Как сложилась судьба победителей песенного конкурса Евровидение

Селин Дион

Дана Интернэшнл

О Яроне Коэне заговорили еще в 1988 году, когда он сделал пародию на песню Уитни Хьюстон My Name Is Not Susan. Успех пародии подтолкнул начинающего артиста из Израиля на запись собственной песни под названием Dana International . Композиция имела такой успех, что попала в американские музыкальные хит-парады. С большой популярностью пришли и большие деньги, и в 1993 году Ярон Коэн сделал операцию по коррекции пола и изменил мужское имя на женское Шарон.

Руслана

Елена Папаризу

Впервые Елена Папаризу приняла участие в конкурсе в 2001 году, тогда она в составе группы Antique представляла в датском Копенгагене Грецию. Группа заняла лишь 3-е место, а уже в 2005 году 23-летняя Папаризу выступила на конкурсе сольно, и за песню My Number One ей отдали 1-е место.

Lordi

Дима Билан

Дима Билан представлял Россию на Евровидении дважды: впервые он выступал с песней Never Let You Go в Греции в 2006 году, заняв лишь 2-е место. Тогда победу одержала финская хард-рок-группа Lordi. В 2008 году Билан снова выступил с песней Believe и на этот раз заняв 1-е место. Эта победа в конкурсе стала для России 1-й.

Дима Билан — рекордсмен по количеству наград MTV Russia Music Awards: у артиста их 10. 6 лет подряд (с 2005 года) певец становился лауреатом премии MTV Europe Music Awards в качестве лучшего российского исполнителя, а в 2012 году на этой же премии он стал лучшим европейским исполнителем. Сегодня музыкальная карьера артиста на пике, популярные журналы ежегодно включают Билана во всевозможные рейтинги. Он также является заслуженным артистом Российской Федерации и еще 4 других республик РФ.