дмитрия Шепелева. Еще во время беременности врачи поставили певице страшный диагноз: неоперабельная опухоль головного мозга. 15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни.

Ксения Новикова трижды уходила и возвращалась в группу «Блестящие». Сейчас она сосредоточилась на сольной карьере и работе в собственном благотворительном фонде «Наш смысл жизни».

Надя Ручка, пришедшая в коллектив в 2004 году, стала настоящим долгожителем «Блестящих»: она пережила несколько смен составов и ушла из группы только в 2017 году, после рождения сына. Она также пишет песни для других исполнителей.

Стрелки

Эта группа стала еще одной российской версией Spice Girls. Ее визитной карточкой и по сей день остается песня «Ты бросил меня». Группа существовала с 1997 по 2006 год. Они пережили столько смен состава, так что даже преданные фанаты порой запутывались. Участницами основной группы были 7 эффектных девушек, их отобрали из 4 000 человек, пришедших на кастинг. Параллельно с основным составом «Стрелок» в качестве замены на концертах выступали другие девушки и солистки группы «Стрелки International» — всего ни много ни мало больше 30 человек. Кроме того, несколько лет экс-«Стрелки» Светлана Бобкина и Юлия Беретта, которая затем сделала успешную карьеру в кино и сольном творчестве, объединились в дуэте «НеСтрелки». В золотой состав «Стрелок», который запомнился многим из нас, вошли Екатерина «Радистка Кэт» Кравцова, Саломе «Тори» Росивер, Светлана «Гера» Бобкина, Мария «Марго» Бибилова. В 2015 году девушки объявили о воссоединении. На сегодняшний день, после ухода Саломе Росивер, «Стрелки» выступают в виде трио.

Бонус

«Ха! Вот как я чувствую себя сейчас! Я ГОТОВА!»

Не только мы, простые смертные, радуемся воссоединению своих любимых групп. Узнав о воссоединении Spice Girls, певица Адель, которая любила в детстве этот коллектив, опубликовала такую милую фотографию.