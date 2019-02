Как сложилась судьба солисток девичьих групп, под чьи хиты мы зажигали в 90-е

Spice Girls

Destiny’s Child

Эта R’n’B-группа, по версии журнала Billboard, была одним из величайших музыкальных трио. Однако в начале своего пути, в 90-х годах, Destiny’s Child были квартетом. После скандальной смены состава группа получила статус самой успешной женской группы, продав свыше 100 млн записей и выпустив такие хиты, как «Survivor» , «Say My Name» и другие. Коллектив распался в 2006 году, после того как Бейонсе Ноулз, Келли Роуленд и Мишель Уильямс решили заняться сольным творчеством. И это им неплохо удалось.

Pussycat Dolls

Sugababes

Это трио известно своими хитами «Round Round» и «Too Lost in You» . Их пластинки становились платиновыми, по всему миру было продано больше 14 млн копий альбомов.

TLC

Эта американская хип-хоп- и R’n’B-группа была образована в 1991 году. Они были признаны самой продаваемой американской женской группой и 2-й во всем мире после английской Spice Girls.

Главным хитом TLC стала песня «No Scrubs». В группе часто происходили конфликты, но настоящий раскол в коллективе случился в конце 1999 года, когда Лиза Лопес выразила недовольство отведенной ей ролью, считая, что она не может выразить себя в полной мере. Участницы команды стали враждовать и решили сделать перерыв в работе. Вместе с Мелани Си из Spice Girls Лиза записала трек «Never Be the Same Again» и выпустила сольный альбом, оказавшийся неудачным. А некоторое время спустя произошла трагедия: Лиза погибла в автокатастрофе во время съемок в Гондурасе. Две другие певицы, оправившись от шока, стали выступать дуэтом. В 2017 году они выпустили свой последний студийный альбом.