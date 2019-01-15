Как сложилась судьба победителей песенного конкурса Евровидение

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В 2019 году самому популярному песенному конкурсу Европы «Евровидение» исполняется 63 года. За время существования музыкального состязания его участниками становились сотни талантливых исполнителей, а о победителях разных лет до сих пор говорят в разных уголках планеты. Так, например, легендарная поп-дива Селин Дион когда-то выступила в конкурсе от Швейцарии и заняла 1-е место, после чего и началась ее мировая карьера.

AdMe.ru расскажет, что случилось с самыми яркими и перспективными победителями конкурса и смогли ли они добиться всемирной славы.

Селин Дион

Одна из ярчайших звезд мировой поп-сцены Селин Дион заняла 1-е место в конкурсе в 1988 году. 20-летняя канадка тогда представляла Швейцарию с песней Je Danse Dans Ma Tete. Победа в конкурсе побудила продюсера начинающей певицы сконцентрировать усилия на том, чтобы сделать ее узнаваемой и коммерчески успешной. И Селин Дион записала сольный альбом на английском языке, который принес ей известность мирового масштаба. С момента победы прошло уже 30 лет, и все это время певица усердно трудится на музыкальном поприще. Она записала несколько саундтреков к фильмам и мультфильмам, а за главный трек к мультфильму «Красавица и Чудовище» Дион наградили «Оскаром». В 2004 году певица получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой продаваемой певицей всех времен. В 2018 году Селин Дион заняла 9-ю строчку в списке самых высокооплачиваемых певиц мира в рейтинге Forbes.

Дана Интернэшнл

О Яроне Коэне заговорили еще в 1988 году, когда он сделал пародию на песню Уитни Хьюстон My Name Is Not Susan. Успех пародии подтолкнул начинающего артиста из Израиля на запись собственной песни под названием Dana International. Композиция имела такой успех, что попала в американские музыкальные хит-парады. С большой популярностью пришли и большие деньги, и в 1993 году Ярон Коэн сделал операцию по коррекции пола и изменил мужское имя на женское Шарон. Все годы до Евровидения музыкальная карьера Даны Интернэшнл развивалась стремительно: множество наград, платиновый альбом и признание на родине. После победы в конкурсе в 1998 году с 26-летней артисткой захотели подписать контракты десятки музыкальных лейблов, в том числе и Sony. Но из-за разногласий двух сторон этого так и не случилось. Дана Интернэшнл еще несколько лет блистала на мировых сценах с песней Diva, принесшей ей известность, и даже выпустила собственное телевизионное шоу Yeshnan Banot. С 2014 года певица не записала ни одного альбома, а на сцене появляется с обновленными версиями старых синглов.

Руслана

Участия в конкурсе Русланы Лижичко ждали с нетерпением, ведь певица стала знаменита задолго до него: она была популярна не только на Украине, но и в России, Румынии и Венгрии. На конкурсе 31-летняя Руслана тогда заняла 1-е место с песней Wild Dances, за что получила звание народной артистки Украины. После победы певица посвятила себя не только музыке, но и политике. Приняв участие в предвыборной кампании Виктора Ющенко, Руслана получила мандат Верховной рады Украины, но вскоре отказалась от него. В 2008 году Руслана записала альбом для популярной игры Grand Theft Auto IV. В игре певица представлена диджеем вымышленной радиостанции Vladivostok FM. В 2018 году на глобальном саммите в Гамбурге Wind Energy Hamburg 2018 Лижичко получила звание глобального посла возобновляемой энергии. В 2019 году в городе Измаил артистка провела первое во всей Украине концертное шоу на чистой энергии солнца.

Елена Папаризу

Впервые Елена Папаризу приняла участие в конкурсе в 2001 году, тогда она в составе группы Antique представляла в датском Копенгагене Грецию. Группа заняла лишь 3-е место, а уже в 2005 году 23-летняя Папаризу выступила на конкурсе сольно, и за песню My Number One ей отдали 1-е место. После конкурса Елена Папаризу выпустила несколько альбомов, которые пользовались большим успехом не только в Европе, но и в Японии, Канаде, США. Артистка ежегодно устраивает туры по разным странам, а также выступает с развлекательными программами в популярных ночных клубах. В 2016 году Елена Папаризу и Сергей Лазарев спели дуэтом на престижной музыкальной премии Mad Video Music Awards. Также Елена является наставницей греческой версии шоу «Голос».

Lordi

Группа Lordi выиграла конкурс в 2006 году, выступив с песней Hard Rock Hallelujah. Тогда они стали настоящей сенсацией, а само выступление набрало 292 очка — рекорд за всю историю конкурса до изменения системы судейства. Победа принесла Lordi известность во всем мире. С момента триумфа группа выпустила 6 студийных альбомов, а ее гастрольный график до сих пор расписан на несколько месяцев вперед.

Дима Билан

Дима Билан представлял Россию на Евровидении дважды: впервые он выступал с песней Never Let You Go в Греции в 2006 году, заняв лишь 2-е место. Тогда победу одержала финская хард-рок-группа Lordi. В 2008 году Билан снова выступил с песней Believe и на этот раз заняв 1-е место. Эта победа в конкурсе стала для России 1-й. Дима Билан — рекордсмен по количеству наград MTV Russia Music Awards: у артиста их 10. 6 лет подряд (с 2005 года) певец становился лауреатом премии MTV Europe Music Awards в качестве лучшего российского исполнителя, а в 2012 году на этой же премии он стал лучшим европейским исполнителем. Сегодня музыкальная карьера артиста на пике, популярные журналы ежегодно включают Билана во всевозможные рейтинги. Он также является заслуженным артистом Российской Федерации и еще 4 других республик РФ.

Мария Шерифович

Сербская певица Мария Шерифович стала победительницей конкурса Евровидение в 2007 году, девушка представляла Сербию с песней «Молитва» на сербском языке. Для своей страны Шерифович стала неким национальным героем, ведь артистка была квалифицирована как первый представитель независимой Сербии на европейском конкурсе. После победы карьера певицы так и не пошла в гору, а ее признание в нетрадиционной сексуальной ориентации и вовсе усугубило ситуацию. Сейчас Мария Шерифович продолжает заниматься музыкой и выступает с концертами, но ее творчество оценивают по достоинству лишь преданные фанаты.

Александр Рыбак

Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак стал победителем конкурса в 2009 году, тогда артисту было 23 года. После победы на молодого парня обрушилась настоящая слава. Особенно популярен он стал в России, где неоднократно участвовал в различных музыкальных конкурсах, фестивалях и шоу. В том же 2009 году певец записал саундтрек к фильму «Черная молния», а также озвучил на норвежском языке главного героя мультфильма «Как приручить дракона». Мирового признания Александр Рыбак так и не добился, а его концертная деятельность сфокусирована на просторах СНГ и в странах Прибалтики. В 2018 году певец снова представлял Норвегию в конкурсе Евровидение в Лиссабоне с песней That’s How You Write A Song, но повторить триумф не удалось.

Лена Майер

19-летняя Лена Майер завоевала сердца зрителей и жюри в 2010 году, выступив на конкурсе с песней Satellite. Суперзвездой в музыке девушка так и не стала, но сделала очень хорошую карьеру модели: она много снимается в рекламе, участвует в показах. Также Лена Майер стала наставницей в немецкой версии шоу «Голос. Дети», а в 2017 году была в составе жюри национального отбора Германии на музыкальный конкурс Евровидение в Киеве. Певица является частым гостем музыкальных фестивалей и светских раутов, а в последнее время ее карьера модели идет вверх.

Лорин

Неординарная и загадочная Лорин произвела эффект разорвавшейся бомбы, а выступление 29-летней девушки на Евровидении в 2012 году с песней Euphoria до сих пор считается самым лучшим за последние 10 лет. После победы Лорин только укрепила свои позиции в шоу-бизнесе. И на сегодняшний день она успешно гастролирует и является одной из самых востребованных артисток из Скандинавии. Совсем недавно певица представила новый альбом Ride, удивив поклонников полной сменой имиджа: певица избавилась от копны шикарных волос, побрившись налысо.

Кончита Вурст

Без преувеличения самый яркий участник за всю историю конкурса Томас Нойвирт, более известный под женским альтер эго Кончита Вурст, произвел на зрителей невероятное впечатление. В 2014 году в Копенгагене 26-летняя Вурст заняла 1-е место с песней Rise Like a Phoenix, навсегда изменив не только свою жизнь, но и жизни миллионов людей. Кончита Вурст неоднократно принимала участие в модных фотосессиях и показах, одна из фотосессий была организована самим Карлом Лагерфельдом. Сейчас Томас Нойвирт постепенно отходит от образа женщины с бородой и все реже появляется на публике в амплуа, придуманном специально для музыкального конкурса. Певец признал, что все эти годы эксплуатировал образ Кончиты Вурст для привлечения внимания и получения больших гонораров. Совсем недавно Томас Нойвирт признался, что вот уже несколько лет болеет ВИЧ и проходит соответствующее лечение.

Бонус: участники конкурса Евровидение 1974 года, которые прославились на весь мир после победы

Легендарный квартет ABBA стал популярным именно благодаря выступлению на Евровидении в 1974 году. Тогда еще мало кому известная группа представляла континентальную Европу с песней Waterloo, которая впоследствии стала хитом. Участники группы стали звездами не только у себя на родине, но и во всем мире: их записи были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. После оглушительного успеха группа просуществовала еще 9 лет и с того времени считается распавшейся, хотя официально об этом не было объявлено.